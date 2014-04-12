iFixit, Samsung Galaxy S5 sonrası Gear Fit'in de içini açtı

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Satışına başlanan farklı elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler veren iFixit, bu sefer Samsung Gear Fit'i ağırladı.
Kısa süre önce Samsung Galaxy S5'i masaya yatıran ve cihaza 10 üzerinden 5 puan veren iFixit ekibi, bu sefer ise Türkiye fiyatı 550 TL olarak açıklanan Super AMOLED ekranlı egzersiz bilekliği Gear Fit'in içini açtı. 13 adımda açılarak 10 üzerinden 6 puan alan Gear Fit, ufak işlemlerle bataryasının ve kayış bölümünün kolayca değiştirilebiliyor olmasıyla beğeni toplarken, ev anahtarı, anten ve titreşim motorunun ana kart üzerine sabitlenmesi ve yekpare gövde yapısı nedeniyle herhangi bir değişim için öncelikle ekranın açılmasının gerekmesi, bu sebeple de ekrana zarar verme riskinin yüksek olmasıyla olumsuz yorumlar aldı.
iFixit tarafından Samsung Gear Fit için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Gear+Fit+Teardown/24029?utm_medium=email&utm_campaign=iFixit+Samsung+Gear+Fit+Teardown&utm_content=iFixit+Samsung+Gear+Fit+Teardown+CID_96730d5d3d5be9a7381c6b34096c9b86&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Gear%20Fit Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Maliyet olarak bakarken sadece parça fiyatı değil ARGE çalışmalarının da bedelini hesaplamak gerekir. Sonuçta bir ekip bu ürünün tasarımı ve mühendisliği için vakit ve nakit harcıyor.