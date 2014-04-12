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iFixit, Samsung Galaxy S5 sonrası Gear Fit'in de içini açtı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, Samsung Galaxy S5 sonrası Gear Fit'in de içini açtı
Satışına başlanan farklı elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler veren iFixit, bu sefer Samsung Gear Fit'i ağırladı.
Kısa süre önce Samsung Galaxy S5'i masaya yatıran ve cihaza 10 üzerinden 5 puan veren iFixit ekibi, bu sefer ise Türkiye fiyatı 550 TL olarak açıklanan Super AMOLED ekranlı egzersiz bilekliği Gear Fit'in içini açtı. 13 adımda açılarak 10 üzerinden 6 puan alan Gear Fit, ufak işlemlerle bataryasının ve kayış bölümünün kolayca değiştirilebiliyor olmasıyla beğeni toplarken, ev anahtarı, anten ve titreşim motorunun ana kart üzerine sabitlenmesi ve yekpare gövde yapısı nedeniyle herhangi bir değişim için öncelikle ekranın açılmasının gerekmesi, bu sebeple de ekrana zarar verme riskinin yüksek olmasıyla olumsuz yorumlar aldı.

iFixit tarafından Samsung Gear Fit için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Samsung Gear Fit Teardown


http://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Gear+Fit+Teardown/24029?utm_medium=email&utm_campaign=iFixit+Samsung+Gear+Fit+Teardown&utm_content=iFixit+Samsung+Gear+Fit+Teardown+CID_96730d5d3d5be9a7381c6b34096c9b86&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Gear%20Fit Yorum Yaz
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cumfiçu 5 yıl en beğenilen lordrdley
lordrdley
sunun maliyeti 100 dolar etmez yahu. verilen paralara acimamak mumkun degil...

Maliyet olarak bakarken sadece parça fiyatı değil ARGE çalışmalarının da bedelini hesaplamak gerekir. Sonuçta bir ekip bu ürünün tasarımı ve mühendisliği için vakit ve nakit harcıyor.
lordrdleysunun maliyeti 100 dolar etmez yahu. verilen paralara acimamak mumkun degil...Maliyet olarak bakarken sadece parça fi...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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1080p 5 yıl
Korkum şudur ki bu oledin bir gün cd kadar ucuz çin alternatifleri çıktığı zaman
minibüs şöförlerimizi,maskeli doğan şahin sahiplerini kimsenin tutamayacağı :)

Al bükülebilir oledler öyle böyle ilk adımını attı. ( Flex veya round r karıştırmayın şimdi)

Moto 360 bekliyorum.
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Recharged 5 yıl
Türkiye fiyatını bu haberde öğreniyorum, 550 TL. Alan var mı acaba ? Pek olduğunu düşünmüyorum meraklısı dışında. xFixit yine ayırmış parçalarına ve göstermiş her şeyi.
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GylR? 5 yıl
Bu sefer kurbanı oldu dememişler en azından başlıkta.
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chatirdek 5 yıl
Şu ana kadar tanıtımı yapılan saatler içinde benim için göze en hoş görüneni Motorola'nın tanıttığı Moto 360...Alır mıyım? Almam.Akıllı saatlerin alınabilir hale gelmesi için hala biraz zaman geçmesi gerektiğini düşünüyorum.Keşke pil teknolojisindeki gelişmeler,ekran teknolojisinde ki kadar hızlı olsa.
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Breaak4Love 5 yıl
Kullanlara Bakmak lazim pek bi performans saglayacagini Sanmiyorum
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kahraman0991 5 yıl chatirdek
chatirdek
Şu ana kadar tanıtımı yapılan saatler içinde benim için göze en hoş görüneni Motorola'nın tanıttığı Moto 360...Alır mıyım? Almam.Akıllı saatlerin alınabilir hale gelmesi için hala biraz zaman geçmesi gerektiğini düşünüyorum.Keşke pil teknolojisindeki gelişmeler,ekran teknolojisinde ki kadar hızlı olsa.

Aynen katılıyorum..
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matmuhendisi 5 yıl
Spor icin bunları kullanmak yerin teknolojiden biraz uzak kalmak sağlık acısından daha iyi olur diye düsünüyorum
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umut_baris 5 yıl matmuhendisi
matmuhendisi

Spor icin bunları kullanmak yerin teknolojiden biraz uzak kalmak sağlık acısından daha iyi olur diye düsünüyorum

Aaaa olur mu hiç kullanmamak. Cafe de check in yapmadan, twit atmadan yaşayamaz sonradan görmeler.
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drfree1 5 yıl
apple ürünüm yok ama applenin çıkaracağı saati almak isterim o adamların yapcakları bence iyi bişi olur
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isgork 5 yıl
s5 aküsü taksak 15 gün şarj gider mi acaba !!!
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lordrdley 5 yıl
sunun maliyeti 100 dolar etmez yahu. verilen paralara acimamak mumkun degil...
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cumfiçu 5 yıl lordrdley
lordrdley
sunun maliyeti 100 dolar etmez yahu. verilen paralara acimamak mumkun degil...

Maliyet olarak bakarken sadece parça fiyatı değil ARGE çalışmalarının da bedelini hesaplamak gerekir. Sonuçta bir ekip bu ürünün tasarımı ve mühendisliği için vakit ve nakit harcıyor.
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okanner48 5 yıl
S5'in lansmanı açık ara Gear Fit'in gölgesinde kaldı.
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eren..34 5 yıl
Gear Fit Mini Active ' i bekliyorum.
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