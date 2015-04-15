iFixit'in elinden 12-inçlik Retina Macbook da kurtulamadı

Apple'ın barındırdığı Core M işlemcisi ve diğer teknik özelliklerine göre 4.299,00 TL ve 5.299,00 TL'lik Türkiye fiyatıyla büyük eleştiri toplayan yeni dizüstü bilgisayarı 12-inçlik Retina Macbook, iFixit tarafından tamir edilebilirlik durumu hakkında masaya yatırıldı.

Tüm detaylarına burada değindiğimiz yeni Apple Retina Macbook, yeni 13-inç Retina Apple Macbook Pro sonrası iFixit'in konuğu oldu ve 27 adımda açılarak 10 üzerinden 1 puan aldı. Yekpare gövde tasarımıyla hemen hemen bütün diğer Apple ürünleri gibi tamirinin oldukça zor olduğu cihazla arasına yerleşen dizüstü bilgisayar, olumlu hiç bir yorum almayı da başaramadı.

12-inçlik yeni Apple Retina Macbook'un karşı kaşıya kaldığı olmusuz yorumlar arasında ise "Pentalobe" vidalar nedeniyle tamir sürecinin gereğinden fazla zor olması, yeni kablo yönlendirme işleminin tamir prosedürünü zorlaştırması, kullanılan tek USB-C portunun üç kanat vida ile ekran menteşesi altına gömülmesiyle değişiminin zor olması, tek port tercihi nedeniyle bu girişin uzun vadede yıpranma yaşayabileceği, bataryaların çok sağlam şekilde alt kasaya sabitlenmesi, Retina ekranın koruyucu cama yapışık gelmesiyle tamir gerektiği durumlarda çok büyük masraf çıkartacağı ve son olarak işlemci, bellek ve flaş depolama biriminin mantık kartına lehimlenmiş olması sıkıntıları dikkatleri çekti.

iFixit'in 12-inçlik yeni Apple Retina Macbook için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.ifixit.com/Teardown/Retina+Macbook+2015+Teardown/39841?utm_medium=email&utm_campaign=Retina+MacBook+2015+Teardown&utm_content=Retina+MacBook+2015+Teardown+CID_45048c9aa75732a89a4c3aa8898dd092&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Retina%20MacBook%202015