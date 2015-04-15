iFixit'in elinden 12-inçlik Retina Macbook da kurtulamadı

Haber Editörü
Apple'ın barındırdığı Core M işlemcisi ve diğer teknik özelliklerine göre 4.299,00 TL ve 5.299,00 TL'lik Türkiye fiyatıyla büyük eleştiri toplayan yeni dizüstü bilgisayarı 12-inçlik Retina Macbook, iFixit tarafından tamir edilebilirlik durumu hakkında masaya yatırıldı.
Tüm detaylarına burada değindiğimiz yeni Apple Retina Macbook, yeni 13-inç Retina Apple Macbook Pro sonrası iFixit'in konuğu oldu ve 27 adımda açılarak 10 üzerinden 1 puan aldı. Yekpare gövde tasarımıyla hemen hemen bütün diğer Apple ürünleri gibi tamirinin oldukça zor olduğu cihazla arasına yerleşen dizüstü bilgisayar, olumlu hiç bir yorum almayı da başaramadı.
12-inçlik yeni Apple Retina Macbook'un karşı kaşıya kaldığı olmusuz yorumlar arasında ise "Pentalobe" vidalar nedeniyle tamir sürecinin gereğinden fazla zor olması, yeni kablo yönlendirme işleminin tamir prosedürünü zorlaştırması, kullanılan tek USB-C portunun üç kanat vida ile ekran menteşesi altına gömülmesiyle değişiminin zor olması, tek port tercihi nedeniyle bu girişin uzun vadede yıpranma yaşayabileceği, bataryaların çok sağlam şekilde alt kasaya sabitlenmesi, Retina ekranın koruyucu cama yapışık gelmesiyle tamir gerektiği durumlarda çok büyük masraf çıkartacağı ve son olarak işlemci, bellek ve flaş depolama biriminin mantık kartına lehimlenmiş olması sıkıntıları dikkatleri çekti.
iFixit'in 12-inçlik yeni Apple Retina Macbook için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.ifixit.com/Teardown/Retina+Macbook+2015+Teardown/39841?utm_medium=email&utm_campaign=Retina+MacBook+2015+Teardown&utm_content=Retina+MacBook+2015+Teardown+CID_45048c9aa75732a89a4c3aa8898dd092&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Retina%20MacBook%202015 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
TR2deki fiyatlar, Amerika fiyatlarına göre abartılı değil, kesinlikle. Amerika fiyatlarının üzerine %18 KDV koyup USD/TL için de 2.80-2.85 bandına kadar bir marj tanırsanız, TR'de lanse edilen fdiyatlar NORMAL !...
Ancak Amerika'daki BAZ Fiyatlar NORMAL DEĞİL !...
Apple "passer gimme amacıyla" bölgelere göre değişen ve ucuz kalan fiyatlandırma konusunda genelde isteksizdir!...
Söylediklerinde doğruluk payı var bir şey hariç: OSX'in kısıtlama konusunda windowstan pek bir farkı yok istediğin dosyayı istediğin yerden indirip programların ve işletim sisteminin kaynak dosyalarına ulaşabiliyorsun.
şahsen mühendislik harikası . o fiyata ne oyun bilgisayarı toplarım diyenler zaten bu konudan uzaklaşsın . Ayrıca bu yorumu yapıcak insan IQ düzeyinden şüpe ederim.
Arabalardaki gibi servisten yanayım batarya vb ürünlerin sağlam yerleştirilmesi olumlu ifix'in dediği gibi tek usb olması yıpranacağı için olumsuz.
Hadi telefon neyse de laptop kolay açılabilir olması lazım bence. 5 yıllık laptopa ssd taktım canavar gibi oldu.
Gerçi macbook'lar ince ve portatif olmaları ile ünlü ama yine de ssd, ram önemli. Kolay ulaşılabilir olmalı.
Fiyatı hakkında haklısınız fakat o ürün mühendislikte üst düzeylerde yani fiyatının 500-750 dolar arası olması daha makül olabilirdi.