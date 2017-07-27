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İHA’lara olası zararlara karşı zorunlu sigorta geliyor!

Hazine Müsteşarlığı ile Ulaştırma Bakanlığı, insansız hava araçlarının yaratacağı olası zararları tazmin edebilecek bir sigorta sistemi için usul ve esasları düzenledi. İşte konuya dair detaylar:
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İHA’lara olası zararlara karşı zorunlu sigorta geliyor!
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Drone’lar hayatımızda her geçen gün daha fazla yer ediniyor. Bu cihazların popülaritesi arttıkça yasal düzenlemeler de yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Konuya dair bir dizi çalışma yürüten Hazine Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığı, Türk hava sahasında uçuş gerçekleştiren sicile kayıtlı hava araçlarıyla yabancı uyruklu hava araçlarının, üçüncü kişilere verebileceği zarara karşı bir Mali Sorumluluk Sigortası düzenlemesihazırladı.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre bir hava aracının havada veya yerde hareket halinde veya hareketsiz olarak yaratacağı zararlar için bir tazmin amacı güdülmüş. İHA’lara azami kalkış ağırlıklarına göre asgari teminat tutarı da belirlenmiş. Hesaplamaların ise aşağıdaki görseldeki şekliyle olacağı belirtilmiş.

İHA’lara olası zararlara karşı zorunlu sigorta geliyor!
 

Yukarıdaki tabloda yer alan rakamlara ek olarak ticari amaçlı kullanılan İHA’lardan Kategori 1 kapsamında aşağıda belirtilen yüzdelere göre asgari teminat tutarı belirlenmesi ve buna göre sigorta yaptırılması şart koşulmuş. Buna göre:

  • İHA0: Kalkış ağırlığı 0,5 – 4kg: %8 (0,08x750.000=60.000)
  • İHA1: Kalkış ağırlığı 4 – 25kg: %20
  • İHA2: Kalkış ağırlığı 25 – 150kg: %40
  • İHA3: Kalkış ağırlığı 150 – 300kg: %80

Ticari amaçlı kullanılmayan İHA’lar içinse yine Kategori 1 üzerinden;

  • 25kg’a kadar olan İHA0 ve İHA1 için %0
  • İHA2 için: %10
  • İHA3 için: %20
Türkiye’ye uçuş gerçekleştirecek tüm yabancı tescilli hava araçları içinse %100 olarak açıklanmış. Sigorta yükümlülüğünü yerine getirmeyen hava araçlarının uçuş yapması bu düzenleme ile kesin olarak yasaklanmış oluyor. Konuya ilişkin daha fazla detay için kaynaktaki resmi gazete bağlantısına göz atabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170727-2.htm Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
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Last Troll Bender 1 yıl
Öderiz ya nedir ki? Meclis başkanımıza 750.000 liralık mütevazı bir Mercedes almışlar. Nerden çıkacak bunun parası?
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yakup13 1 yıl
yayalar içinde olmalı
pat diye yola atlayıp can ve mal kayıplarına yol açıyolar sonuçta ...
destekliyorum
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9unkarekoku 1 yıl
Bütün vatandaşlara sensör bağlayıp soluduğu hava kadar vergi alınsın, hatta yabancı olanlardan daha fazla bile alınabilir! Ne de olsa biz güçlü, gösterişli ve heybetli bir ülkeyiz bu durumu kaybetmeyi göze alamayız!
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Fatih 1 yıl
Dron bunlar sonuçta, uçuyor bu aletler, bunlara sigorta da yok. Sigorta gelmeli bunlara.
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V4LKyR 1 yıl
Demek ki 500.000 kg ve ustu tasima kapasitesine sahip bir IHA'm olsaydi 700 trilyon teminat verecektim.
Ka-Fa 1500.
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12 Angry Men 1 yıl
Yabancılar uğraşıp bir şeyler üretip teknoloji geliştiriyorlar, hemde para kazanıyorlar. Bizimkiler de vergi adı altında halkı soymakla meşguller.
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Fernando! 1 yıl
sosyal devlet olmak o kadar kolay değil o bayıldığınız yollar köprüler bedava yapılmıyor
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Kerim5100 1 yıl
Birkaç seneye tuvalete gitmemiz lüks olacak düşünsenize iş**e s**ma vergisi :D
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SpawniN 1 yıl
25 kiloya kadar olan hobi amaçlı dronelardan vergi alınmıyor, % 0.
normal droncular için sıkıntı yok yani.
ticari olacak ya da 25 kg dan fazla olacak. 2,5kg drone bulsam üstüne biner uçarım. 25kg nedir la drone taksi mi ?
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s_mail 1 yıl
Neden beni bir gülme tuttu :D
Sömürün anasını satim :D
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echonia 1 yıl
az kaldı az
hava soludun vergisi geliyor
bekle az daha, az kaldı




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Ken Block43 1 yıl
Gençler şaka mı bu? Birisi şaka desin
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