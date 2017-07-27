İHA’lara olası zararlara karşı zorunlu sigorta geliyor!

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Drone’lar hayatımızda her geçen gün daha fazla yer ediniyor. Bu cihazların popülaritesi arttıkça yasal düzenlemeler de yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Konuya dair bir dizi çalışma yürüten Hazine Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığı, Türk hava sahasında uçuş gerçekleştiren sicile kayıtlı hava araçlarıyla yabancı uyruklu hava araçlarının, üçüncü kişilere verebileceği zarara karşı bir Mali Sorumluluk Sigortası düzenlemesihazırladı.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre bir hava aracının havada veya yerde hareket halinde veya hareketsiz olarak yaratacağı zararlar için bir tazmin amacı güdülmüş. İHA’lara azami kalkış ağırlıklarına göre asgari teminat tutarı da belirlenmiş. Hesaplamaların ise aşağıdaki görseldeki şekliyle olacağı belirtilmiş.

Yukarıdaki tabloda yer alan rakamlara ek olarak ticari amaçlı kullanılan İHA’lardan Kategori 1 kapsamında aşağıda belirtilen yüzdelere göre asgari teminat tutarı belirlenmesi ve buna göre sigorta yaptırılması şart koşulmuş. Buna göre:

İHA0: Kalkış ağırlığı 0,5 – 4kg: %8 (0,08x750.000=60.000)

İHA1: Kalkış ağırlığı 4 – 25kg: %20

İHA2: Kalkış ağırlığı 25 – 150kg: %40

İHA3: Kalkış ağırlığı 150 – 300kg: %80

Ticari amaçlı kullanılmayan İHA’lar içinse yine Kategori 1 üzerinden;

25kg’a kadar olan İHA0 ve İHA1 için %0

İHA2 için: %10

İHA3 için: %20

Türkiye’ye uçuş gerçekleştirecek tüm yabancı tescilli hava araçları içinse %100 olarak açıklanmış. Sigorta yükümlülüğünü yerine getirmeyen hava araçlarının uçuş yapması bu düzenleme ile kesin olarak yasaklanmış oluyor. Konuya ilişkin daha fazla detay için kaynaktaki resmi gazete bağlantısına göz atabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170727-2.htm