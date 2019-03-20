iMac modelleri de güncellendi

Apple’ın ilk kez bir etkinlik olmadan farklı ürün ve güncellemeleri tanıttığına şahit olduk. Yeni iPad Air ve iPad mini 5 ile birlikte iMac serisinde de güncelleme yapıldı. iMac modeli işlemci ve grafik kartı tarafında yeni seçenekler kazandı. İşlemci ve grafik tarafındaki güncellemelerin haricinde tasarım, bellek ve depolama sürücüsüne dokunulmamış.

iMac 2019 özellikleri ve fiyatı

21.5 inçlik ekrana sahip modellerde Full HD çözünürlükteki versiyonda bir değişiklik yok. 7. nesil Core i5, 8GB RAM ve 1TB HDD depolama sunan başlangıç seçeneği 7900TL fiyat etiketine sahip.

Ayrıca Bkz. "41 bin TL farkla iMac Pro için 256GB RAM bellek takviyesi"

4K ekrana sahip modellerde ilk versiyon 4 çekirdekli sekizinci nesil Core i3 ve 6 çekirdekli Core i7 işlemci seçeneklerine sahip. Radeon Pro 555X ekran kartı ile 9400TL başlangıç fiyatı mevcut.

İkinci versiyonda 6 çekirdekli sekizinci nesil Core i5 ile Core i7 işlemci yer alıyor. 4GB Radeon Pro 560X ekran kartı yanında 4GB HBM2 bellekli Radeon Pro Vega 20 seçeneği mevcut. Başlangıç fiyatı 11000TL.

27 inçlik 5K ekranlı modelde ise sekizinci nesil 6 çekirdekli Core i5 işlemci başlangıç olarak alınmış. Dokuzuncu nesil Core i5 ve Core i9 işlemciler de ilk kez modele ekleniyor. 4 GB Radeon Pro 570X, Radeon Pro 575X ve 580X ekran kartı yanında 8GB HBM2 Radeon Pro Vega 48 seçeneği de var. Modelin başlangıç fiyatı 13000TL olarak belirlenirken en üst versiyon 41.500TL seviyesine kadar çıkıyor.