41 bin TL farkla iMac Pro için 256GB RAM bellek takviyesi

Dün sessiz sedasız iPad Air ve iPad mini 2019 modellerini tanıtan Apple’ın bilgisayar tarafında da güncellemesi oldu. Yeni iMac donanım seçeneklerinin yanı sıra iMac Pro için şaşırtıcı bir bellek opsiyonu geldi.

Ev fiyatına iMac Pro

Normalde iMac Pro için başlangıç RAM belleği 32GB 2666MHz DDR4 ECC olarak belirlenmişti. Haliyle artan kurlar nedeniyle 64GB RAM bellek istiyorsanız 3200TL, 128GB RAM bellek istiyorsanız da 16 bin TL fark ödemeniz gerekiyordu.

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Dün yapılan güncelleme sonrasında 256GB 2666MHz DDR4 ECC RAM bellek de seçenekler arasında eklendi. Bununla birlikte 256GB RAM bellek takviyesi için baz fiyata 41 bin TL daha eklemeniz gerekiyor.

Hali hazırda baz donanımla iMac Pro almak istediğinizde fiyat 38000TL olarak gerçekleşiyordu. Sadece 256GB RAM bellek bir iMac Pro fiyatından bile fazla olmuş oluyor. Oldukça absürd bir seçenek olan 256GB bellek takviyesi diğer ülkelerin para birimlerinde de bir iMac Pro ediyor.

Bunun haricinde iMac Pro modelinde bir değişiklik yok. Yeni güncelleme ile birlikte en üst seviye bir iMac Pro modeline 125 bin TL ödemeniz gerekiyor. Daha önce bu rakam 119 bin TL idi. Yani bellek fiyatı artsa da diğer seçeneklerin fiyatlarında biraz indirim olduğunu söyleyebiliriz.