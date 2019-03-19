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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

41 bin TL farkla iMac Pro için 256GB RAM bellek takviyesi

Apple’ın zaten en pahalı ürünleri arasında yer alan iMac Pro modeli son güncellemesinde çıtayı daha da arttırdı. 256GB RAM bellek takviyesi 41 bin TL fark istiyor.
2 ay
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35
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün sessiz sedasız iPad Air ve iPad mini 2019 modellerini tanıtan Apple’ın bilgisayar tarafında da güncellemesi oldu. Yeni iMac donanım seçeneklerinin yanı sıra iMac Pro için şaşırtıcı bir bellek opsiyonu geldi.

Ev fiyatına iMac Pro

Normalde iMac Pro için başlangıç RAM belleği 32GB 2666MHz DDR4 ECC olarak belirlenmişti. Haliyle artan kurlar nedeniyle 64GB RAM bellek istiyorsanız 3200TL, 128GB RAM bellek istiyorsanız da 16 bin TL fark ödemeniz gerekiyordu.

Ayrıca Bkz. "Apple sessiz sedasız iPad Air'ı yeniledi: İşte özellikleri ve fiyatı"

Dün yapılan güncelleme sonrasında 256GB 2666MHz DDR4 ECC RAM bellek de seçenekler arasında eklendi. Bununla birlikte 256GB RAM bellek takviyesi için baz fiyata 41 bin TL daha eklemeniz gerekiyor.

Hali hazırda baz donanımla iMac Pro almak istediğinizde fiyat 38000TL olarak gerçekleşiyordu. Sadece 256GB RAM bellek bir iMac Pro fiyatından bile fazla olmuş oluyor. Oldukça absürd bir seçenek olan 256GB bellek takviyesi diğer ülkelerin para birimlerinde de bir iMac Pro ediyor.

Bunun haricinde iMac Pro modelinde bir değişiklik yok. Yeni güncelleme ile birlikte en üst seviye bir iMac Pro modeline 125 bin TL ödemeniz gerekiyor. Daha önce bu rakam 119 bin TL idi. Yani bellek fiyatı artsa da diğer seçeneklerin fiyatlarında biraz indirim olduğunu söyleyebiliriz.

 

https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/imac-pro Yorum Yaz
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veteriner69 2 ay en beğenilen mehmet_clk
Bunun nesini savunuyorsun? 256 Gb Ram'i fahiş fiyatla kakalayan firmayı mı savunuyorsun? İş yapacaksın diye kazık mı yemen lazım?
Yanıtla +44
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mehmet_clk 2 ay
İş yapanların kırk yılın başı değiştireceği bir model'in fiyatı tartışılmaz, özelliklerine bakılıp kıyas yapılır, bu tip makine alan müşterilerim genelde ölmeden cihaz değişmez cihazla beraber 2-3katı bulan maliyetlerle işlerini görecekleri yazılımları alırlar.
Bu alanda bilginiz varsa yazın yahuta nacizane teknik bir kıyaslama yapın boş beleş ekonomik mesaj-salvo içeren şeyler yazıp insanları teknoloji sitelerinden nefret ettirmeyin.
İş yapanların kırk yılın başı değiştireceği bir model'in fiyatı tartışılmaz, özelliklerine bakılıp kıyas yapılır, bu tip makine alan müşterilerim genelde ölmede...
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5 Yanıt Yanıtla +24
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V4LKyR 2 ay mehmet_clk
Böyle boş beleş bir yorum az bulunur, iyi okuyun.
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MHEC 1 ay
41 bin tl wow. Lira bu kadar düştü mü ya olum şaka maka 110 bin liraya bilgisayar satıyorlar.
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Mr. Jingles 1 ay
Bu çöpe bu kadar para verilir mi? Yahu Windows 10’un nesi eksik şu sistemden? O kadar para ver ama NFS bile oynama. Yemişim öyle makineyi.
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EddyCue 1 ay Mr. Jingles
bunu soyleyen "dozer aldim sehirler arasi yolculuk yapamiyorum" da dedi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Emir 1 ay
bizim emniyette siber suçlardaki bilgisayarları,şifre kırmak için alınan yüzlerce ekran kartını görseniz dudağınız uçuklar.en basit workstationda 128 gb ram var.
en kötü 1 tb ssd ,rtx 2080 ti
işten vakit bulursam bir gün oyun kurup deneyeceğim
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***RAMMSTEIN*** 1 ay
Netflix'i açıp ''abi adamlar ne film yapmış yağğğ'' diyenler o filmlerin mac'lerden çıktığını bilmeyince gelip buralarda böyle rezil oluyorlar işte. :)
o filmlerin bütçesi/karı yanında bu bilgisayarın fiyatı devede kulak memesi...
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DH Misafiri 2 ay
Apple bilgisayarlari hangi mantikli sebeple bu kadar ücret verip satin alir bir insan merak ediyorum.Hiç mi akliniz yok. Baska bir firma böyle bu fiyatlarda ürün yapsa hemen saldirir demediğinizi birakmazsiniz. Ama şirin bir tanecik apple yapinca normal birseymis algisi yaparsiniz.
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sreylare 2 ay
256gb RAM belki de 14-15 sene sonra çocuk oyuncağı gibi kalacak telefonlarda bile var olabilecek. Boşverin eski nesillerden alın para kolay kazanılmıyor. Eş dost almaya çalışırsa akrabalığımı keserim o ayrı.
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DH Misafiri 2 ay
Bu tarz cihazları alanları kullananları düşünmeden yazan cahil cühela takımı toplanmış.. bunlar profesyonel cihazlar genelde dizi film sinema edit render işlemlerinin yapıldığı sahnelerle oynanan efektlerin koyulduğu vs. vs cihazlar... bölüm başına sadece başrol oyuncusuna bu cihazın fiyatının 3 katının verildiği bir yerde bu cihazın fiyatı söz konusu dahi olmaz.. sonuçta yapacakları işle hafta milyonlar kazanacaklar.. azıcık cehaletini belli etmeden yazın ne kadar cahilsiniz.. şu okullarda felsefe derslerine hiç önem verilmiyor ya bunlarn hepsi bu yüzden azıcık düşünen sorgulayan akıl eden insan yetiştiremiyoruz..
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balcis 2 ay
yurtdışında 5200 dolar. direkt kur oranıyla 5,47'den 28.444 tl yapıyor.
theverge.com/...
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SEO-Uzmanı 2 ay
sistem tamamen ram üzerine yüklenecek şekilde boot oluyor !
haberin ayrıntılar ; forum.donanimhaber.com/...
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pop-up 2 ay
sadece 41bin tl farkla 256gb ram istermisin çocuk adam :D
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