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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iMovie artık Retina ekran ve Türkçe dil desteğine sahip

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple’ın video düzenleme yazılımı 'iMovie' için Mac Appstore üzerinden yeni bir güncelleme yayınlandı.

iMovie, aldığı bu güncellemeyle birlikte yeni Macbook Pro’nun Retina ekran çözünürlüğünü desteklemeye başladı. Artık uygulamada yer alan Retina ekran desteği sayesinde yeni MacBook Pro sahipleri yüksek çözünürlüğe sahip ekranlarında daha net bir şekilde video düzenlemeleri yapabilecek. Güncellemeyle birlikte Türkçe başta olmak üzere Katalanca, Hırvatça, Çekçe, Macarca, Yunanca, Slovakça, Rumence, Tayca ve Ukraynaca gibi dillere de destek vermeye başlayan uygulama toplamda 26 resmi dil destekliyor. 

Retina ekran ve Türkçe dil desteğine sahip 'iMovie' yazılımına Mac Appstore üzerinden 14,99$’lık fiyat etiketi ile buradan ulaşabilirsiniz.
http://itunes.apple.com/us/app/imovie/id408981434?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dere.beyi 7 yıl
amann amann negüzel dillerini desteklemeyen enayiler alıyo bari bi sadaka verelim gibi birşey olmuş bu yahu...
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Guest-F8946C419 7 yıl
Aperture'nin türkçe desteği var mı acaba ?
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