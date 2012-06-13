iMovie artık Retina ekran ve Türkçe dil desteğine sahip

Haber Editörü
Apple’ın video düzenleme yazılımı 'iMovie' için Mac Appstore üzerinden yeni bir güncelleme yayınlandı.
iMovie, aldığı bu güncellemeyle birlikte yeni Macbook Pro’nun Retina ekran çözünürlüğünü desteklemeye başladı. Artık uygulamada yer alan Retina ekran desteği sayesinde yeni MacBook Pro sahipleri yüksek çözünürlüğe sahip ekranlarında daha net bir şekilde video düzenlemeleri yapabilecek. Güncellemeyle birlikte Türkçe başta olmak üzere Katalanca, Hırvatça, Çekçe, Macarca, Yunanca, Slovakça, Rumence, Tayca ve Ukraynaca gibi dillere de destek vermeye başlayan uygulama toplamda 26 resmi dil destekliyor.
Retina ekran ve Türkçe dil desteğine sahip 'iMovie' yazılımına Mac Appstore üzerinden 14,99$’lık fiyat etiketi ile buradan ulaşabilirsiniz.
http://itunes.apple.com/us/app/imovie/id408981434?mt=12 Yorum Yaz Paylaş Tweetle