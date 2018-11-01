iOS 12.1 güncellemesi ile yepyeni emojiler geldi

Apple, yaklaşık 2 gün önce iOS 12.1'i yayınladı. iOS 12.1, pek çok yenilikle gelmesinin yanı sıra ayrıca beraberinde 158 yeni emoji getirdi.

Apple, bu emojilerden bir kısmını 17 Temmuz’da Dünya Emoji Günü’ne özel olarak tanıtmıştı. Aralarında nazar boncuğu emojisinin de bulunduğu bu emojiler, IOS kullanıcıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Öyleyse iOS 12.1 güncellemesi ile gelen yepyeni emojilere gelin hep birlikte göz atalım!

iOS 12 ile gelmesi en çok talep edilen emojilerden biri de şüphesiz kızıl saçlı emoji setiydi. Yeni emoji setinde kızıl saçlı emojilere yer veren Apple, aynı zamanda kel, beyaz saçlı ve kıvırcık saçlı emojilere de yer vermiş. Bu bakımdan pek çok iOS kullanıcısının kalbini kazandı diyebiliriz.

Yeni emojiler arasında oldukça fazla dikkat çeken bir başka isim daha sarhoş görünümlü emoji. Apple, bu emojinin ne anlama geldiğini açıklamamış olsa da, pek çok kullanıcı bunun sarhoş birine benzediği konusunda hem fikir. Bu yeni emoji pek çok internet kullanıcısı tarafından olumsuz tepki aldı ancak beğenen de pek çok kişi var.

iOS 12.1 ile gelen yepyeni emojilere aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz.

https://www.seventeen.com/life/tech-social-media/a24477233/new-emojis/