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iOS 12.1 güncellemesi ile yepyeni emojiler geldi

iOS 12.1 güncellemesi ile birlikte 158 yeni emoji iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ve Apple Watch cihazlarında yerlerini aldı. Yepyeni emojilere gelin hep birlikte göz atalım!
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
12,6b
1
11
Cep İşletim Sistemleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Apple, yaklaşık 2 gün önce iOS 12.1'i yayınladı. iOS 12.1, pek çok yenilikle gelmesinin yanı sıra ayrıca beraberinde 158 yeni emoji getirdi. 
Apple, bu emojilerden bir kısmını 17 Temmuz’da Dünya Emoji Günü’ne özel olarak tanıtmıştı. Aralarında nazar boncuğu emojisinin de bulunduğu bu emojiler, IOS kullanıcıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Öyleyse iOS 12.1 güncellemesi ile gelen yepyeni emojilere gelin hep birlikte göz atalım!
iOS 12 ile gelmesi en çok talep edilen emojilerden biri de şüphesiz kızıl saçlı emoji setiydi. Yeni emoji setinde kızıl saçlı emojilere yer veren Apple, aynı zamanda kel, beyaz saçlı ve kıvırcık saçlı emojilere de yer vermiş. Bu bakımdan pek çok iOS kullanıcısının kalbini kazandı diyebiliriz.
iOS 12.1 güncellemesi ile yepyeni emojiler geldi
Yeni emojiler arasında oldukça fazla dikkat çeken bir başka isim daha sarhoş görünümlü emoji. Apple, bu emojinin ne anlama geldiğini açıklamamış olsa da, pek çok kullanıcı bunun sarhoş birine benzediği konusunda hem fikir. Bu yeni emoji pek çok internet kullanıcısı tarafından olumsuz tepki aldı ancak beğenen de pek çok kişi var.
iOS 12.1 ile gelen yepyeni emojilere aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz.

https://www.seventeen.com/life/tech-social-media/a24477233/new-emojis/ Yorum Yaz
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Ryukk6193 7 ay en beğenilen
Apple emoji ekleyeceğine ios 12’de ki şarj sorunlarına çözüm bulsun emoji olmasada telefonu kullanabiliyoruz ama 6s 4-5 saat giden şarj 2-3 saate düştü.
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Penah000000 1 ay
bir iki emoji koyup yeni güncelleme yapmışlar ne güzelmiş :))
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MehmetF4tih 6 ay
Güncellemeyi faydalı buluyorum. Daha stabil bence
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DH Misafiri 6 ay
güncelleme hatalı iphone 6 larda yukarıdaki wifi simgelerini 1 m yukarı kaydırdı !
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CaSsErDoDo 7 ay
6S telefonum daha hızlı hale geldi.
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Ryukk6193 7 ay en beğenilen
Apple emoji ekleyeceğine ios 12’de ki şarj sorunlarına çözüm bulsun emoji olmasada telefonu kullanabiliyoruz ama 6s 4-5 saat giden şarj 2-3 saate düştü.
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Y-ZiyA 7 ay
Yeterince tercih şansı yok kınıyorum.
Ben çin asıllı, çekik gözlü, zenci ifadeli, latin suratlı, avrupai bakışlı emoji aradım ama yok....
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Murat.Ak 7 ay
iPhone 5s's 12.1 i yükledim, gerçekten kullanabileceğim bir duruma geldi telefon. Bu sefer gerçekten olmuş sonunda. Herkese kesinlikle ios 12.1'e geçiş yapmalarını öneriyorum.
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face1tr 7 ay
??
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Ekrem71.5 7 ay
Daha yapacak yenilik kalmadı güncelleme vermeseler apple da artık güncelleme vermiyor dicekler diye yalandan güncelleme işte....
appboy'lar saldırınnnnnnn :D:D:D
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HABERİN ETİKETLERİ
emoji, apple emoji ve
4 etiket daha ios 12.1 Cep İşletim Sistemleri Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
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