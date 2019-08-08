iOS 12 kullanım oranı yüzde 88'e ulaştı

Apple en güncel iOS sürüm istatistiklerini yayınladı. Şirkete göre, 6 Ağustos 2019 itibariyle iPhone, iPad ve iPod touch modellerinin yüzde 88'inde iOS 12 kullanılıyor. Yalnızca son dört yılda piyasaya sürülen cihazlar söz konusu olduğunda ise bu oran yüzde 90'a yükseliyor. Cupertinolu teknoloji devi iOS sürüm verilerini App Store trafiğini baz alarak derledi.

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Apple’ın mobil ekosistemini oluşturan tüm aktif cihazların yüzde 7’si hala iOS 11 ile çalışıyor. Yüzde 5’inde ise işletim sisteminin daha eski bir sürümü yüklü. Şirket bundan önce en son 30 Mayıs'ta iOS sürüm istatistiklerini yayınlamıştı. O dönem iOS 12'li cihaz oranının yüzde 85 seviyesinde olduğunu hatırlıyoruz.

iOS 13, Eylül'de yayınlanacak

Apple, iOS 13'ü Eylül ayının ortalarında yeni iPhone'ların çıkışı ile birlikte genel kullanıma sunacak. Şirketin iOS 13 ile sunmayı planladığı yeni özellikler arasında koyu mod, yeniden tasarlanmış Fotoğraflar uygulaması, gelişmiş Siri Kısayolları, yeni Memoji Çıkartmaları, yenilenmiş CarPlay deneyimi ve yepyeni bir Anımsatıcılar uygulaması bulunuyor.

https://developer.apple.com/support/app-store/