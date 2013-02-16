iOS 6.1.2, birkaç gün içerisinde yayınlanıyor

Yakın zamanda yayınladığı iOS 6.1 ile maalesef kullanıcılardan olumlu geri bildirim alamayan Apple, yaşanan sıkıntıları gidermek için iOS 6.1.2'yi önümüzdeki günlerde yayınlamaya hazırlanıyor.

Alman iPhone-Ticker sitesinde edindiği bilgilere göre Apple, bir aksilik olmaz ise, iOS 6.1.2'yi 20 Şubat'a kadar yayınlamayı planlıyor. Apple'ın yayınlayacağı bu güncelleme başta Exchange problemi olmak üzere iOS 6.1'deki sorunların düzeltmelerini içerek. Öte yandan Japonya'daki Haritalar Servisi'yle ilgili iyileştirmeleri içeren ve geçtiğimiz günlerde geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 6.1.1 Beta ise muhtemelen ilerleyen dönemde iOS 6.1.3 olarak yayınlanacak.

Apple, hatırlanacağı gibi, kısa bir süre önce iOS 6.1 yüklü iPhone 4S'lerin 3.nesil iletişim ağında karşılaştığı sorunları gidermek için hızlı bir şekilde iOS 6.1.1 güncellemesini yayınlamıştı.