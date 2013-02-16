Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 6.1.2, birkaç gün içerisinde yayınlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
1
69
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 6.1.2, birkaç gün içerisinde yayınlanıyor

Yakın zamanda yayınladığı iOS 6.1 ile maalesef kullanıcılardan olumlu geri bildirim alamayan Apple, yaşanan sıkıntıları gidermek için iOS 6.1.2'yi önümüzdeki günlerde yayınlamaya hazırlanıyor.

Alman iPhone-Ticker sitesinde edindiği bilgilere göre Apple, bir aksilik olmaz ise, iOS 6.1.2'yi 20 Şubat'a kadar yayınlamayı planlıyor. Apple'ın yayınlayacağı bu güncelleme başta Exchange problemi olmak üzere iOS 6.1'deki sorunların düzeltmelerini içerek. Öte yandan Japonya'daki Haritalar Servisi'yle ilgili iyileştirmeleri içeren ve geçtiğimiz günlerde geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 6.1.1 Beta ise muhtemelen ilerleyen dönemde iOS 6.1.3 olarak yayınlanacak.

Apple, hatırlanacağı gibi, kısa bir süre önce iOS 6.1 yüklü iPhone 4S'lerin 3.nesil iletişim ağında karşılaştığı sorunları gidermek için hızlı bir şekilde iOS 6.1.1 güncellemesini yayınlamıştı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RainKnight 6 yıl en beğenilen
Apple ios6 ile iyice sıvıyor
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
stev reis kalk da gör torunlarını sıçtılar batırdılar
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Peynir Alti Suyu Tozu 6 yıl
Yok canım
ben şu an 6.1.1 ile memnunum hiç bi sorunum yok yükleyenlerden gelen olumlu tepkiye göre geçebilirim, zaten 6.0'dan 6.1' geçtiğime pişman olmuştum şebeke yüzünden. İnsan ister istemez artık çekiniyor. Bir atasözünün de dediği gibi çalışıyorsa kurcalama.
Yok canımben şu an 6.1.1 ile memnunum hiç bi sorunum yok yükleyenlerden gelen olumlu tepkiye göre geçebilirim, zaten 6.0'dan 6.1' geçtiğime pişman o...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
whtswrongstupid 6 yıl
Cikti da korkuyorum guncellemeye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool Boy 6 yıl
Yeni sürüme JB çıkmadan 6.1 e devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
malahit 6 yıl
şarz berbat 6.1.1. de şebekede çekim düşük iPhone5 te inşallah yeni güncelleme dertlerimizi çözer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beostar 6 yıl
6.1 de Ram kullanımının artmasından dolayı resmen içiyo şarzı :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferdyy06 6 yıl
Sadece bendemi sorun var bilmiyorum ama. 6.1.1 sarj canavari. Jb yok cihazda anormal derecede az gitmeye basladi sarjim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriolet1981 6 yıl
6'yı nezaman toparlayabilecekler acaba..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reverse.angle 6 yıl
Bakalım bu yeni versiyonda neleri alıp götürecek bizden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
from_anatolia 6 yıl cabriolet1981
cabriolet1981

6'yı nezaman toparlayabilecekler acaba..

iOS 6'yı ben Vista'ya benzetiyorum. Vista'yı toparlayamayacağını anlayan MS windows 7'yi çıkararak karizmasını düzeltmişti. Sanırım Apple'ı da "7" kurtaracak. iOS 7'ye odaklansalar iyi edecekler.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xzicdR 6 yıl
yolla steve panpa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likable_21 6 yıl
Beyler yeri değil ama konusunuda açmak istemedim sorum şu.ben bridge uygulamasınız 1.1.2 ücretli versiyonunun bir sitede hacklenmişini buldum ve pc ye indirdim ve pc den cydiaya nasıl atacağımı bilmiyorum.bu uygulamayı itools ile nasıl cydiaya atarım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mciso 6 yıl
Arkadaslar bu ne bicim yorumlar ios6 gayet iyi ve sorunsuz calisiyor sacma sacma yorumlar atmayin 10 numara calisiyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quatronic 6 yıl
4S Kullanicisiyim iOS 5.1 kullaniyodum birden bire wifi gitti acilmadi sonra surum guncelliyim dedim 6.1.1 e gectim. bu sefer o gri wifi cikti. herkes icin stabil calismiyor. gercekten cok sinir bozucu bi durum acayip sogudum iphone dan gercekten 4s ciler ve benim gibi sorun yasayanlar icin tam bir fiyasko.

bu arada iOS 6.1.1 sadece 4s te olan sorunlar icin cikmisti. fakat daha da problemli halde!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
jailbreak çalışırmı acaba bu sürümle... yoksa geçmem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 6 yıl
arkadaşlar ben hala 6.0.1 i kullanıyorum son güncellemeyi yapmadım telefondan çok memnunum öle aman aman bir değişiklik olmazsa güncellemeyi düşünmüyorum, yalnız şöyle bir sorum olacak ben şimdi gelen güncellemeleri yapmadığımdan dolayı ilerleyen dönemlerde 5 6 tane sonra gelen güncellemeyi yapsam bir sıkıntı olurmu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Poslarından 6 yıl
Hiç bir problemim yok ailecek de 3 telefonda da sorun yok inanmayın bu androidçilere inanmazsanız deneyin hiç bir sorunum yok yalan bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2091 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, Apple ve
3 etiket daha uygulama haber iTunes ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyunları 2. bölüm 6 yıl 2si1: "Haftalık Teknoloji ve Oyun Dozunuz!" Apple Türkiye'de, Last of Us'ı denedik ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim