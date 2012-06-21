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iOS 6'da 5 hayalkırıklığı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,1b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz hafta WWDC 2012 etkinliğinde tanıttığı ve yeni nesil iPhone modelinde yer alması beklenen iOS 6 işletim sistemi ile ilgili pek çok analiz yayınlandı. Yenilikleri ve eksiklikleri ile kah eleştirilen, kah övülen iOS 6 ile ilgili Mashable sitesi 5 maddede hayakırıklıklarını toplamış.

Bunlardan birincisi artık zamanının ötesine hitap edemeyen bir işletim sistemi olması. İlk iPhone sürümü tanıtıldığında Steve Jobs, zamanının en az 5 yıl ötesinde bir işletim sistemi olduğunu açıklamıştı. O dönemki rakipleri göz önüne alındığında aslında doğru bir tespitti. 

Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen iOS 6'nın mükemmellik anlamında sunduğu bir yenilik yok. Doğal kullanıcı arayüzü, hızlı internet gezintisi, müzik çalar gibi özellikler artık standart cep telefonlarında dahi bir şekilde bulunuyor.

İkincisi rakiplerinden daha iyi sayılacak bir yenilik olmaması. Apple genelde yeni standartları tayin eden bir şirket olarak bilinir. Geç kalsa bile bazı şeyleri daha iyi yaparak rekabette ileriye geçer. Ancak iOS 6 bunlara benzer birşey sunamıyor. 

Geliştirilmiş harita hizmeti akıllı bir hamle olsa da hali hazırdaki sistemlere yeni bir şey katmıyor. Facebook entegrasyonu ise zaten diğer platformlarda da fazlasıyla var. Hücresel ağlar üzerinden FaceTime görüşmeleri 3. taraf uygulamalarla hali hazırda sunulmaktaydı. Bu bakımdan rekabette farklılaşmasına yetmiyor.

Üçüncüsü görünümün halen aynı kalması. İşletim sistemlerinde her yeni sürümde arayüzün de değişmesi, farkındalık yaratma açısından önemli görülüyor. Aradan geçen 5 yıla rağmen iPhone OS 1 ve iOS 6 arasında belirgin bir görünüm farkı göze çarpmıyor. Tüketiciyi cezbeden en önemli konulardan birisi yeni arayüz sistemlerini keşfetmek. Bu bakımdan Apple, aynı arayüzü devam ettirmekle hata ediyor.

Dördüncüsü bölünmüşlüğe sebep olması. Hali hazırdaki iOS cihazları bazı donanım kısıtlamalarından dolayı gelecek güncellemelerinin bir kısmından mahrum kalacak. Ancak problem donanımdan bağımsız bazı kısıtlamalara karar verilmiş olması. Örneğin Siri iPhone 4S ile çalışırken aynı donanıma sahip iPad 2 ile çalışmıyor. Veya iPhone 4 ve 3GS, iOS 6 güncellemesi alabilirken ilk iPad alamıyor. Bu da cihazlar arasında bölünmüşlüğü artırıyor. Beklentiler ilerleyen güncellemelerde Apple'ın bu hatadan dönmesi yönünde.

Beşincisi ise 18 ay boyunca değiştirilemeyecek olması. Tüketicinin satın aldığı cihazın işletim sisteminin 18 ay boyunca aynı kalacak olması can sıkıcı başka bir konu. Apple'ın, kullanıcıları bazı ekstra özellikleri kullanabilmesi için yeni donanım sahibi olmaya yavaş yavaş ikna ediyor olması iyi bir şey değil.

Apple'ın rehavete kapılmış olduğu görülüyor ancak rakipleri geçen yıl ki gibi kendisine yetişebilmek için çabalayan değil artık öne geçmenin planlarını yapan bir duruma geldi. Bu bakımdan gelecek stratejilerini gözden geçirmeleri şart.

http://mashable.com/2012/06/16/disappointments-ios-6/ Yorum Yaz
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engurlu 7 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri
Bir an chip'deyim sandım ama baktım ki Ekrem Çukurca haberi.

Be mübarekler adam apple yanlısı haber yapsa suç apple karşıtı haber yapsa suç..Iyice eleştirinin b*kunu çıkardınız yani..
DH MisafiriBir an chip'deyim sandım ama baktım ki Ekrem Çukurca haberi.Be mübarekler adam apple yanlısı haber yapsa suç apple ...
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engurlu 7 yıl nitreex
nitreex
engurlu
"Apple'ın rehavete kapılmış olduğu görülüyor ancak rakipleri geçen yıl ki gibi kendisine yetişebilmek için çabalayan değil artık öne geçmenin planlarını yapan bir duruma geldi. Bu bakımdan gelecek stratejilerini gözden geçirmeleri şart. "


Tek rakibi SAMSUNG o da ÖNDE zaten ;)


Hizli kosan atin seyrek olur derler.Sen saniyor musun ki apple samsungun yaptigini yapamiyor.Adamlar bir suru seyin patentin var ve cok iyi sindire sindire pazarliyor.Samsung 20 megapixelli nexuslar galaxyler falan yaparken adamlar sadece telefonun sonuna S koyup dunyayi satiyorlar.Pazarlamalari cok iyi sadce bir iki tus koyup suruyor piyasaya adamlar hala samsung diyorsunuz.Ayrica
ben kusura bakmayin ama kimsenin elinde sIII falan goremiyorum hep orta sinif samsung androidli telefonlar zaten onlarda o kadar param olsa gider apple alirim diyor

Valla Samsung un atı 3 senedir hızlı koşuyor her senede galaxy s serisi 1. geliyor daha b*kunun seyreldigini görmedik..
nitreexengurlu"Apple'ın rehavete kapılmış olduğu görülüyor ancak rakipleri geçen yıl ki gibi kendisine yetişebilmek için...
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alprazolam 7 yıl
konuda yazan tüm eleştirilere sonuna kadar katılıyorum, appleı ve ürünlerini çok seviyorum ama asla bir apple müridi değilim ve gerektiğinde çatır çatır eleştiririm ekrem beyin bahsettiği şeyler appleın en büyük ve kullanıcıyı en çok sıkıntıya sokan eksikliklerinin başında gelmektedir, tamam adamlar güzel şeyler yapıyor ama saçma sapan kural ve kısıtlamalarla bu güzelliği mahvediyor, Allahtan jb denen birşey var da özgürlüğün tadını çıkarmamıza yardımcı oluyor. örneğin facetime ı 3g üzerinden serbestleştirmek bir yenilik değil çok geç kalınmış bir eklemedir en başından olmasıgereken bir şeydi bu, aynı şekilde facebook entegrasyonu da bir yenilik değildir çoğu cihazda zaten var olan birşeydir ama appleın bu kısıtlayıcı ve yasakçı politikaları yüzünden kullanıcılar o kadar baskılnıyor ki bir zaman sonra tüm bunları yennilik olarak görmeye başlıyor not: iphonelarda HALEN mesaj iletim raporu özelliğinin bulunmadığını Appleın inatla bunu eklemediğini vede bir sebep belirtmediğini de ifade etmek isterim, diğer taraftan iphone 3gse ios 6 desteği sunup da ipad 1 e sunmaması, 4s e siri koyup da aynı donanıma sahip ipad2 ye koymaması sadece yeni ipade koyması gibi davranışları ben tamamen ticari ve art niyetli olarak görüyorum bunlar kullanıcıları tekrar ödemeler yaparak yada kontratlara imza atarak yeni cihaz almaya zorlamaktan başka birşey değil

iphone 4ü olan birine siriyi sunmamak 4s almasını istemek yada daha yeni ipad 2 yi alan birine ipad 3 almazsa siriden mahrum kalacağını söylemek bence kullanıcıya hakaret gibi birşey hani donanım yetmez yada başka mantıklı bir izahı olur anlarız ama böylesine bir konudakki bu yasaklar tamamen yeni cihaz satmaya yönelik, apple unutmamalıdır ki hangi model olursa olsun müşteri apple ı tercih etmiştir ve kıymetlidir eğer donanımsal bir engel yoksa hele hele de arada sadece 1 sürüm fark varsa böyle şeyler yaparak müşterilerinin kalbini kırmamalıdır, desteğini bu kadar hızlı ve katı biçimde çekmemelidir
konuda yazan tüm eleştirilere sonuna kadar katılıyorum, appleı ve ürünlerini çok seviyorum ama asla bir apple müridi değilim ve gerektiğinde çatır çatır eleşti...
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D_K 7 yıl ekrem71
Beşincisi ise 18 ay boyunca değiştirilemeyecek olması. Tüketicinin satın aldığı cihazın işletim sisteminin 18 ay boyunca aynı kalacak olması can sıkıcı başka bir konu. Apple'ın, kullanıcıları bazı ekstra özellikleri kullanabilmesi için yeni donanım sahibi olmaya yavaş yavaş ikna ediyor olması iyi bir şey değil.

Bunu pek anlayamadım yani 18 ay boyunca güncelleme almayacak mı ? Yoksa iOS 7 mi 18 ay sonra gelecek ?
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Ardax_x 7 yıl
Gercekten yorumlar cok garip. Biri cikip diyor apple dususte , hersey kotuye gidiyor. Biri; yok apple artik taklitci. Arkadasim kendi yasadigin cevre turkiye ile sinirli olabilir , belkide cevrendeki insanlarin tercihlerine bakarak kendince yorum yapiyorsun . Ama ne apple'in nede samsung'un hedef pazari turkiye degil. Sen istedigin kadar bir tarafini yirt gorus belirt kimsenin umrunda olmaz. Yurtdisinda yasayan biri olarak soyleyebilirim ki global markalari kendi kucuk dunyaniza hapsedip degerlendirmeyin. Kimse bu isi hayrina yapmiyor, siz apple ve ya samsung ceo su olsaniz, hadi simdi butun isletim sistemini acik hale getiriyim hatta herseyi de ucuzlastiriyim falan mi diyecektiniz? Kar hangi stratejiyle cok geliyorsa , o dogru yoldur. Ayrica sunuda belirtiyim dususte dediginiz apple hala avrupa ve amerika'da en cok tercih edilenler arasinda . Kar oranlari gercekten yuksek. Ayrica musteri memnuniyetini apple store lar ile yada telefon hizmetiyle oldukca isi sagliyorlar. Ama samsung icin bu musteri memnuniyetini soyliyemem , tutumlari her zaman cok guzel olmuyor . Fiyati pahali geliyorsa almayabilirsiniz ama lutfen apple batiyor , bu gidisle apple biter gibi gulunc yorumlar yapmayin bari. Samsung ta apple da sektorde olmasi gereken markalar. Rekabet yaratip birbirlerini iteliyorlar. Bu bile guzel birsey. Neyse okadar sey yazdim muhtemelen bunun altina biri ama iphone flash yok samsung un islemcisi soyle falan yazicak. Bu konuyu anlamakta zorlaniyorsaniz serbest piyasa ile ilgili teoremleri veya yontemleri okuyun derim. Para edenin sadece donanim degil yazilim ve tasarim oldugunuda anliyabilirsiniz boylece. Oysa hepimiz 15 liralik canta varken hosumuza gittigi icin 100 liralik canta almiyormuyuz? Halbu ki 15'lik te ayni isi gorebilir. Neyse size samsung ve apple telefonlarinizla iyi eglenceler . Bence telefonlarinizdan zevk almaya bakin. Sirketler hakkinda finansal analiz yapmaya , veya gelecekte ki degerlerini gormeye degil.
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ozsevgec88 7 yıl
Arkadaşlar İngiltere'den 4s getirebilirim, ilgilenenler mesaj atsınlar. Orijinal, paralel ithalat fln değil Bu arada dolandırıcı falan değilim Türkiye'de yerim yurdum belli açık adresimi de veririm.
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_turbo_ 7 yıl
Applede en buyuk sikayetim kisillestirmenin sIfir olusu. Kac senedir ayni arayuz ios4 ile kac yil sonra siyah renkli duvar kagidini degistirmeyi anca cikarabildiler. IOS6 desen elle tutulur hicbir yenilik yok. Artik usa nmaya basliyor insan. Symbia a veda ettigimden beri iOS kullaniyorum suan iPhone4S var hala ayni arayuz. Keske htc lerdeki widgetler iOS ta olsaydi, hala bir wlan acmak icIn ayarlara girmek gerekiyor. Applein bu teknoloji cimriligi insana daral getiriyor, Applei medya olsun siv kisiler olsun parali veya bedavadan gonullu reklamini yapanlar cogunlukta oldukca bunlari burnu havada olacamtir.evet birzamanlar Apple oncu idi coklu dokunmatikle devrim yapti ama ondan sonra ne yapti? Umari
IOS u aratmayacak yeni bir alternatif cikar veya Android ram rom sorunlarina care bulur ve dokunmatigi biraz daha duzeltirlerde biraz Applein burnu surter biraz teknolojiye hiz verirler.
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engurlu 7 yıl
Android çıktı ios un kendisi hayal kırıklığı oldu...
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Prequel 7 yıl
Apple'ın yükselişi arayüzle oldu arayüzle inecek, demedi demeyin. İlk imkanda iPhone 4'ümü değiştireceğim. Üretici firma yapmadıkça Jailbreak'le bile bir yere kadar birşeyleri geliştirebiliyorsunuz. S3 olsun, One X olsun arayüzde o kadar çok kullanışlılık var ki bakınca yani adamlar gerçekten arayüzü kullanışlı ve güzel hale getirmek için uğraşmış diyorsun. iOS ise arayüz olarak hala aynı. Bir firmanın yeri gelince oturup "biz bunu uzun zamandır kullanıyoruz ama bir sorgulayalım yahu", demesi lazım. Buna en basit örnek; "Slide to Unlock" olayı tek elle açmak için bazen zorluk yaratıyor. Ben mesela telefonumu açmak için parmağımı doğal olmayan bir yere en alta zorlayarak getirmek istemiyorum. Telefonu tuttuğumda baş parmağım telefonun ortasına denk geliyor. Şöyle ekranı başparmakla çaprazlama geçerek açabilmem daha kullanıcı dostu olacaktır. Mesela S3'te ekranın ortasını "süpürdüğünüzde" cihaz açılabiliyor. Ama Apple kendini sorgulamıyor. Daha birçok şey var. Bu en basiti... Ben burada bir kullanıcı olarak biraz arayüz kullanışlılığını keşfetmeye çalıştıkça birşeyler bulabiliyorsam onların çok daha fazlasını yapması, düşünülemeyeni düşünmesi gerekir. Apple'ın kısıtlamalarının bir kısmı aşılabiliyor ama arayüze pek birşey yapılamıyor.
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Joyeux 7 yıl
Apple in kaderi bana göre iPhone 5'e bağlı
eğer iPhone 5 i güzel yenilikler ile getirirse telefon piyasasının tamamen lideri olur tam tersi bir durumda apple artık düşüste diğer markalar atağa geçecek demektir bence
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JoeyBane 7 yıl Joyeux
Joyeux

Apple in kaderi bana göre iPhone 5'e bağlı
eğer iPhone 5 i güzel yenilikler ile getirirse telefon piyasasının tamamen lideri olur tam tersi bir durumda apple artık düşüste diğer markalar atağa geçecek demektir bence

Apple piyasaya IPhone ile girmedi. Kaderini telefona bağlamak biraz mantıksız oluyor. Pazar payını biraz paylaşıyor fakat pazarın da büyüdüğünü kimse inkar edemez. IP5 ile geleceğe yönelik yenilikler koymazsa da yine de sarsılacaklarını sanmıyorum. Farklı politikalar içine girmiş bir firma.. Tüketicinin cebine göz dikmeyi bırakmalılar. Maliyeti de fiyatı da artırsa ne fark eder. Alacak olan yine alır. f/p şampiyonu olmak istemiyorsun madem o zaman tüketicinin egosunu tatmin edeceksin sonra cebine göz dikeceksin.
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Pardus Linux 7 yıl
Okuduğuma inanamıyorum bu bir rüya olmalı Ekrem Çukurca haberi olamaz bu

Tespitler ise çok doğru hatta artık yenilikçi falan değil takipçi hatta taklitçi konumuna düştü bilmiyorum ama Steve Jobs yoksa Apple'da fazla kalamaz, her ne kadar Android kullanıcısı olsam da Steve Jobs gerçekten yenilikçi ve ilei görüşlü bir teknoloji adamıydı o yoksa Apple'ında bir önemi yok çünkü o olmadan Apple Apple olamaz...
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DH Misafiri 7 yıl
şu an tablet olarak ipad 3, telefon olarak da nerdeyse 8 yıllık cx65 kullanıyorum ve ikisi de ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşılıyor.telefon arama ve mesaj için tablet ise eğlence ve ilüstrasyon için..
aslında herşeyi bir kenara bırakın arkadaşlar.öncelikle apple firmasının satış stratejisi ile diğerlerini bir kıyaslayın.geçen yıl 7 ay boyunca s2 kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki; gerçekten güzel bir cihaz..ve android de son derece kullanıcı dostu.ki bu telefonu kullanırken pc yi çoğu zman açmıyordum bile.ancak: apple 1 telefon üretir, sonra da ara jenerasyonunu.samsung galaxy s2 yi üretir, bilmem kaç milyon sattı der ( ki o s2 nin kaç varyasyonu vardır bir araştırın) normal, skyrocket, hercules, lte, lte hd vs..ve bunların donanımları da keza öyle..eeee şimdi kalk sen uyumlu program ve oyun ara dur..tegra için geliştirilen sende çalışmaz..lte hd ye çıkmayan ( ki bu en güçlü s2 dir) normal s2 de vardır..Yani kusura bakmayın da 2 ay appstore da olan bir oyunu s2 ye çıkar ümidiyle çok beklediğim de oldu..geçtim appstore tarafını durum samsung-sony-htc-gm-lg vs markalarının bilmem kaç model telefonları içinde aynı..ne kadar çok model ve donanım o kadar az yazılım.. yani sözün kısası önce ben ne istiyorum diye sorun kendinize..çeşit çeşit oyun ve program mı? stabilite mi? özgürlük mü? eğer bunu bilirseniz firmaları yerip germekten çok verdiğiniz para karşılığı tüketebildiğiniz kadar tüketmeye çalışırsınız..ancak görüyorum ki iphone 4 ü olan 4s e geçmiş, 4s i olan 5 gelecek diye çoktan satışa çıkarmış bile..galaxy s2 için de olay budur...çünkü biz kullanmayı bil-mi-yo-ruz! sadece bol bol tüketiyoruz.. ( ios ta bulununan ''bulunması gerekenlerin bulunmayışı'' fikirlerinize sonuna kadar katılıyorum) saygılar..
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dost1984 7 yıl
Arkadaşlar iphone kötü bir cihaz kimse demez ama yenilikçi olma özelliğini kaybetti artık.
ben diyorumki intelin rakibi olmasaydı microsoft un rakibi olmasaydı iphonenin rakibi olmasaydı nvidianın rakibi olmasaydı olmasaydıda olmasaydı ne olurdu. biyere odaklanıp kalmayalım sürü piskolojisinden çıkalım ki teknoloji gelişsin.
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metintekin 7 yıl
Güzel yazı
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