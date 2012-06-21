iOS 6'da 5 hayalkırıklığı

Apple'ın geçtiğimiz hafta WWDC 2012 etkinliğinde tanıttığı ve yeni nesil iPhone modelinde yer alması beklenen iOS 6 işletim sistemi ile ilgili pek çok analiz yayınlandı. Yenilikleri ve eksiklikleri ile kah eleştirilen, kah övülen iOS 6 ile ilgili Mashable sitesi 5 maddede hayakırıklıklarını toplamış.





Bunlardan birincisi artık zamanının ötesine hitap edemeyen bir işletim sistemi olması. İlk iPhone sürümü tanıtıldığında Steve Jobs, zamanının en az 5 yıl ötesinde bir işletim sistemi olduğunu açıklamıştı. O dönemki rakipleri göz önüne alındığında aslında doğru bir tespitti.





Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen iOS 6'nın mükemmellik anlamında sunduğu bir yenilik yok. Doğal kullanıcı arayüzü, hızlı internet gezintisi, müzik çalar gibi özellikler artık standart cep telefonlarında dahi bir şekilde bulunuyor.





İkincisi rakiplerinden daha iyi sayılacak bir yenilik olmaması. Apple genelde yeni standartları tayin eden bir şirket olarak bilinir. Geç kalsa bile bazı şeyleri daha iyi yaparak rekabette ileriye geçer. Ancak iOS 6 bunlara benzer birşey sunamıyor.





Geliştirilmiş harita hizmeti akıllı bir hamle olsa da hali hazırdaki sistemlere yeni bir şey katmıyor. Facebook entegrasyonu ise zaten diğer platformlarda da fazlasıyla var. Hücresel ağlar üzerinden FaceTime görüşmeleri 3. taraf uygulamalarla hali hazırda sunulmaktaydı. Bu bakımdan rekabette farklılaşmasına yetmiyor.





Üçüncüsü görünümün halen aynı kalması. İşletim sistemlerinde her yeni sürümde arayüzün de değişmesi, farkındalık yaratma açısından önemli görülüyor. Aradan geçen 5 yıla rağmen iPhone OS 1 ve iOS 6 arasında belirgin bir görünüm farkı göze çarpmıyor. Tüketiciyi cezbeden en önemli konulardan birisi yeni arayüz sistemlerini keşfetmek. Bu bakımdan Apple, aynı arayüzü devam ettirmekle hata ediyor.





Dördüncüsü bölünmüşlüğe sebep olması. Hali hazırdaki iOS cihazları bazı donanım kısıtlamalarından dolayı gelecek güncellemelerinin bir kısmından mahrum kalacak. Ancak problem donanımdan bağımsız bazı kısıtlamalara karar verilmiş olması. Örneğin Siri iPhone 4S ile çalışırken aynı donanıma sahip iPad 2 ile çalışmıyor. Veya iPhone 4 ve 3GS, iOS 6 güncellemesi alabilirken ilk iPad alamıyor. Bu da cihazlar arasında bölünmüşlüğü artırıyor. Beklentiler ilerleyen güncellemelerde Apple'ın bu hatadan dönmesi yönünde.





Beşincisi ise 18 ay boyunca değiştirilemeyecek olması. Tüketicinin satın aldığı cihazın işletim sisteminin 18 ay boyunca aynı kalacak olması can sıkıcı başka bir konu. Apple'ın, kullanıcıları bazı ekstra özellikleri kullanabilmesi için yeni donanım sahibi olmaya yavaş yavaş ikna ediyor olması iyi bir şey değil.





Apple'ın rehavete kapılmış olduğu görülüyor ancak rakipleri geçen yıl ki gibi kendisine yetişebilmek için çabalayan değil artık öne geçmenin planlarını yapan bir duruma geldi. Bu bakımdan gelecek stratejilerini gözden geçirmeleri şart.