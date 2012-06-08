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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 6'nın WWDC 2012'de duyurulacağı kesinleşti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,3b
1
58
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Önümüzdeki hafta San Francisco'un en büyük kongre ve sergi salonu Moscone Center'da WWDC 2012 konferansı düzenlenecek. Uzun süredir bu etkinlikte yeni iOS versiyonunun duyurulacağı iddia ediliyordu. Nihayet 9to5mac sitesinin paylaştığı görüntüler sayesinde iOS 6'nın tanıtılacağı kesinleşmiş oldu.
"Dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi" sloganı üzerinde yer alan yeni iOS logosu, Cupertino merkezli üreticinin 5.2 ya da 5.5 değil de direk 6 sürüm numarasını kullanacağını kanıtladı. Nasıl yenilikleri beraberinde getireceği bilinmiyor fakat son dönemde gerçekleşen sızıntılar ve ortaya atılan iddialar, az çok bizi nelerin beklediğini gözler önüne serdi.
En çok değişimin eşlik ettği versiyon olarak kabul edilen iOS 5 ile Twitter sosyal ağı bütünleşmesi gerçekleşmişti. iOS 6 ise; Twitter'a ek olarak Facebook entegrasyonunu sağlayacak. Popülerliğin yanı sıra uygulamalar konusunda da büyük öneme sahip olan Facebook'un iOS'a entegre edilmesi bir gereklilik haline gelmişti. Zira birçok uygulama sadece Facebook hesabıyla giriş destekliyor. Facebook bütünleşmesi, hesabınızı otomatik olarak uygulamaya girerek kullanımı kolaylaştırabilir.
iOS kullanıcılarını bekleyen radikal değişim, haritalar uygulamasında yaşanacak. Google'ın haritaları yerine Apple, 3 boyutlu kendi haritalarıyla güçlendirilmiş bir Maps uygulamasıyla gelecek. Ayrıca Çin'de satılacak modellerde Baidu arama motoru seçilebilecek, Google varsayılan olmaya devam edecek. Bu durum Apple'ın Google'ı mobil işletim sisteminden soyutlamaya çalıştığını açıkça gösteriyor.
Son olarak iPhone 4S'e özel olan Siri dijital asistan hizmetinin iPad serisinde de tam manasıyla kullanılabileceği iddia ediliyor. Tabiki sıraladığımız bu özellikler şuan sadece söylentiden ibaret. 11 Haziran'daki açılış konuşmasında hangilerinin doğrulacağını hep birlikte göreceğiz.

http://9to5mac.com/2012/06/08/ios-6-related-banners-go-up-at-moscone-west-ahead-of-wwdc/ Yorum Yaz
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Xulavi
Bence abartmanin manasi yok. Fotograflara Facebookta paylas sekmesi gelse ne olur, gelmese ne olur. Bu mudur yenilik? Zaten Facebook uygulamasi icerisinden fotograf paylasabiliyoruz. Yada durum guncellemesi yapabiliyorum. Haritanin da degismesi bence abartilacak bi yenilik degil. Zaten mevcut olan isimi goruyor. Bu iki sey icin iOS6 cikacaksa bence hic cikmasin.

nasıl haber okuyorsunuz anlamak mümkün değil.. işletim sistemi hakkında haberde kesin bir bilgi olmadığı söyleniyor ve ardından sadece internette dolaşan söylentilere yer vermiş yazar.. gelişmeler sadece bunlardan ibaret demiyor ki?? hatta bunlar için bile kesinlik yok derken böyle saçma sapan yorum nasıl yazıyorsunuz anlamak zor.. bu kadar mı çöktü şu eğitim sistemi.. okuduğunu dahi anlayamayan bir nesil geliyor..
XulaviBence abartmanin manasi yok. Fotograflara Facebookta paylas sekmesi gelse ne olur, gelmese ne olur. Bu mudur yenilik? Zaten Facebook uyg...
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Yanıtla +19
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SİNEQ 7 yıl
Android neleri arakladı İOS'dan ios neden araklamasın
1 Yanıt Yanıtla +12
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FBcoskunFB 7 yıl UnInvited_Guest
assasin44


SİNEQ

Android neleri arakladı İOS'dan ios neden araklamasın

Cevap vermeyecektim ama hocam İOS dediğiniz platformun neyi varki ANDROİD de onu araklamış olsun. Sağ sol dan başka birşey yok ki , ki onu da çoğu android kullanıcılarının telinde göremezsiniz çok sıkıcı olduğu için. Fazla uzatmaya gerek yok yani olmayan birşeyi Android nasıl araklayabilir.

androidin var olma,bu günlere gelme sebebi ios desem hayır demeyeceğini tahmin ediyorum.uzun uzun tartışmak istemiyorum.ilk iphone çıktığından beri telefonlardaki değişmeyi hatırlamaya çalış sadece.galaxy s3 le ilgilediğimi de söylemek isterim bu arada.fanboy felan denmesin sakın.
assasin44SİNEQAndroid neleri arakladı İOS'dan ios neden araklamasınCevap vermeyecekti...
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Lyrazed 7 yıl
Önümüzdeki hafta SAn Francisco'un en büyük kongre ve sergi salonu Moscone Center'da WWDC 2012 konferansı düzenlenecek. Uzun süredir bu etkinlikte yeni iOS versiyonunun duyurulacağı iddia ediliyordu. Nihayet 9to5mac sitesinin paylaştığı görüntüler sayesinde iOS 6'nın tanıtılacağı kesinleşmiş oldu.

"Dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi" sloganı üzerinde yer alan yeni iOS logosu, Cupertino merkezli üreticinin 5.2 ya da 5.5 değil de direk 6 sürüm numarasını kullanacağını kanıtladı. Nasıl yenilikleri beraberinde getireceği bilinmiyor fakat son dönemde gerçekleşen sızıntılar ve ortaya atılan iddialar, az çok bizi nelerin beklediğini gözler önüne serdi.

En çok değişimin eşlik ettği versiyon olarak kabul edilen iOS 5 ile Twitter sosyal ağı bütünleşmesi gerçekleşmişti. iOS 6 ise; Twitter'a ek olarak Facebook entegrasyonunu sağlayacak. Popülerliğin yanı sıra uygulamalar konusunda da büyük öneme sahip olan Facebook'un iOS'a entegre edilmesi bir gereklilik haline gelmişti. Zira birçok uygulama sadece Facebook hesabıyla giriş destekliyor. Facebook bütünleşmesi, hesabınızı otomatik olarak uygulamaya girerek kullanımı kolaylaştırabilir.

iOS kullanıcılarını bekleyen radikal değişim, haritalar uygulamasında yaşanacak. Google'ın haritaları yerine Apple, 3 boyutlu kendi haritalarıyla güçlendirilmiş bir Maps uygulamasıyla gelecek. Ayrıca Çin'de satılacak modellerde Baidu arama motoru seçilebilecek, Google varsayılan olmaya devam edecek. Bu durum Apple'ın Google'ı mobil işletim sisteminden soyutlamaya çalıştığını açıkça gösteriyor.

Son olarak iPhone 4S'e özel olan Siri dijital asistan hizmetinin iPad serisinde de tam manasıyla kullanılabileceği iddia ediliyor. Tabiki sıraladığımız bu özellikler şuan sadece söylentiden ibaret. 11 Haziran'daki açılış konuşmasında hangilerinin doğrulacağını hep birlikte göreceğiz.


Bu habere göre ios 6 yı kafadan eleştirmeyin arkadaşlar.
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anelka39 7 yıl
Arayüz değişir mi acaba ?
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whiteredmoon 7 yıl
5.1 sürümüne kaç au jb gelmedi 5.1.1 e anca çıktı artık ocaktan evvel 6.0 a geleceğini pek sanmıyorum
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prank31 7 yıl
Merdivendeki steve jobs beyler :)
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Cengiz Elektronik 7 yıl prank31
prank31

Merdivendeki steve jobs beyler :)

Aynen Steve Başkan.
Millet Android iOS Tartışması Yapıyo Olaya Bak
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Prequel 7 yıl
*_SpLenDoR_*
Prequel 3d arayuz , widget destegi ve bu tarz gorselligi gelistirecek, kullanimi kolaylastiracak ve yapilabilecekler seyleri arttiracak daha birsuru yenilik gelmezse iosla isim bitmistir..
ios işletim sistemi kullanıyosun ve bunların gelmesini bekliyosan zaten bırak elindeki aleti...

neden beklemeyecekmişim? her işletim sistemini kafanıza göre kalıplarda sınırlıyorsunuz. kullanım kolaylığını düşünen bir firmanın bunları yapmaması için bir sebep yok. şimdiye kadar pek çok sebepten olmamış olabilir. ama artık şu dönemde böyle sıkıcı bir işletim sistemiyle devam etmeleri mümkün değil. ederlerse de müşteri kaybına uğrarlar. bildirim merkezi gibi özellikleri androidden almasıyla tamamen kendi sınırlarında kalmayabileceklerini gösterdiler, değişiklikler mutlaka olacaktır. sadece yeterli seviyede olacak mı sorusu asıl soru.
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tunlab 7 yıl
ios un android kopyası oldugunuda duyduk ya daha neler görecez bakalım, sonra cahil diyince bıdı bıdı bişeler yazıolar,hiç bişey bilmiyorsanız steve jobs ilk jenerasyon iphone'u tanıtdıgında android varmıydı onu araştırın, haa kalemli akıllı telefonlarınız vardı onu dersiniz şimdi hoş halen kalem kullanıp yüzyılın buluşuymuş gibi davranıyorsunuz ya, android ios çakması bile değildir kullandım gördüm o kadarda değil yani, çok yolu var daha neyse size 39 ekran lcd telefonlarınızla mutluluklar iphone bize kalsın
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Erasmus78 7 yıl
Pardus Linux
En son Androidden pek çok şey kopyalamıştı Apple bakalım bu sefer ne sunacaklar Dünyanın en gelişmiş mobil işletim sisteminde...

Sırf komedisiniz yahu. Yahu Android'in kendisi bizzat iOS çakması zaten. iOS 2-3 şey çarpmış çok mu gördünüz?
Şimdi "Andorid iOS çakması değil. Taaaa 2004 de geliştirilmeye başlandı." bık bık bık ötecek olanlar olacaktır.
Evet doğru. Ama eğer iPhone çıkmasa idi Android şöyle bir şey olacaktı;
techcrunch.com/...
iPhone çıkmasa idi Android bildiğiniz Blackberry çakması olacaktı! Çünkü o zamanlar en çok tutulan, geleceği en parlak olan işletim sistemi idi. Yahu cihazı bile Blackberry çakması.
Ancak Google hiç hesapta olmayan iPhone'u görüp geleceğin Blackberry'de falan olmadığını, geleceğe şekil verecek cihazın iPhone ve iOs olduğunu hemen anlayınca işi değiştirdiler.
Ortaya iOs çakması bir işletim sistemi çıktı... ;)
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carman 7 yıl
şuan android kullanıyorum fakat her zaman söyledim gene söylüyorum sonuna kadar apple :d ios 6 ile çok güçlenicek birde iphone 5 gelsin tadından yenmez :D
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loneliness61 7 yıl
yorumları okumadım ama sırtı dönük adamı bir tek ben mi Steve Jobs'a benzettim ? :)
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Barthemana 7 yıl loneliness61
loneliness61

yorumları okumadım ama sırtı dönük adamı bir tek ben mi Steve Jobs'a benzettim ? :)

Bende benzettim
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Prequel 7 yıl
silin.
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Prequel 7 yıl
3d arayuz , widget destegi ve bu tarz gorselligi gelistirecek, kullanimi kolaylastiracak ve yapilabilecekler seyleri arttiracak daha birsuru yenilik gelmezse ios'la isim bitmistir..
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LegendM 7 yıl
ios 5 daha oturmadan ios 6 nın manası nedir gerçekten anlamıyorum
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-Vaveyla- 7 yıl Prequel
Prequel

3d arayuz , widget destegi ve bu tarz gorselligi gelistirecek, kullanimi kolaylastiracak ve yapilabilecekler seyleri arttiracak daha birsuru yenilik gelmezse ios'la isim bitmistir..

ios işletim sistemi kullanıyosun ve bunların gelmesini bekliyosan zaten bırak elindeki aleti...
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