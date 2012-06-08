iOS 6'nın WWDC 2012'de duyurulacağı kesinleşti

Önümüzdeki hafta San Francisco'un en büyük kongre ve sergi salonu Moscone Center'da WWDC 2012 konferansı düzenlenecek. Uzun süredir bu etkinlikte yeni iOS versiyonunun duyurulacağı iddia ediliyordu. Nihayet 9to5mac sitesinin paylaştığı görüntüler sayesinde iOS 6'nın tanıtılacağı kesinleşmiş oldu.

"Dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi" sloganı üzerinde yer alan yeni iOS logosu, Cupertino merkezli üreticinin 5.2 ya da 5.5 değil de direk 6 sürüm numarasını kullanacağını kanıtladı. Nasıl yenilikleri beraberinde getireceği bilinmiyor fakat son dönemde gerçekleşen sızıntılar ve ortaya atılan iddialar, az çok bizi nelerin beklediğini gözler önüne serdi.

En çok değişimin eşlik ettği versiyon olarak kabul edilen iOS 5 ile Twitter sosyal ağı bütünleşmesi gerçekleşmişti. iOS 6 ise; Twitter'a ek olarak Facebook entegrasyonunu sağlayacak. Popülerliğin yanı sıra uygulamalar konusunda da büyük öneme sahip olan Facebook'un iOS'a entegre edilmesi bir gereklilik haline gelmişti. Zira birçok uygulama sadece Facebook hesabıyla giriş destekliyor. Facebook bütünleşmesi, hesabınızı otomatik olarak uygulamaya girerek kullanımı kolaylaştırabilir.

iOS kullanıcılarını bekleyen radikal değişim, haritalar uygulamasında yaşanacak. Google'ın haritaları yerine Apple, 3 boyutlu kendi haritalarıyla güçlendirilmiş bir Maps uygulamasıyla gelecek. Ayrıca Çin'de satılacak modellerde Baidu arama motoru seçilebilecek, Google varsayılan olmaya devam edecek. Bu durum Apple'ın Google'ı mobil işletim sisteminden soyutlamaya çalıştığını açıkça gösteriyor.

Son olarak iPhone 4S'e özel olan Siri dijital asistan hizmetinin iPad serisinde de tam manasıyla kullanılabileceği iddia ediliyor. Tabiki sıraladığımız bu özellikler şuan sadece söylentiden ibaret. 11 Haziran'daki açılış konuşmasında hangilerinin doğrulacağını hep birlikte göreceğiz.

http://9to5mac.com/2012/06/08/ios-6-related-banners-go-up-at-moscone-west-ahead-of-wwdc/