iOS 6.x untethered jailbreak çözümü: "evasi0n", yayınlandı

Haber Editörü
Mobil cihazlarını özelleştirmek isteyen iOS kullanıcılarının başvurduğu Jailbreak işleminin iOS 6, iOS 6.0.1 iOS 6.0.2 ve iOS 6.1 sürümlerinde kullanılabilen "evasi0n" adlı untethered jailbreak aracı nihayet yayınlandı.
Mac, Windows ve Linux platformlarında çalışabilen evasi0n, iOS 6.x sürümleriyle çalışan tüm iPhone, iPod Touch ve iPad(iPad Mini dahil) modelleri için kullanılabilir durumda. iOS kullanıcılarının işletim sistemine yeni özellikler katmalarına imkan veren Jailbreak işleminin, untethered olması cihaz her yeniden başlatıldığında cihazın bilgisayara bağlanıp işlemin tekrarlanmasının önüne geçtiğini de belirtelim.
iOS 6.x sürümüne sahip olan iPhone, iPod Touch ve iPad'niz üzerinde çeşitli özelleştirmeler yaparak daha farklı bir hale getirmek istiyorsanız, "evad3rs" tarafından yayınlanan evasi0n'a buradan ulaşabilirsiniz. Jailbreak işlemi sırasında cihazınızda oluşabilecek tüm sorunlardan sorumlu olduğunuzu da hatırlatalım.
http://evasi0n.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biliyorsun, PC'de İnternet Explorer ile korsan uygulama indirebilirim.
Ne yani, şimdi Microsoft'a "korsana teşvik" diye dava mı açalım?
Aynı şekilde Jailbreak işlemi ile korsan uygulama yuklenebilir. Ama bu başlı basına Jailbreak işlemini "illegal" kılmaz. Mesela gunümüzde Jailbreak işlemi yapmadan bazı kaynaklardan (25pp) korsan uygulama yüklenebiliyor. Ne yani, şimdi de Apple'ı mı dava edelim?
Anlayacağın bu İnternet Explorer örneğinde olduğu gibi bahsi geçen Jailbreak aracı (evasi0n) ve Jailbreak işlemi başlı başına illegal değildir. Apple'ın işletim sistemini modifiye edip patenti çiğneme olayı ise US'de mahkeme tarafından reddedildi.
Yerel yasalarda (Türkiye) bu konuda herhangi bir dava veya somut hukuk kararı olmadığını da göze alırsak DonanımHaber'in bu haberi paylaşmasında hiçbir sakınca yok...
Sorumluluk kullanıcıya ait. Microsoft, Apple veya Evasi0n'a değil...
vs.vs...
Jailbreak illegal bir oluşum değildir. Dünyaca tanınan neredeyse bütün Apple blogları bile emin olun jailbreak i haber olarak vermişlerdir.
İyi forumlar.
Ekleme: Sanırım siz JByi Android'deki APK paylaşımı gibi, ücretli uygulamaları ücretsiz olarak cihazımıza yüklemeye yarayan bir çözüm olduğunu düşünüyorsunuz. Google'dan arattığınız iki yanlış bilgi ile Forum'a âhkam kesmeniz hoş değil.