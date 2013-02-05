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iOS 6.x untethered jailbreak çözümü: "evasi0n", yayınlandı

6 yıl
2b
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52
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS 6.x untethered jailbreak çözümü:
Mobil cihazlarını özelleştirmek isteyen iOS kullanıcılarının başvurduğu Jailbreak işleminin iOS 6, iOS 6.0.1 iOS 6.0.2 ve iOS 6.1 sürümlerinde kullanılabilen "evasi0n" adlı untethered jailbreak aracı nihayet yayınlandı.

Mac, Windows ve Linux platformlarında çalışabilen evasi0n, iOS 6.x sürümleriyle çalışan tüm iPhone, iPod Touch ve iPad(iPad Mini dahil) modelleri için kullanılabilir durumda. iOS kullanıcılarının işletim sistemine yeni özellikler katmalarına imkan veren Jailbreak işleminin, untethered olması cihaz her yeniden başlatıldığında cihazın bilgisayara bağlanıp işlemin tekrarlanmasının önüne geçtiğini de belirtelim.

iOS 6.x sürümüne sahip olan iPhone, iPod Touch ve iPad'niz üzerinde çeşitli özelleştirmeler yaparak daha farklı bir hale getirmek istiyorsanız, "evad3rs" tarafından yayınlanan evasi0n'a buradan ulaşabilirsiniz. Jailbreak işlemi sırasında cihazınızda oluşabilecek tüm sorunlardan sorumlu olduğunuzu da hatırlatalım. 


http://evasi0n.com/ Yorum Yaz
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iphoneuss2 6 yıl en beğenilen vitor reis
vitor reis

regaibyigit.

vitor reis

yazıklar olsun size sayın mavit bey
bu tarz insanları illegal oluşumlara iten jailbreak çözümünü bir mattah bişeymiş gibi sitenizde yayınlıyorsunuz
bu çirkin düzene ortak oluyorsunuz
yakında apk da paylaşırsınız

jailbreak illegal bişey değil, jailbreak yapan her insan illa bedava uygulama indirecek diye bi kuralda yok bizim gibi insanlar (onlar kendilerini biliyor) jailbreak'i sadece cihazımızı biraz daha özelleştirmek, günlük hayatta kullanacağımız ama bunu bize Apple'ın sunmadığı tweakler yüklüyorum pire için yorgan yakmaya gerek yok


sayın regaipyigit bey
o işin teorik kısmı pratikte çarkların öyle olmadığını sizde biliyorsunuz jailbreak yapan insan ilk olarak installous a saldırır

Biliyorsun, PC'de İnternet Explorer ile korsan uygulama indirebilirim.

Ne yani, şimdi Microsoft'a "korsana teşvik" diye dava mı açalım?

Aynı şekilde Jailbreak işlemi ile korsan uygulama yuklenebilir. Ama bu başlı basına Jailbreak işlemini "illegal" kılmaz. Mesela gunümüzde Jailbreak işlemi yapmadan bazı kaynaklardan (25pp) korsan uygulama yüklenebiliyor. Ne yani, şimdi de Apple'ı mı dava edelim?



Anlayacağın bu İnternet Explorer örneğinde olduğu gibi bahsi geçen Jailbreak aracı (evasi0n) ve Jailbreak işlemi başlı başına illegal değildir. Apple'ın işletim sistemini modifiye edip patenti çiğneme olayı ise US'de mahkeme tarafından reddedildi.

Yerel yasalarda (Türkiye) bu konuda herhangi bir dava veya somut hukuk kararı olmadığını da göze alırsak DonanımHaber'in bu haberi paylaşmasında hiçbir sakınca yok...

Sorumluluk kullanıcıya ait. Microsoft, Apple veya Evasi0n'a değil...

vs.vs...
vitor reisregaibyigit.vitor reisyazıklar olsun size sayın mavit bey...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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mebrar 6 yıl vitor reis
vitor reis

yazıklar olsun size sayın mavit bey
bu tarz insanları illegal oluşumlara iten jailbreak çözümünü bir mattah bişeymiş gibi sitenizde yayınlıyorsunuz
bu çirkin düzene ortak oluyorsunuz
yakında apk da paylaşırsınız

Jailbreak illegal bir oluşum değildir. Dünyaca tanınan neredeyse bütün Apple blogları bile emin olun jailbreak i haber olarak vermişlerdir.

İyi forumlar.

Ekleme: Sanırım siz JByi Android'deki APK paylaşımı gibi, ücretli uygulamaları ücretsiz olarak cihazımıza yüklemeye yarayan bir çözüm olduğunu düşünüyorsunuz. Google'dan arattığınız iki yanlış bilgi ile Forum'a âhkam kesmeniz hoş değil.
vitor reisyazıklar olsun size sayın mavit beybu tarz insanları illegal oluşumlara iten jailbreak çözümünü bir mattah bişeymiş gi...
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regaibyigit. 6 yıl
günaydın mavit
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sensboys 5 yıl
sensboys
jailbreak yapmak sadece app store den kurtulmak anlamına geliyor mesela bir arkadaş demişki 4x4 menülü ekrandan bıktık ama jailbreaklı iphone ipad ekranları istediği gibi menüler doldurabilir ister şekilli ister 10x10 ister defter yaprağı gibi üstüste sıralanmış menü isterse tema değişikliğiyle değiştirebilir winterboard diye tema uygulayıcı programı var onunla isterse nokia lumanın windows 8 ekranı gibi değişiklik yapar ve uygulamaları kullanabilir veya htc android menüleri gibi tema indirebilir 4x4 diye birşey yok o sadece apple ait olan bir menü jailbreaklı telefonlarda temaları değiştirebilirsiniz. jailbreaklı telefonda cydiadan indirdiğiniz bazı uygulamalarda çakışma meydana gelebiliyor bu çakışmaların hangi uygulama olduğunu öğrenirseniz birisini kaldırıp sorunu düzeltebilirsiniz ipucu olarak en son yüklediğiniz uygulamayı kaldırın aynı şey windows işletim sistemi içinde geçerli bazı sistem dosyaları arasında çakışma meydana gelebiliyor.

bU ARADA APP STOREDEN KURTULMAK SÖZÜM SADECE APPSTOREYE BAĞIMLI OLMUYORSUNUZ DEMEK İSTEDİM YOKSA TABİKİ APP STOREYEDE GİREBİİRSİNİZ ANCAK APP STOREDE OLMAYAN binlerce UYGULAMALAR CYDİADA VAR.
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HighVoltage 5 yıl
Performans düşüşüne sebebiyet veriyormuş jb, ne derece doğru?
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sensboys 5 yıl
jailbreak yapmak sadece app store den kurtulmak anlamına geliyor mesela bir arkadaş demişki 4x4 menülü ekrandan bıktık ama jailbreaklı iphone ipad ekranları istediği gibi menüler doldurabilir ister şekilli ister 10x10 ister defter yaprağı gibi üstüste sıralanmış menü isterse tema değişikliğiyle değiştirebilir winterboard diye tema uygulayıcı programı var onunla isterse nokia lumanın windows 8 ekranı gibi değişiklik yapar ve uygulamaları kullanabilir veya htc android menüleri gibi tema indirebilir 4x4 diye birşey yok o sadece apple ait olan bir menü jailbreaklı telefonlarda temaları değiştirebilirsiniz. jailbreaklı telefonda cydiadan indirdiğiniz bazı uygulamalarda çakışma meydana gelebiliyor bu çakışmaların hangi uygulama olduğunu öğrenirseniz birisini kaldırıp sorunu düzeltebilirsiniz ipucu olarak en son yüklediğiniz uygulamayı kaldırın aynı şey windows işletim sistemi içinde geçerli bazı sistem dosyaları arasında çakışma meydana gelebiliyor.
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errapps 6 yıl
burda güzel anlatmışlar
esece.org/...
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ReDComrade 6 yıl
Korsandan bahsetmiş bazı hortumcu sever arkadaşlarım. Yanlız düşünmüyorlar elindeki telefonun steve gibi dünyanın en zengin korsanının bir çalıntısı olduğunu. İşini hakkıyla yapan sanatçı ve zanaatkarlar dışında bana 1 tl ye ürettiği malı 50 tl ye satan hortumcuların tam da istediği şekilde konuşup onların yardakciligini yapmak bana yanlış geliyor. Hele ki apple gibi çalıntı fikirleri iyi bir şekilde birleştiren ve elindeki telefonun senin değil de hala stevein malıymış gibi hissettiren bir firmadan bahsediyorken. Bizi özgür kılan Jb yı yaratan geliştiren bu insanlara biraz saygımız olmalı. Tabi bazı şeyleri kavrayabilme yeteneğim olmasaydı bende eleştirdiğim insanlarla aynı görüşte olurdum muhtemelen.
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Doanc4n 6 yıl
Zamanında android (S2) kullanırken telefonla çok uğraşıyordum o romu u yükle bu rom u dene ve bir süre sonra baktım sonu yok çok vaktim gidiyor, ben de tasarımını da beğendiğim için iphone 4s aldım. Şimdi rahatım. 700bin uygulamayı denemeye kalkmazsam onu yükle bunu dene çok vaktimi almıyor. Dün ipod u jb yaptım ve bir süre sonra farkettim ki bununlada çok uğraşıcam iphonu jb yapmadım ve ipodu da restore ettim. Jb yapmaya karar vermeden önce bazı yorumlarda "jb siz iphone 3310 gibidir", "jb siz iphone u kırar atarım" vb. yorumlar okudum. Yani o kadar da değil bence. Sistemin orjinalini bozunca ios un havası da bozuluyor, stabilitesi de azalıyor. Ben tercihimi jb siz iphone kullanmaktan yana kullandım. Kullananlara kolay gelsin diyorum :D.
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oguzhantezel92 6 yıl Doanc4n
Doanc4n

Zamanında android (S2) kullanırken telefonla çok uğraşıyordum o romu u yükle bu rom u dene ve bir süre sonra baktım sonu yok çok vaktim gidiyor, ben de tasarımını da beğendiğim için iphone 4s aldım. Şimdi rahatım. 700bin uygulamayı denemeye kalkmazsam onu yükle bunu dene çok vaktimi almıyor. Dün ipod u jb yaptım ve bir süre sonra farkettim ki bununlada çok uğraşıcam iphonu jb yapmadım ve ipodu da restore ettim. Jb yapmaya karar vermeden önce bazı yorumlarda "jb siz iphone 3310 gibidir", "jb siz iphone u kırar atarım" vb. yorumlar okudum. Yani o kadar da değil bence. Sistemin orjinalini bozunca ios un havası da bozuluyor, stabilitesi de azalıyor. Ben tercihimi jb siz iphone kullanmaktan yana kullandım. Kullananlara kolay gelsin diyorum :D.

ancak şöyle bi durum var ki jailbreakle beraber gelen kullanım kolaylığı ve özellikler telefonu daha orjinal hissettiriyor
ben itransmission diye bir program yükledim safariden torrent indirebiliyorum ve bridge adlı program ile inen video ve müzikleri fotoğraf galerisine ya da müzik çaların içine atabiliyorum
ya da accelerator adlı tweak ile menü geçiş animasyonlarını hızlandırıp işlerimi daha hızlı hallediyorum
bu gibi şeyler yaptıktan sonra telefondan aldığın zevkler katlanarak artıyor inan

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mrkrkmz 6 yıl
bende 4S 32gb cihazına hemen denedim ama stabil değil belli bi süre sonra hiiçbir uygulama çalışmamaya başladı sürekli takıldı ve kurtarma moduna geçti bende itunesle restore ettim jb siz devam ediyorum şimdi
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Guest-89A521F1-A 6 yıl
nedense jailbreak yapanların belli bir bölümü ücretsiz uygulama indirmek için yapıyor halbuki jailbreak ile telefonunuza çok güzel özellikler katabiliyorsunuz bazılarının bunu bile bilmediğine eminim .
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Firaristt 6 yıl
Her ne kadar iOS benim için fazla kapalı olsa da kullananlara hayırlı olsun demek isterim. Biraz da olsa rahat edersiniz.
Ilk mesajdaki vatandaş da kendini aşmış. Ona bakılırsa android'in ağza bile alınmaması lazım. Malum apk kurmak için cihaza atmanız ve cihazın çalışması yeterli. Aldığımdan beri cihazım rootlu ve custom rom&kernel ile birlikte kullanıyorum. 4.8" ekran var 4x4 veya 4x5 simge koyulan menüler bana saçma geliyor. Cpu en ufak şeyde 1.4GHz'e çıkıp pili hortumluyor. Ses kısık ve basslar yetersiz, gereksiz uygulamalar var. Kullandığım uyhulamalar da marketten ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalar. Tweak, mod rom ve özelleştirme için kullanıyorum. Millet de herkesi korsan uygulama kullanıyor sanıyor.
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Nerevarine 6 yıl
Activator gibi güzel bir uygulama çıkarsınlar yapmayalım bizde.


Telefonun kendi içindeki uygulamayı kullan demeyin orada görünmesi bile beni rahatsız ediyor.
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What a Goal 6 yıl
Evet sonunda über akıcı telefonlara widget ekleyebilecekler ahh ne guzel ne guzeeel o kadar para ver widget eklemek beleş oyun indirmek icin jailbreak bekle yapmasini ogren bozmadan yap cok iyi cok iyi bir baska sistemde duymustum ondada su var ekrana basili tutup widget ekle diyorsun ve ekliyor vay anasini sisteme bak :D
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DH Misafiri 6 yıl
Installous dan destek çekildi yeni uygulama indirme aracımız appcake arkadaşlar onada vurgu yapalım :D
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DH Misafiri 6 yıl
Jailbreak'i ben bedava uygulama yüklemek için de yapıyorum ne yalan söyleyeyim. Bir sefer 99.99 dolarlık uygulamayı bedavaya indirdim. iAP Cracker ile de uygulama içi satın alımları bedavaya yapıyorum. Tweak ler de işime yarıyor tabi ki ama ben jailbreaki ister illegal olsun ister korsanlık olsun yine de yaparım. Asıl amacım ise uygulamaları ve uygulama içi satın alımları bedavaya getirmek. İllegal olsa da...
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