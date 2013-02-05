iOS 6.x untethered jailbreak çözümü: "evasi0n", yayınlandı

Mobil cihazlarını özelleştirmek isteyen iOS kullanıcılarının başvurduğu Jailbreak işleminin iOS 6, iOS 6.0.1 iOS 6.0.2 ve iOS 6.1 sürümlerinde kullanılabilen "evasi0n" adlı untethered jailbreak aracı nihayet yayınlandı.





Mac, Windows ve Linux platformlarında çalışabilen evasi0n, iOS 6.x sürümleriyle çalışan tüm iPhone, iPod Touch ve iPad(iPad Mini dahil) modelleri için kullanılabilir durumda. iOS kullanıcılarının işletim sistemine yeni özellikler katmalarına imkan veren Jailbreak işleminin, untethered olması cihaz her yeniden başlatıldığında cihazın bilgisayara bağlanıp işlemin tekrarlanmasının önüne geçtiğini de belirtelim.





iOS 6.x sürümüne sahip olan iPhone, iPod Touch ve iPad'niz üzerinde çeşitli özelleştirmeler yaparak daha farklı bir hale getirmek istiyorsanız, "evad3rs" tarafından yayınlanan evasi0n'a buradan ulaşabilirsiniz. Jailbreak işlemi sırasında cihazınızda oluşabilecek tüm sorunlardan sorumlu olduğunuzu da hatırlatalım.





http://evasi0n.com/