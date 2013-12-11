iOS 7 uyumlu yeni podcast uygulaması: Castro

iOS 7'ye sahip iPhone ve iPod Touch modelleriyle uyumlu yeni uygulama Castro, kişilerin farklı podcast kanallarına abone olmasına ve bu kanalları dinlemesine imkan tanıyor.





Supertop adlı geliştirici tarafından hazırlanan Castro, basit kaydırma hareketleriyle yönetim noktasında iOS 7'nin getirdiği imkanlardan sonuna kadar yararlanıyor ve abone olunan podcast kanallarını toplu bir şekilde gösterebiliyor. Basit ayar seçenekleri ile gelen Castro, yeni bölümleri de otomatik olarak indirerek geniş bir arama seçeneği ortaya koyuyor. Arka planda yenileme özelliği de kullanıcılara sunan uygulama, çevrimdışı oynatma desteğine de sahip.





5,49 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Castro uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id723142770?mt=8