iOS 7.1'de iki yeni iPad izi

Apple'ın geçtiğimiz hafta içinde yayınladığı iOS 7.1, iki yeni iPad'i ele verdi.

Bilindiği gibi Apple, ürünlerini sisteme x,y şeklindeki kod ile tanıtıyor. Bu kodun virgülden önceki basamağı, ancak büyük revizyonlarda; virgülden sonraki basamak ise daha basit yenilikler ile değişiyor. Örneğin 2013'ün başında ortaya çıkan ve üzerinde daha küçük A5 işlemcisi yer alan Apple TV'nin ürün kodu 3,2 iken; bundan önceki modelin kodu ise 3,1 idi.

iOS 7.1'de rastlanılan 2 yeni iPad de, ürün kodlarından edindiğimiz bilgiler ışığında, mevcut iPad'lere göre küçük revizyonlara sahip ve muhtemelen biri iPad Air'ın, diğer de Retina iPad Mini'nin iterasyonu. Şu an satışta olmayan bu modeller hakkında daha fazlasını şimdilik bilmek güç. Ancak bu iPad'lerin kamuoyuna lanse edilip satışa sunulma ihtimali olduğu gibi, bazı ülkelerdeki yerel iletişim ağlarını destekleyen modeller olduğu ve sessiz sedasız satışa sunulabileceği ihtimali de yok değil.

Hali hazırda satışta olan iPad'lerden Air, 4,1 ve 4,2 ile; Retina iPad Mini ise 4,4 ve 4,5 ile tanımlanıyor.