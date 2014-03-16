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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7.1'de iki yeni iPad izi

5 yıl
13,5b
1
18
iPad
Shady
Haber Editörü
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iOS 7.1'de iki yeni iPad izi

Apple'ın geçtiğimiz hafta içinde yayınladığı iOS 7.1, iki yeni iPad'i ele verdi.

Bilindiği gibi Apple, ürünlerini sisteme x,y şeklindeki kod ile tanıtıyor. Bu kodun virgülden önceki basamağı, ancak büyük revizyonlarda; virgülden sonraki basamak ise daha basit yenilikler ile değişiyor. Örneğin 2013'ün başında ortaya çıkan ve üzerinde daha küçük A5 işlemcisi yer alan Apple TV'nin ürün kodu 3,2 iken; bundan önceki modelin kodu ise 3,1 idi.

iOS 7.1'de rastlanılan 2 yeni iPad de, ürün kodlarından edindiğimiz bilgiler ışığında, mevcut iPad'lere göre küçük revizyonlara sahip ve muhtemelen biri iPad Air'ın, diğer de Retina iPad Mini'nin iterasyonu. Şu an satışta olmayan bu modeller hakkında daha fazlasını şimdilik bilmek güç. Ancak bu iPad'lerin kamuoyuna lanse edilip satışa sunulma ihtimali olduğu gibi, bazı ülkelerdeki yerel iletişim ağlarını destekleyen modeller olduğu ve sessiz sedasız satışa sunulabileceği ihtimali de yok değil.

Hali hazırda satışta olan iPad'lerden Air, 4,1 ve 4,2 ile; Retina iPad Mini ise 4,4 ve 4,5 ile tanımlanıyor.


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SpesifikBrush 5 yıl en beğenilen Apple Specialist
Apple-Apple
Hemen eskittiler cihazı samsung sanki

Niye? Yenisi çıkınca eskisi çalışmıyor mu? Şimdi alınan iPad Air'lar mini retinalar kıskançlıktan patlıyor mu ne oluyor? Aynı şey samsungun ürünleri için de geçerli. Herkes ihtiyacına göre alır tableti telefonu, ağır bir şekilde kullanmayacaksam, sadece internete girip mail okuyacaksam ne gerek var Tab Pro'lara, Tab 3 7 bile yeter. Hatta bırak samsungu, bu düşmüş fiyatıyla iPad mini biçilmiş kaftan.
Apple-AppleHemen eskittiler cihazı samsung sankiNiye? Yenisi çıkınca eskisi çalışmıyor mu? Şimdi alınan iPad Air'lar mini ret...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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gun 5 yıl
Arkadaşlar bu gözüken iPad'ler büyük ihtimal özel pazarlar için hazırlanan şu anki versiyonun türleri büyük ihtimal Eylül'den önce gelmez Apple zaten çok başarılı.
Birde ram'a işlemciye filan takanlar var şaşırıyorum.
iPad'lerde tek çekirdek zaten android'in iki çekirdeğine bedel. Grafik işlemcisi hepsinden hızlı ve sürücüsü optimizasyonu iki kat fazla.
Ram desen herşey ona göre optimize, uygulamadan tut arayüzden çekirdeğe kadar.
Herşey rakamlar değil arkadaşlar.
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multiTYRT 5 yıl
Konuda çok tepki almış ama iPad'ler her sene yenileniyor zaten? Hem oraya log bırakıldı diye yarın çıkacak değil ya
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Umutcan 5 yıl
Aynı cihazın farklı iterasyonu ise en fazla soc bazında nm ve batarya tüketimi düşmesi olabilir gibi, daha fazla ram daha güçlü işlemci olayı zor boşuna endişelenmenin anlamı yok.
Bu olay sadece demektir ki ipad2 gibi ipad air satışı da yeni model çıktıktan sonra da devam edebilir, ipad2 de çok fazla revizyondan geçti çünkü.
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Godolphin 5 yıl
Mümkün.
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ozgeli 5 yıl
daha cihazlara alışamadan yenilerini çıkartıyolar ama helal olsun çok iyi satış stretejisi özelliklede son modelci tüketiciler için hemen bir pazar oluturuyolar. ancak bizim gibi kullanıcılar için bu değişir. çünkü iki ana modelde bir belki ürün değiştirdiğimizden bizi bağlamaz :)
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karti 5 yıl
Parmak izi okuyucusunun ipade kisa vadede gelecegini sanmiyorum. Onu geciniz, cunku ipad sadece kisisel bir cihaz olarak tanimlanmiyor. Bence apple 64 bit islemciye koymasi gerektigi 2 gb rami koyacak. Tabi bunla beraber islemci guncellemeside gelecektir.
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Peregrino 5 yıl
Yeni ipad e gelecek en fazla iki ozellik olabilir;
1 parmak izi okuyucu
2 Gpu,Cpu ve Ram de yukselis

Zaten su an piyasada olan Air ve Mini Retina en guncel oyunlarda dahi en ufak takilma yapmazken, yeni cikacak olan iPadin tek olumlu yani parmak izi okuyucu olacaktir ki holding sahibi biri degilseniz normal sifreleme isinizi gorecektir diye dusunuyorum.

Olur da 2GB ram koyulursa gelecege yatirim olur baska da bir sey olmaz.
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Apple Specialist 5 yıl
Hemen eskittiler cihazı samsung sanki
2 Yanıt Yanıtla
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SpesifikBrush 5 yıl Apple Specialist
Apple-Apple
Hemen eskittiler cihazı samsung sanki

Niye? Yenisi çıkınca eskisi çalışmıyor mu? Şimdi alınan iPad Air'lar mini retinalar kıskançlıktan patlıyor mu ne oluyor? Aynı şey samsungun ürünleri için de geçerli. Herkes ihtiyacına göre alır tableti telefonu, ağır bir şekilde kullanmayacaksam, sadece internete girip mail okuyacaksam ne gerek var Tab Pro'lara, Tab 3 7 bile yeter. Hatta bırak samsungu, bu düşmüş fiyatıyla iPad mini biçilmiş kaftan.
1 Yanıt Yanıtla +23
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egeesin 5 yıl Apple Specialist
Apple-Apple
Hemen eskittiler cihazı samsung sanki

Eskittikleri falan yok, 4 sene önceki iPhone'a destek veriyorlar diye bas bas bağırıyorlardı. iPad'in çıkış tarihinden itibaren sadece 1. nesli haricinde (RAM yetersizliği) diğer tüm cihazlar gayet iyi çalışıyor. Hem şimdi 64-bitli iPad'ler çıktıktan sonra kolay da eskimez.
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
Yapmayın şunu işte öldürmeyin hemen air le miniyi
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VioLee 5 yıl
Ben bişe anlamadım Air ile mini retina zaten satışta
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