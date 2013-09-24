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iOS 7'nin bilinmeyen yeniliklerinden: Multipath TCP

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
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52
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7'nin bilinmeyen yeniliklerinden: Multipath TCP
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Apple’ın yeni işletim sistemi daha çok arayüzüyle dikkat çeken bir sürüm olsa da aslında önemli teknik yenilikleri de beraberinde getiriyor.64 bit desteği, bu teknik yeniliklerden en çok bilineni.Ancak haberimize konu olan teknik yeniliği, daha az bilinen ancak son kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyebilecek bir yenilik: Multipath TCP

Multipath TCP, aynı anda birden fazla veri yolundan iletim kontrol protokolüne imkan sunan bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinden cihaz, TCP/IP aktarım katmanını birden fazla veri yolundan kurabiliyor. Aslında bu söylediğimiz Multipath TCP’nin gücünü ortaya koyan basit bir tanım. Ancak yine de bu teknolojiyi, birçoğumuzun yabancı olmadığı bir örnekle detaylandırmakta fayda var.

Örneğin 3G destekli bir cihaz ile YouTube’den bir video izlediğinizi düşünün. Bu veri transferini Wi-Fi üzerinden yaptığınızı varsayalım. Herhangi bir sebepten (örneğin hareket halinde olmaktan dolayı) Wi-Fi bağlantısının kopması halinde videonun sunucudan indirilmesinin kısa bir süreliğine durduğuna birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Bu duraklama aslında cihazın Wi-Fi’dan düştükten sonra 3G üzerinde sunucuya bağlanmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Sonuçta videonuz bir duraklamanın ardından tekrar kaldığı yerden oynamaya devam ediyor. Video oynuyor iyi güzel de, bir de duraklamayı da ortadan kaldırsak?

MCTPC ise tam burada gücünü gösteriyor. Teknolojinin sağlamış olduğu birden fazla kanal desteği sayesinde cihaz, hem Wi-Fi hem de 3G üzerinden sunucuya bağlanıyor ve sunucuyla bu iki kanal üzerinden iletişim kuruyor. Bu durumda Wi-Fi’dan düşseniz bile sunucuya 3G’den bağlı kaldığınız için videonuz duraklamıyor. Sonuçta sunucuyla bağlantı hiçbir şekilde kopmadığı için siz videoyu duraklamadan seyrediyorsunuz, hatta Wi-Fi’dan koptuğunuzu bile farketmiyorsunuz, taki ekranda Wi-Fi işaretinin kaybolduğunu görene kadar.

Multipath TCP, Ocak 2013 yılında standartlaşan bir teknoloji olduğu için çok yeni olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aslında iOS 7’ye farklı bir ünvan da kazandırmıyor değil. Çünkü geçen 9 aylık dönemde ticari amaçla yazılıp geliştirilen hiçbir işletim sistemi Multipath TCP desteği sunmadı. Bu durum da iOS 7'yi bu alanda ilk olmasını sağlıyor.

Multipath TCP, yazılımsal bir teknoloji olduğu için herhangi bir şekilde ek donanıma ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla iOS 7 yüklü tüm iCihazlar Multipath TCP teknolojisinden faydalanabilmekte.

Öte yandan meraklıları için belirtelim Multipath TCP desteği Siri loglarında yer alan kodlarla tespit edildi.

iOS 7'nin bilinmeyen yeniliklerinden: Multipath TCP

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oem84 6 yıl en beğenilen
o zaman diyelim 3g den video izlerken wirelessdan download yapıp aynı anda kayınçomla konuşabilecek miyim?
2 Yanıt Yanıtla +55
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veteriner69 6 yıl
Haber yanlış yönlendiriyor.
Android cihazlarda ve Linux kernellarında Multipath TCP kullanılıyor .
Galaxy S2, Nexus S, Nexus 4i Galaxy Note'a Multipath TCP kurulabiliyor.

Aynı anda hem 3g hem wifi açık, pil dayanmaz buna.
Bazı arkadaşlar eksik biliyor.

http://multipath-tcp.org/pmwiki.php/Users/Android
Haber yanlış yönlendiriyor.Android cihazlarda ve Linux kernellarında Multipath TCP kullanılıyor .Galaxy S2, Nexus S, Nexus 4i Galaxy Note'a Multipat...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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MAXSTAR 6 yıl
Pil durumuna deyinmeyince oh mis zaten !
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DH Misafiri 6 yıl
MrtAltg
Orijinalden alıntı: Nuvo
Orijinalden alıntı: brsclkr
Orijinalden alıntı: veteriner69
Orijinalden alıntı: brsclkr çağrı ve sms engelleme var dünyada tek ios7nin elle tutulur tek yeniliği bence, ondan bahsetmiyorlarda abidik gubidik özellikler yazıyolar. ip kullanıcılarına acıyorum symbiandaki androiddeki çok eskiden varolan yenilikler şimdi çıkıyor, adamlar da seviniyor
Android de zaten var hem çağrı hem sms engelleme??? Dünyada tek ios7 de olduğunu nerden çıkardın?
ios7dekini gordun mu? androidde symbianda o uygulamalar hep vardı ama hiçbiri iosdaki gibi çalışmıyor, uygulamalar çğrıyı alıp otomatik mesgule atıyor. o numaranın aradıgını sen de biliyorsun karsıdaki de pat diye mesgule attıgını anlıyor. ama iosda o sekilde çalışmıyor sen sms veya cagrı gormuyorsun karsıdaki kişi de çağrı sonlandırıldı seklinde bir uyarı alıyor.
samsungların içinde geliyor eş zamanlı engelleme . karşı tarafın çaldırmasına izin vermiyor
dur önce altın sarısı samsung gelsin sonra oda gelir zaten wp gibi flat android de geliyor tam olacak yani

Samsungda engelleme yapınca sms ler gönderiliyor.Sadece çağrı yapamıyorsun.HTC de ise karşıdaki kişiyi tamamen hayatından siliyor ne sms ne çağrı bırakabiliyor.Htc de ek bir programa gerek yok Sense le beraber geliyor...
1 Yanıt Yanıtla
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veteriner69 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsungda engelleme yapınca sms ler gönderiliyor.Sadece çağrı yapamıyorsun.HTC de ise karşıdaki kişiyi tamamen hayatından siliyor ne sms ne çağrı bırakabiliyor.Htc de ek bir programa gerek yok Sense le beraber geliyor...




Bir üstteki mesajımı oku.

Smsler engelleniyor, hatta içinde bazı cümleler geçen smsleri bile engelleyebiliyorsun.
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TAG Heuer 6 yıl
o Zaman ben telefonla konuşurken aynı anda ön ve arka kamerayı açtığımı farz edelim arka kameradan zeki müren in görüntelini çekerken ön kameradan da aynı görüntüyü alıp bunu face time la karşıda konuştuğum teyze kızına iletebilirmiyim ? Hadi ilettim diyelim ondada ios ios 6.1.4 oldugunu düşünün bunu ne kalitede izler ? Ben zaten bu yazdıklarımı yapmaya kalksam pil %100 den %12 lere düşer heraldee..
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seven_7343 6 yıl
alestra123
Adamlar heklemiş parmak izinle okumayı :Dhttp://www.milliyet.tv/nevidyo/video-izle/iPhone-5S-in-kilidini-meme-ucuyla-acti--JmZsODfgs7KE.html

o adamlar meme ucuyla açtıysa bizim billet s..k..yle açar :)
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colaker 6 yıl
çağrı ve sms engelleme var dünyada tek ios7nin elle tutulur tek yeniliği bence, ondan bahsetmiyorlarda abidik gubidik özellikler yazıyolar. ip kullanıcılarına acıyorum symbiandaki androiddeki çok eskiden varolan yenilikler şimdi çıkıyor, adamlar da seviniyor
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celaldk 6 yıl
Turkcell ile 1500-1600 kb download hızım var amerikadaki çoğu 4g servisinden hızlı . Yavaş olsa bile 1500 kb telefon için gayet yeterli bence
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Pili geçsek bile adamlar 4g kullanıyor biz hala 3g yi kullanamıyoruz.Birde akk yok onlarda bizde var.Şimdi dışarda bunun testi için wifi alanımı arayacağız.3g paketleride tam giydirmelik .
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mesincır 6 yıl
Sonuçta Wifi kopunca 3G kotasını harcıyor. Bizim 3G paketleriyle video filan izlenmez. Bu sorunun Buffer hafıza veya benzeri bir şeyle çözülmesi lazım.
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Fenomenon 6 yıl
yani o zaman video izlerken wifi kesildi diyelim, sen 3g'yi kapatıyım falan diyene kadar datayı kitliyor, sana da bi bardak soğuk su içmesi düşüyor
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Avatar.Aang 6 yıl
Ben Apple şirket yöneticisi olsam Türkiye'de satış yaptırmazdım. Cihazlara burada resmen lpg takılmış Ferrari muamelesi yapılıyor. Ya da diğer taraftan düşünürsek mevcut operatörler verdikleri hizmeti çok pahalı tuttukları için insanlar aldıkları yüksek teknolojili ürünleri tam performansla kullanım zevkinden mahrum kalıyorlar.
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alestra123 6 yıl

Haberin kaynağı
ekonomi.milliyet.com.tr/...
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alestra123 6 yıl
Adamlar heklemiş parmak izinle okumayı :D
milliyet.tv/...
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candeniz_1991 6 yıl
Cepten internet kotası çok çabuk bitecek ve biz daha fazla kota alabilmek için operatörlere başvurucaz ve daha fazla kazandırıcaz. "Teşekkürler Apple" diyordur operatörler...
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DH Misafiri 6 yıl
# Diren Battery :D
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