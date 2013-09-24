iOS 7'nin bilinmeyen yeniliklerinden: Multipath TCP

Apple’ın yeni işletim sistemi daha çok arayüzüyle dikkat çeken bir sürüm olsa da aslında önemli teknik yenilikleri de beraberinde getiriyor.64 bit desteği, bu teknik yeniliklerden en çok bilineni.Ancak haberimize konu olan teknik yeniliği, daha az bilinen ancak son kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyebilecek bir yenilik: Multipath TCP

Multipath TCP, aynı anda birden fazla veri yolundan iletim kontrol protokolüne imkan sunan bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinden cihaz, TCP/IP aktarım katmanını birden fazla veri yolundan kurabiliyor. Aslında bu söylediğimiz Multipath TCP’nin gücünü ortaya koyan basit bir tanım. Ancak yine de bu teknolojiyi, birçoğumuzun yabancı olmadığı bir örnekle detaylandırmakta fayda var.

Örneğin 3G destekli bir cihaz ile YouTube’den bir video izlediğinizi düşünün. Bu veri transferini Wi-Fi üzerinden yaptığınızı varsayalım. Herhangi bir sebepten (örneğin hareket halinde olmaktan dolayı) Wi-Fi bağlantısının kopması halinde videonun sunucudan indirilmesinin kısa bir süreliğine durduğuna birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Bu duraklama aslında cihazın Wi-Fi’dan düştükten sonra 3G üzerinde sunucuya bağlanmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Sonuçta videonuz bir duraklamanın ardından tekrar kaldığı yerden oynamaya devam ediyor. Video oynuyor iyi güzel de, bir de duraklamayı da ortadan kaldırsak?

MCTPC ise tam burada gücünü gösteriyor. Teknolojinin sağlamış olduğu birden fazla kanal desteği sayesinde cihaz, hem Wi-Fi hem de 3G üzerinden sunucuya bağlanıyor ve sunucuyla bu iki kanal üzerinden iletişim kuruyor. Bu durumda Wi-Fi’dan düşseniz bile sunucuya 3G’den bağlı kaldığınız için videonuz duraklamıyor. Sonuçta sunucuyla bağlantı hiçbir şekilde kopmadığı için siz videoyu duraklamadan seyrediyorsunuz, hatta Wi-Fi’dan koptuğunuzu bile farketmiyorsunuz, taki ekranda Wi-Fi işaretinin kaybolduğunu görene kadar.

Multipath TCP, Ocak 2013 yılında standartlaşan bir teknoloji olduğu için çok yeni olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aslında iOS 7’ye farklı bir ünvan da kazandırmıyor değil. Çünkü geçen 9 aylık dönemde ticari amaçla yazılıp geliştirilen hiçbir işletim sistemi Multipath TCP desteği sunmadı. Bu durum da iOS 7'yi bu alanda ilk olmasını sağlıyor.

Multipath TCP, yazılımsal bir teknoloji olduğu için herhangi bir şekilde ek donanıma ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla iOS 7 yüklü tüm iCihazlar Multipath TCP teknolojisinden faydalanabilmekte.

Öte yandan meraklıları için belirtelim Multipath TCP desteği Siri loglarında yer alan kodlarla tespit edildi.