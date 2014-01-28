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iOS 7'nin kullanım oranı %80'i geçti

5 yıl
5,9b
1
60
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7'nin kullanım oranı %80'i geçti
18 Eylül itibariyle son kullanıcının kullanıma sunulan iOS 7, yaklaşık 4 ayda bilişim dünyasının tarihine geçti.

2014 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarını değerlendirme telekonferansında paylaşılan verilere göre iOS 7 yüklü cihazların , tüm iCihazlar'ın %80'ini oluşturuyor. Bu oran iOS 7'nin dünyanın en fazla kullanılan ve benimsenen işletim sistemi olması anlamına geliyor.

Yepyeni tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan iOS 7, iPhone 4 ve sonrası tüm iPhone'lara; 5.nesil iPod Touch'a; iPad 2 ve sonrası tüm iPad'ler ile 2. ve 3.nesil Apple TV'lere yüklenebiliyor.


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cana-cana 5 yıl
iphone 5 ios 6.1.4 gittiği yere kadar devam
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OsbourneReynolds 5 yıl en beğenilen
iOS 6.1.4 ile yola devam.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Hakan.. 5 yıl
iphone 5 7.0.4 kullanip anlik takilmalar yasayan var mi
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Leskodjer 5 yıl
Sevmiyorum, imkanım olsa iPad'de geri dönerim.
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Tha Alumni 5 yıl
Iphone 4 te insanı appledan soğutuyor ios7 [>:]
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Mete E. 5 yıl
%20.

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heryum 5 yıl
Yaparlar
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redbest 5 yıl
İnsanlar alıştığı arayüzden kopunca yenisini sevmekte güçlük çekiyor.

bkz: Windows 8. 7'den daha iyi, daha hızlı, daha az sistem gereksinimi duyuyor; fakat aşağı metro, yukarı metro, hani bizim başlatımız muhabbeti bitmek bilmedi.
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Tom Hagen 5 yıl
%80 in en az %40ı ip4-s kullanıcısı olduğunu ve bunların çoğunun pişman olduğunu düşünürsek ne büyük başarı..
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Reul 5 yıl
ios 6 güzeldi denemek için geçtim ios 7 ye geri dönüş imkanıda olmayınca bir süre kullandım ve gerçekten hoşuma gitti
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Fear of the Dark 5 yıl
Bence gayet iyi
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danGerfuLL 5 yıl
Su klasore tikladigimizda tum ekrani kapliyor ya 9 tane ikon Allah ne verdiyse basiyorum kufru 7'ye. Tasarimi, ikonlarim kalitesi iOS6'nin cok daha iyi.
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dafidaq 5 yıl
iphone4 kulanıyom ios7.1 beta 4 hemen hemen sorunlar ortadan kaltı rehbere girerken 6.1.3 ten 1 2 mili sn geriden geliyo
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iseminoglu 5 yıl
iPhone 4 ümü o güncellemenin heyecanıyla bi anda geçiriverdim pişmanım
ipad 4 var birde ios 6 jb bozulunca geçirdim ipad 4 te memnunum
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Master_Evil 5 yıl
geri dönüş imkanı olsa o kadar olmazdı
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