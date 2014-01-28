iOS 7'nin kullanım oranı %80'i geçti

Haber Editörü
2014 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarını değerlendirme telekonferansında paylaşılan verilere göre iOS 7 yüklü cihazların , tüm iCihazlar'ın %80'ini oluşturuyor. Bu oran iOS 7'nin dünyanın en fazla kullanılan ve benimsenen işletim sistemi olması anlamına geliyor.
Yepyeni tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan iOS 7, iPhone 4 ve sonrası tüm iPhone'lara; 5.nesil iPod Touch'a; iPad 2 ve sonrası tüm iPad'ler ile 2. ve 3.nesil Apple TV'lere yüklenebiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bkz: Windows 8. 7'den daha iyi, daha hızlı, daha az sistem gereksinimi duyuyor; fakat aşağı metro, yukarı metro, hani bizim başlatımız muhabbeti bitmek bilmedi.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5941 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, ios ve