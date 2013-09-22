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iOS 7'ye özel hava durumu uygulaması: Shade°

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS 7'ye özel hava durumu uygulaması: Shade°
Apple'ın iOS 7 işletim sistemini yayınlanması sonrası bu platforma özel olarak geliştirilen uygulamalar da yayınlanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda sadece iOS 7 cihazlar ile çalışabilen hava durumu uygulaması Shade°, yeni tasarım anlayışıyla farklı bir yapı ortaya koyuyor.
Sade ve çizgisel ara yüzü ile piyasada yer alan birçok hava durumu uygulamasından rahatlıkla ayrılan Shade°, farklı birimlerde sağlanan günlük ya da 7 günlük sıcaklık verileri yanında rüzgar ve nem bilgisini de verebiliyor. Birden fazla şehrin hava durumunu tek bir sayfa üzerinden sağlayabilen uygulama, bildirim merkezi desteğini de içerisinde barındırıyor ve GPS verilerinden yararlanabiliyor.
3.59 TL fiyat etiketiyle satılan yeni hava durumu uygulaması Shade°, buradan elde edilebiliyor. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id601754469?mt=8 Yorum Yaz
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engin9103 6 yıl
son cümleye kadar her şey mükemmeldi. o son cümle silip attı her şeyi.
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Aristeas 6 yıl
Beleşe düşene kadar beklerim kardeşim. Bi yağmur yağıp yağmıycağını öğrenmeye dört lira para veremem kusura bakmasınlar. Havadurumu uygulaması olarak zaten Accuweather bir numara, apple da yahoo weatherı veriyor. Daha iyi buysa bunu kullanırım ama tek kuruş para vermem. Yarın bir gün illa free yapacaklar.
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