iOS 7'ye özel hava durumu uygulaması: Shade°

Apple'ın iOS 7 işletim sistemini yayınlanması sonrası bu platforma özel olarak geliştirilen uygulamalar da yayınlanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda sadece iOS 7 cihazlar ile çalışabilen hava durumu uygulaması Shade°, yeni tasarım anlayışıyla farklı bir yapı ortaya koyuyor.

Sade ve çizgisel ara yüzü ile piyasada yer alan birçok hava durumu uygulamasından rahatlıkla ayrılan Shade°, farklı birimlerde sağlanan günlük ya da 7 günlük sıcaklık verileri yanında rüzgar ve nem bilgisini de verebiliyor. Birden fazla şehrin hava durumunu tek bir sayfa üzerinden sağlayabilen uygulama, bildirim merkezi desteğini de içerisinde barındırıyor ve GPS verilerinden yararlanabiliyor.

3.59 TL fiyat etiketiyle satılan yeni hava durumu uygulaması Shade°, buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id601754469?mt=8