iOS 7'ye özel olarak güncellenen bir uygulama daha: Weather Live

Apple'ın geçtiğimiz ay içerisinde kullanıma sunduğu yeni işletim sistemi iOS 7'ye uygun olarak güncellenen uygulamaların arasına katılan Weather Live, artık çok daha şık bir ara yüz ile hizmet verebiliyor.

Apalon adlı geliştirici tarafından hazırlanan Weather Live, seçilen bölgelerin 7 gün ve 24 saat hava durumu (Sıcaklık, basınç, rüzgar) bilgilerini sağlayabiliyor, geniş kişiselleştirme ve Fahrenheit / Celsius ve Mil / Kilometre birimleri arasında tercih seçenekleri sunabiliyor. Yapılan 2.4 güncellemesi ile iOS 7'ye özel olarak çok daha şık ve sade bir tasarım yapısına kavuşan uygulama, ayrıca yapılan geliştirimeler ile eskiye oranla çok daha performanslı ve stabil bir şekilde çalışma gösterebiliyor.

Geriye doğru uyumlu olarak iOS 5.0 üzeri iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri ile kullanılabilen Weather Live uygulaması, 6,99 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id464770748?mt=8