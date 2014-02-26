iOS için BBM'e performans güncellemesi

iOS ve Android platformlarına merhaba dedikten sonra aktif kullanıcı sayısı hızla artan ve yakın zamanda sesli görüşme desteği vermeye başlayan BBM, bugün daha çok performans iyileştirmeleriyle güncellendi.

Yeni güncelleme ile birlikte BBM, aşağıdaki iyileştirmelere ve hata gidermelerine kavuşuyor:

50 kişilik BBM Grubu oluşturulması sırasında ortaya çıkabilen sorun giderildi

Mesaj ile URL adresi alan kullanıcıların karşılaşabildiği sorun ele alındı

Bildirim üzerinden BBM'in açılması esnasındaki tepki süresi kısaltıldı

Sesli görüşme esnasındaki pil tüketimi ele alındı, pil optimizasyonu yapıldı

BBM'in App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: