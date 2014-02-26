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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için BBM'e performans güncellemesi

5 yıl
811
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3
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için BBM'e performans güncellemesi
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iOS ve Android platformlarına merhaba dedikten sonra aktif kullanıcı sayısı hızla artan ve yakın zamanda sesli görüşme desteği vermeye başlayan BBM, bugün daha çok performans iyileştirmeleriyle güncellendi.

Yeni güncelleme ile birlikte BBM, aşağıdaki iyileştirmelere ve hata gidermelerine kavuşuyor:

  • 50 kişilik BBM Grubu oluşturulması sırasında ortaya çıkabilen sorun giderildi
  • Mesaj ile URL adresi alan kullanıcıların karşılaşabildiği sorun ele alındı
  • Bildirim üzerinden BBM'in açılması esnasındaki tepki süresi kısaltıldı
  • Sesli görüşme esnasındaki pil tüketimi ele alındı, pil optimizasyonu yapıldı

BBM'in App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

BBM - BlackBerry Limited
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Şeker Hapı 5 yıl
Görüntülü görüşme gelirse iş yapar tango ve skype kaliteyi düşürdü.
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
Whatsapp tan sonra belki gün doğar bunada
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Fys 5 yıl
milletin haberleri gibi oldunuz herifler osursa konu açılacak bu mu haber
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