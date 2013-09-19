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iOS için Chrome internet tarayıcısı güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için Chrome internet tarayıcısı güncellendi
Apple'ın yeni yayınladığı iO7 işletim sistemine özel olarak güncellenen uygulamaların arasına Google'ın meşhur Chrome internet tarayıcısı da katıldı.
Yapılan güncelleme ile iOS 7'nin sunduğu tasarıma uygun olarak yeni bir ara yüze kavuşan ve iO7 işletim sistemine sahip iPad modelleri üzerinde tam ekran deneyimi arttırılan Chrome, harita ya da e-posta bağlantılarını direkt olarak cihaz içerisinde yüklü ise Google Maps ve Gmail uygulamaları ile otomatik olarak açabiliyor. Tasarımsal değişiklikler yanında gelen bildirimler doğrultusunda öğrenilen birçok hatadan kurtulan uygulama, belirtilene göre artık çok daha stabil şekilde çalışabiliyor.
Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Chrome internet tarayısına buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/us/app/chrome/id535886823?mt=8 Yorum Yaz
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