iOS için DataMan Next uygulaması yeniden ücretsiz yapıldı

Mobil internetin kullanıcılara kotalarla sunulması nedeniyle, takip programları oldukça önemli bir noktada bulunuyor. Bu doğrultuda hazırlanan uygulamalardan DataMan Next, artık yeniden ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





iOS 7 ile uyumlu olarak kullanılabilen DataMan Next, basit bir arayüz ile kullandığınız veri miktarını kolay takip edilebilir tablolar ve renkler halinde sunabiliyor. Aylık ve haftalık kullanım takibi yanında kotaya yaklaştığınızda 4 çeşit alarm da verebilen uygulama, anlık olarak veri kullanım takibi yaparken, kotanızın ne zaman dolacağına dair tahminler de yapabiliyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan DataMan Next uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id592962356?mt=8