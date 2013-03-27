iOS için Flipboard yeni özelliklerle güncellendi





Magazin tarzında haber okuma uygulamalarının en popülerlerinden olan Flipboard, iOS uygulamasını yeniliklerle güncelledi.





Güncellemenin bugüne kadar ki en önemlisi olduğu belirtiliyor. iOS platformunun yanında kısa süre sonra Android uygulaması da aynı özelliklerle güncellenecek.





Yeniliklerin en önemlisi kullanıcıların artık kendi dergisini oluşturabilmesi oldu. KUllanıcılar seçtikleri makale, fotoğraf, video ve ses içeriklerini bir dergi içerisinde toplayabilecek, bunları yayınlayabilecek veya arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Uygulamada ayrıca makalelere yoğrum yapabilme ve etiketler kullanarak diğer Flipboard kullanıcılarıyla iletişim kurma yenilikleri de sunuluyor.





Bu bağlamda İçerik Rehberi hem normal içerikleri hem de kullanıcılar tarafından yayınlanan dergileri daha kolay erişilebilir bir hale getiriyor. Kullanıcılar Pocket veya Instapaper gibi artık makalelerini sonra okumak üzere Flipboard üzerinde saklayabilecek. Ayrıca yeni bir tavsiye içerikler bölümü de devreye alındı. Bunların dışında arayüzde geliştirmeler ve performans iyileştirmeleri de güncellemede yer alıyor.





Flipboard, güncellemenin yanında 50 milyon kullanıcıya ulaştığını da duyurdu.







