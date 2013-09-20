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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Google Translate'in yeni sürümü yayınlandı

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Google Translate'in yeni sürümü yayınlandı
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Google'ın sevilen servislerinden olan Translate'in iOS uygulaması, artık Android platformundaki gibi güçlü.

Yayınlanan Translate 2.0 güncellemesi, beraberinde şimdiye kadar Android platformuna özel olan ve 49 farklı dilde çeviri imkanı veren el yazısıyla girişi iOS uygulamasına getiriyor. Bunun yanı sıra Boşnakça, Cebuano, Hmong dili, Java dili, Kmerce, Laoca, Marathi dillerine de destek sunmaya başlayan uygulama, yeni modern arayüzüyle iOS 7 ile çok daha uyumlu şekilde çalışıyor.

Hem iPad hem de iPhone'larla çalışan uygulamanın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve uygulamayı indirebilir ya da güncelleyebilirsiniz:

Google Translate - Google, Inc.


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İnsan Çakması 5 yıl
Uygulamaların iOS 7 arayüzüne uygun hale getirilmesi çok güzel.
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