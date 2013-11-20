iOS için LinkedIn Pulse güncellendi

Haber Editörü
Internet dünyasının popüler sosyal ağlarından olan LinkedIn, Pulse uygulamasını güncelledi.
LinkedIn'in bir süre önce satın aldığı profesyonel haber takip uygulaması olan Pulse; bu güncelleme ile aşağıdaki iyileştirmelere kavuşuyor:
- iPad'de tam ekran haber görüntüleyebilme
- Soldan sağa parmak hareketiyle bir önceki sayfaya geri dönebilme
- Ana ekranda arttırılmış yoğunluk
- Okunmuş haberleri görüntüleyebilme
- Çeşitli hata gidermeleri ve performans iyileştirmeleri
LinkedIn Pulse'un App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:LinkedIn Pulse: The news and insights you need to know - Alphonso Labs Inc
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