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iOS için LinkedIn Pulse güncellendi

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için LinkedIn Pulse güncellendi
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Internet dünyasının popüler sosyal ağlarından olan LinkedIn, Pulse uygulamasını güncelledi.

LinkedIn'in bir süre önce satın aldığı profesyonel haber takip uygulaması olan Pulse; bu güncelleme ile aşağıdaki iyileştirmelere kavuşuyor:

  • iPad'de tam ekran haber görüntüleyebilme
  • Soldan sağa parmak hareketiyle bir önceki sayfaya geri dönebilme
  • Ana ekranda arttırılmış yoğunluk
  • Okunmuş haberleri görüntüleyebilme
  • Çeşitli hata gidermeleri ve performans iyileştirmeleri

LinkedIn Pulse'un App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

LinkedIn Pulse: The news and insights you need to know - Alphonso Labs Inc
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farego 5 yıl
Keşke androide de güncelleme yapsa.
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