iOS için LinkedIn Pulse güncellendi

Internet dünyasının popüler sosyal ağlarından olan LinkedIn, Pulse uygulamasını güncelledi.

LinkedIn'in bir süre önce satın aldığı profesyonel haber takip uygulaması olan Pulse; bu güncelleme ile aşağıdaki iyileştirmelere kavuşuyor:

iPad'de tam ekran haber görüntüleyebilme

Soldan sağa parmak hareketiyle bir önceki sayfaya geri dönebilme

Ana ekranda arttırılmış yoğunluk

Okunmuş haberleri görüntüleyebilme

Çeşitli hata gidermeleri ve performans iyileştirmeleri

LinkedIn Pulse'un App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: