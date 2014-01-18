iOS için StripeCam ücretsiz yapıldı

Tandem System tarafından iOS 4.8 ve üstü iPhone ile iPod Touch için geliştirilen StripeCam, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Kişilerin çektikleri ya da dahili kütüphane içerisinden ekledikleri fotoğraflardan çizgi temelli ilginç dokular oluşturabilen StripeCam, büyesinde sonuçları ciddi orada etkileyebilen birçok ayar seçeneği barındırıyor ve iPhone 5, 4S, 4 ile 3GS için de tam çözünürlükte kayıt yapabiliyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan StripeCam uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id322103081?mt=8