iOS için yeni akıllı hava durumu uygulaması: Alertic

iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için hazırlanan güncel uygulamalardan Alertic, birçok diğer hava durumu uygulamasından bildirim yeteneğiyle ayrılıyor.

Olabildiğine sade bir arayüz ile hazırlanan Alertic, kişilerin yaptıkları ayarlamalara göre gelecek hava değişiklikleri hakkında bildirim (Rüzgar hızı, güneş yanığı, yağmur, kar, sıcaklık değişimi, gizli buzlanma gibi) verebiliyor ve böylece kötü sürprizlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Celsius ve Fahrenheit arası seçim desteğini de sunan uygulama, temel görevi olarak günlük hava sıcaklık değerlerini de grafiksel şekilde sunarak geniş kişiselleştirme yeteneği ile geliyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satılan akıllı hava durumu uygulaması Alertic, buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id787939889?mt=8