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iOS için yeni fotoğraf görüntüleme uygulaması: Photos+

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için yeni fotoğraf görüntüleme uygulaması: Photos+
iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod modelleri için hazırlanan güncel uygulamalardan Photos+, fotoğraf görüntüleme noktasında kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Second Gear tarafından hazırlanan Photos+, telefonların dahili görüntüleme birimine farklı bir alternatif olarak çekilen fotoğrafları farklı boyutlarda kutular şeklinde toplu olarak gösteriyor, fotoğrafların çekildiği yerleri harita üzerinde işaretleyebiliyor ve fotoğrafların ayrıntılı EXIF bilgilerini kişilere verebiliyor. Fotoğrafları ayrıca Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilen Photos+, sade arayüzü ile tam ekran bir deneyim de sunabiliyor.
5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Photos+ uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id770297540?mt=8 Yorum Yaz
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ilkersivgin 5 yıl
uygulamalarla kullanılan özellikleri neden telefon firmaları kullandıracak yeterlilik sağlamazlar
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zazian_12 5 yıl
Can Tuncer, kafana silah mi dayiyorlar allah askina hocam. Guncelleme alan her uggulamayi ve yeni cikan her uygulamayi haber yapiyorsun. Anasayfayi haber niteligi tasimayan bos konularla mesgul etme lutfen.
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Dark Shade 5 yıl
Haber mi reklam mi anlamadim. Reklama daha ckk benziyor. Apple in parali uygulamalari bile haber niteligi tasiyor demekki.
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