iOS için yeni fotoğraf görüntüleme uygulaması: Photos+

iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod modelleri için hazırlanan güncel uygulamalardan Photos+, fotoğraf görüntüleme noktasında kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Second Gear tarafından hazırlanan Photos+, telefonların dahili görüntüleme birimine farklı bir alternatif olarak çekilen fotoğrafları farklı boyutlarda kutular şeklinde toplu olarak gösteriyor, fotoğrafların çekildiği yerleri harita üzerinde işaretleyebiliyor ve fotoğrafların ayrıntılı EXIF bilgilerini kişilere verebiliyor. Fotoğrafları ayrıca Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilen Photos+, sade arayüzü ile tam ekran bir deneyim de sunabiliyor.

5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Photos+ uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id770297540?mt=8