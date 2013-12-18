iOS kontrollü myLIFTER ile taşıma işlemleri akıllanıyor

Bugün itibariyle hayatımızın her alanına girmiş olan teknoloji, bir dönem yerine getirirken zorlandığımız işlemleri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.





Kickstarter üzerinde destek arayan projelerden birisi olan myLIFTER, iOS uygulaması ile uzaktan kontrol edilen bir vinç sistemi. Daha çok garaj türündeki mekanlara hitap eden myLIFTER, yaklaşık olarak 1kg ağırlığında ve tavana monte edilebiliyor.





Kolay bir montaj sistemine sahip vinçten 2 veya 4 adedini biraraya getirerek bir taşıma sistemi oluşturabiliyorsunuz. Eğer tavan imkan verirse daha fazlası da bir araya getirilebiliyor. iOS uygulaması ile vinçler uzaktan kontrol edilebiliyor ve dilerseniz manuel, dilerseniz otomatik olarak yükünüz indiriliyor veya kaldırılıyor. Her vinç yaklaşık 25kg ağırlık kaldırabiliyor. Bu ağırlığa kadar tek bir vinç de işinizi görüyor.





Vinç sisteminde farklı algılama teknikleri kullanılarak güvenlik artırılmış. Örneğin yük 25kg'den fazla olursa vinç kendisini otomatik olarak durduruyor. Bir yükün durabileceği en üst ve en alt noktaları belirledikten sonra sistem otomatik olarak bu noktaya yükü çıkarıyor veya indiriyor.





Herhangi bir güç kesintisinde veya sebepsiz durma olayında vinç yük ile kendisini kilitliyor ve düşme olayının önüne geçiliyor. Bluetooth 4.0 düşük enerji profili ile vinçe bağlantı sağlanabiliyor.





Proje gerekli desteği sağlamış durumda ve 100 000 dolar sınırı geçilirse Android 4.3 cihazları için de destek sağlanacak. 150$ ve üzeri bağışlarda bir adet myLIFTER hediye ediliyor.





http://www.kickstarter.com/projects/mylifter/mylifter