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iOS platformunun en iyi oyunlarından biri Death Rally, Google Play'de

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
33
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iOS platformunun en iyi oyunlarından biri Death Rally, Google Play'de
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iOS platformunun en etkileyici oyunlarından biri olan Death Rally, Android için de hazırlandın ve Google Play'deki yerini aldı. Sıra dışı bir yarış oyunu olan Death Rally'de birbirinden farklı ve etkileyici etaplarda hem rakiplerimizi geçmeye hem de onları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Buraya kadar herşey kolay görünse de çok güçlü silahlarla donatılan rakiplerin bize saldırması da oyunu heyecan katıyor.
Android versiyonu ücretsiz olarak Google Play'e sunulan Death Rally'de bazı oyun içi içeriklerin ve bonusların in-app purchase sistemiyle satılacağı belirtilmekte. Death Rally adlı oyuna aşağıdaki barkodu kullanarak erişebilirsiniz.



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Silent Guardian 7 yıl en beğenilen
Hemide ücretsiz.
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tekin-71 6 yıl
Galaxy s3 de sorunsuz ve çok akıcı.
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K.can.tas 6 yıl
Güzel **** hemen
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mooderator 7 yıl
ama multiplayer değil....iş yapmaz..zaten androidin en önemli eksiği online multi oyun platformu olmaması
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zetnakah 7 yıl
Kontroller çok zor, iPhone 4S kullanırken de zorlanıyordum android platformunda da aynı. Gerçi oyunun oynanış biçimine göre alışmak lazım
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DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
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-Pisagor- 7 yıl
Death Race filminin oyunu gibi olmuş
. Paylaşım için teşekkürler.
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Elmeti 7 yıl
ezimuse
Resimi kopyala yapıştır yerine altına bir link verseniz daha kolay olacaktı!

Orada barkod var, link istersen telefonundan okutabilirsin
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ezimuse 7 yıl Elmeti
Elmeti

ezimuse

Resimi kopyala yapıştır yerine altına bir link verseniz daha kolay olacaktı!


Orada barkod var, link istersen telefonundan okutabilirsin

Evet görüyorum. Google play linki olsaydı play store'dan yükle dediğim zaman telefonu elime almadan yüklenmiş olacaktı
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ezimuse 7 yıl
Resimi kopyala yapıştır yerine altına bir link verseniz daha kolay olacaktı!
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E_Aydin35 7 yıl
Death'li oyunlara bayılıyorum buradada bir farklılık ile araba yarışı ile olması çok gzel olmuş.:)
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X-FI 7 yıl
beyler biriniz IOS exclusive oyunlarını yazabilirmi ? androide gelenler olacak ama.
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checkich 7 yıl
Google Play'de şöyle bir not var:
Successfully tested devices: Asus EEE Transformer Prime, HTC Desire HD, Desire S, Sensation, LG G2X, Optimus Black, Motorola Atrix 4G, Droid 3, Photon, Samsung Galaxy Nexus, Galaxy Note, Galaxy S, Galaxy S II, Galaxy Tab, Infuse, Nexus S, Sony-Ericsson Xperia Play
Common devices that are NOT SUPPORTED: LG Optimus One (or Optimus 3G, C, M, S, T, U or V), LG Phonenix, LG Thrive, Nexus One, Samsung Galaxy Ace, Galaxy Europa, Galaxy Fit, Galaxy Gio, Galaxy Mini, Galaxy Y, Sony-Ericsson Xperia, Xperia Mini.
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scanner66 7 yıl
s.e arc initializing sırasında ekran kararıyor yükleyemedim..
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X-FI 7 yıl
IOS Exclusive oyunları denemeye değer
EVIL LAUGH
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Al Capone! 7 yıl
Kontrolleri çok zor
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manyakurt 7 yıl
wi-fi'den multiplayer var mı bunda ?
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positroN 7 yıl
call of mini zombies gelsin bi de
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