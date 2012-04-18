iOS platformunun en iyi oyunlarından biri Death Rally, Google Play'de

iOS platformunun en etkileyici oyunlarından biri olan Death Rally, Android için de hazırlandın ve Google Play'deki yerini aldı. Sıra dışı bir yarış oyunu olan Death Rally'de birbirinden farklı ve etkileyici etaplarda hem rakiplerimizi geçmeye hem de onları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Buraya kadar herşey kolay görünse de çok güçlü silahlarla donatılan rakiplerin bize saldırması da oyunu heyecan katıyor.



Android versiyonu ücretsiz olarak Google Play'e sunulan Death Rally'de bazı oyun içi içeriklerin ve bonusların in-app purchase sistemiyle satılacağı belirtilmekte. Death Rally adlı oyuna aşağıdaki barkodu kullanarak erişebilirsiniz.