iOS platformunun en iyi oyunlarından biri Death Rally, Google Play'de

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
iOS platformunun en etkileyici oyunlarından biri olan Death Rally, Android için de hazırlandın ve Google Play'deki yerini aldı. Sıra dışı bir yarış oyunu olan Death Rally'de birbirinden farklı ve etkileyici etaplarda hem rakiplerimizi geçmeye hem de onları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Buraya kadar herşey kolay görünse de çok güçlü silahlarla donatılan rakiplerin bize saldırması da oyunu heyecan katıyor.
Android versiyonu ücretsiz olarak Google Play'e sunulan Death Rally'de bazı oyun içi içeriklerin ve bonusların in-app purchase sistemiyle satılacağı belirtilmekte. Death Rally adlı oyuna aşağıdaki barkodu kullanarak erişebilirsiniz.
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Orada barkod var, link istersen telefonundan okutabilirsin
Evet görüyorum. Google play linki olsaydı play store'dan yükle dediğim zaman telefonu elime almadan yüklenmiş olacaktı
Successfully tested devices: Asus EEE Transformer Prime, HTC Desire HD, Desire S, Sensation, LG G2X, Optimus Black, Motorola Atrix 4G, Droid 3, Photon, Samsung Galaxy Nexus, Galaxy Note, Galaxy S, Galaxy S II, Galaxy Tab, Infuse, Nexus S, Sony-Ericsson Xperia Play
Common devices that are NOT SUPPORTED: LG Optimus One (or Optimus 3G, C, M, S, T, U or V), LG Phonenix, LG Thrive, Nexus One, Samsung Galaxy Ace, Galaxy Europa, Galaxy Fit, Galaxy Gio, Galaxy Mini, Galaxy Y, Sony-Ericsson Xperia, Xperia Mini.
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