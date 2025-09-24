Giriş
    Google Play Store yapay zekâ asistanına kavuşuyor, oynanış videosu aramaya son

    Google Play Store uygulama mağazası entegre ettiği yapay zekâ araçları ile hem uygulama hem de oyun tarafında kullanıcılara göre şekillenen bir yapıya kavuştu.        

    Google Play Tam Boyutta Gör
    İnsanın dijital hayatının her alanına el atmaya başlayan yapay zekâ teknolojilerinde sıra uygulama mağazalarına geldi. Google, Play Store’u yalnızca bir uygulama mağazası olmaktan çıkarıp, kişiselleştirilmiş bir dijital merkez haline getirecek büyük bir yapay zekâ güncellemesi duyurdu.

    Google Play Store akıllanıyor

    Paylaşılan bilgilere göre mağazada Uygulamalar sekmesi daha akıllı özellikler kazanıyor. Sezonluk konulara özel vitrinler (örneğin WNBA play-off maçları, Cadılar Bayramı içerikleri) öne çıkarılacak. “Guided Search” özelliğiyle kullanıcılar, “bana bir ev bul” gibi bir arama terimi yazdığında yapay zekâ ilgili uygulamaları kategorilere ayırarak sunacak.

    Oyunlar sekmesi ise en büyük değişimi yaşayan alan olacak. Oyuncu profili yenilenerek tüm oyunlardaki verilerinizi takip edecek. Ayrıca yeni avatar konsepti üretken yapay zekâ ile özelleştirilebilecek. Play Games Leagues ise oyuncuların uyumlu oyunlarda birbirleri ile rekabet ederek Play Points ödülleri kazanmasına imkân tanıyacak. 

    Google Play artık daha akıllı Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan oyun esnasında ekrana gelen Play Games Sidekick yapay zekâ asistanı ise ekran paylaşımı sayesinde oyunun hangisi olduğunu anlayıp, Gemini Live üzerinden sözlü ipuçları ve rehberlik sunacak. Böylece oyunu durdurup YouTube’da rehber aramaya gerek kalmayacak.

    Google Play artık daha akıllı Tam Boyutta Gör

    Son olarak kişiselleştirilmiş Sen sekmesi ile de oyun profili, abonelikler, ödüller ve kitap-podcast gibi kişisel içerikler tek bir yerde toplanacak. Google Play mağazasının önümüzdeki haftalarda yeni güncellemeyi yayınlaması bekleniyor. 

