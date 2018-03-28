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GetContact nedir? GetContact güvenilir mi? Numara nasıl silinir?

Sosyal medyada GetContact furyası başladı. GetContact, başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuz gösteriyor. Bu özelliği ile son bir kaç gündür en çok konuşulan uygulamalardan biri olmayı başard
1 yıl
9,1b
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25
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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GetContact nedir? GetContact güvenilir mi? Numara nasıl silinir?
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Son günlerde sosyal medyada GetContact uygulaması konuşulmaya başlandı. GetContact, başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu gösteriyor. İnsanlar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda GetContact sonucunun ekran görüntüsünü paylaşıyor. Paylaşımlar arttıkça GetContact'i daha çok kişi merak ediyor ve indiren sayısı giderek artıyor.

GetContact nedir?

GetContact, iOS ve Android platformları için yayınlanmış bir numara tanımlama uygulamasıdır. Diğer numara tanımlama uygulamalarından farklı olarak başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu gösteriyor.

Uygulama, kişi bilgilerini sadece kendi uygulamasından değil reklam servisleri, diğer geliştiriciler tarafından üretilen uygulamalar ve veri marketlerinden sağlamaktadır. GetContact’in açıkladığı rakama göre sistemde 4 milyar 200 milyon numaranın kaydı bulunuyor.

GetContact güvenilir mi?

Veritabanındaki bilgileri, isimini açıklamadığı uygulamalardan ve reklam servislerinden elde ediyor. Aynı zamanda uygulamayı kullanabilmek için SMS doğrulaması gerekiyor ve doğrulamadan sonra sizden bir isim-soyisim istiyor. Bu bilgiyi de veritabanına kaydediyor. Böylelikle “beni nasıl kaydetmişler” diye merak ederken kendi bilgileriniz sistemde kayıtlı olmasa dahi bilgilerinizi erişime açıyorsunuz.

Bilgileri, rehbere erişebilen uygulamalardan elde ediyor. Eğer bu uygulamanın rehbere erişim iznini onaylarsanız sizin rehberinizdeki tüm kişileri, kayıtlı isimleri ile beraber veritabanına ekliyor.

Uygulama virüs yayan veya dolandırıcılık amaçlı bir uygulama değil –en azından şimdilik- ancak kişisel verilerin gizliliği açısından sorun teşkil ediyor. Örneğin rehbere kayıtlı tüm sonuçları listelediği için size sadece bir kişinin taktığı takma adı başkaları da görebiliyor.

GetContact’a kayıtlı ismim nasıl düzeltilir?

GetContact uygulamasına giriş yaparken sizden telefon numarası ve isim soyisim istiyor. Bu bilgileri doldurduktan 24 saat sonra, uygulama üzerinden yapılan sorgulamalarda sizin sadece sizin girdiğiniz bilgiyi listeliyor. Diğer kullanıcıların kaydettiği kayıtları göstermiyor.

GetContact’e kayıtlı numaram nasıl silinir? GetContact numara silme:

GetContact numara silme işlemi için öncelikle uygulamayı daha önce indirip kayıt olduysanız hesabınızı silmeniz gerekiyor. Hesabınızı silmek için uygulama içinden Ayarlar > GetContact Hakkında > Hesap Ayarları > Hesabı Sil seçeneği ile hesabınızı GetContact üzerinden silebilirsiniz. Hesabı ve numarası silme işlemi 24 saatin sonunda gerçekleştirilecektir.

Eğer GetContact hesabınız yoksa bu adresteki ilgili alana telefon numaranızı yazarak veritabanındaki kayıtlarınızı sildirebilirsiniz. Numaranızın silinmesi 24 saati bulacaktır.


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EddyCue 1 yıl
bu ve turevi uygulamalar tam bir rezalet. kendininkini verdigin yetmiyor bir de tum listeyi kaptiriyorsun. cok kisa zamanda spam mesajlar yagmaya baslayacak sayenizde.
bu arada listeden cikmak icin numaranizi yazmayin. iyice %100 kullanilan telefon numaralari listesine atarlar sizi. birakin kalsin oyle.
bu ve turevi uygulamalar tam bir rezalet. kendininkini verdigin yetmiyor bir de tum listeyi kaptiriyorsun. cok kisa zamanda spam mesajlar yagmaya baslayacak s...
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staroftheskies 1 yıl
Get contact, cia, truecaller playstore da yok
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stubburn 1 yıl
an itibari ile mağaza uygulamalardan kalkmış aramada çıkmıyor.
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Tengrist 1 yıl
GetContact üzerinde bir tezgah dönüyor son zamanlarda ben severek kullanıyorum ne spam ne reklam mesajları almadım bu güne kadar işini hakkıyla yapan bir uygulama Mağazada binlerce uygulama var rehber konum galeri izni ile çalışan onlar sıkıntı olmadı da ne hikmetse GetContact oluverdi birden Birilerinin suyunu kesti galiba GetContact
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Vega 1 yıl
GetContact’tan açıklama geldi
Türkiye’de Bulunan Kullanıcılarımız İçin Basın Bültenimiz
Son zamanlarda basında yer alan asılsız haberler nedeniyle bu bildiriyi yayınlama gereği duyuyoruz.
GetContact tüm dünyada hizmet sunan; Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede hizmet sunan bir çağrı tanımlama uygulamasıdır. GetContact hizmet sunduğu ülkelerin regülasyonlarına uyum sağlamak için yoğun çaba gösterir ve hükümetlerle iş birliği içinde hizmet sunar.
Günlük aktif kullanıcı sayısı 3 milyon, aylık aktif kullanıcı sayısı 20 milyonu aşan GetContact tüm kullanıcılarının verilerini özenle korur.
Kamera ve Galeri erişim izinlerini neden istiyoruz:
GetContact profilinize resim eklemek isterseniz bu standart izinlere ihtiyacınız olacak.
Depolama (SD Kart / USB) iznini neden istiyoruz:
Android cihazınızda resimleriniz genellikle hafıza kartı üzerine kayıt edilir. GetContact profilinize resim eklemek isterseniz bu standart izne ihtiyacınız olacak.
Faturalandırma iznini neden istiyoruz:
GetContact bazı ülkelerde ücretli abonelik teklifleri sunar. Abonelik ücretleri iTunes veya Google Play hesabınızdan tahsil edilir. GetContact için premium abonelik satın almak isterseniz faturalandırma iznine ihtiyacınız olacak.
GetContact 3. parti bir uygulama mıdır?
Hayır. GetContact AppleStore ve Google Play platformları üzerinden doğrudan son kullanıcıya ulaşır.
GetContact verilerinizi 3. taraflara satıyor mu?
Hayır. GetContact'ın ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumlarından gelir elde eder. Ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumumuz şu an Türkiye kullanıcıları için aktif değildir; fakat Mayıs 2018 tarihinde ücretli üyelik ve uygulama içi reklamlar sunan yeni bir güncelleme yayınlayacağız. Kullanıcı sözleşmemizde de belirtildiği gibi veri paylaşımı, ücretli abonelikler için faturalandırma, doğru veri analizi, veriyi şekillendirme ve hizmetlerimizi iyileştirme vb. yardımcı araçlar kullanmak için üçüncü taraf sağlayıcılar ile iş birliğine girebiliriz ve “çerez kullanımı” gibi sınırlı veri paylaşımında bulunabiliriz. Telefon numaranız, kişisel bilgileriniz diğer önemli bilgilerinizin üçüncü taraflarla paylaşımı söz konusu değildir.
Veri gizliliği ve diğer endişeleriniz için bizimle dilediğiniz zaman temasa geçebilirsiniz: help@getcontact.com
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denizbay1 1 yıl
Evet, hatalıyım yine de çünkü hoş bir kelime değil geri zekalı tanımı. Dün olayın sıcaklığıyla biraz fevri davranıp kontrolümü kaybetmişim ama yine de aslında tam isabet miydi diye de düşünmüyor değilim hala. Keza biliyorum ki, bu insanlar bilgisiz oldullarından değil, bilgilrnmek istemediklerinden dolayı böyleler! Evet, hanginiz aksini iddia edebilir? Bu insanlar bilgisiz ve yaptıkları eylemler de seni, beni, rehberinde bulunan herkesi etkiliyor çünkü bilgi de dahil, eğlencenin bile, hatta yemeğin, sevginin, nimetin bile kendiliğinden, hep bir başkası tarafından hazırlanıp kendisine sunulmasını istiyorlar. İstiyorlar ki, bütün her şeyi başkası araştırsın, düşünsün, onu hazır hale getirsin ve hoop kendi önüne getirsin. Buyurun beyefendi. Buyurun hanımefendi..! Ne güzel bir dünya değil mi...
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Ferucci 1 yıl denizbay1
denizbay1
Evet, hatalıyım yine de çünkü hoş bir kelime değil geri zekalı tanımı. Dün olayın sıcaklığıyla biraz fevri davranıp kontrolümü kaybetmişim ama yine de aslında tam isabet miydi diye de düşünmüyor değilim hala. Keza biliyorum ki, bu insanlar bilgisiz oldullarından değil, bilgilrnmek istemediklerinden dolayı böyleler! Evet, hanginiz aksini iddia edebilir? Bu insanlar bilgisiz ve yaptıkları eylemler de seni, beni, rehberinde bulunan herkesi etkiliyor çünkü bilgi de dahil, eğlencenin bile, hatta yemeğin, sevginin, nimetin bile kendiliğinden, hep bir başkası tarafından hazırlanıp kendisine sunulmasını istiyorlar. İstiyorlar ki, bütün her şeyi başkası araştırsın, düşünsün, onu hazır hale getirsin ve hoop kendi önüne getirsin. Buyurun beyefendi. Buyurun hanımefendi..! Ne güzel bir dünya değil mi...

Geri zekalı az bile. Bu ve benzeri uygulamalara google play'den rehber izni verip numaramı fütursuzca 3. kişilerle paylaşanlara deliler gibi küfür etmek istiyorum.
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zolzauza 1 yıl
Babam beni "eşşekoğlueşşek" diye kaydetmiş...canım babam benim :)
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Evapsie 1 yıl
Millete geri zekalı diyen gerizekalılarla çevriliyiz. Bir uygulama kurarken reklamları kurup virüs kaptıran kişilerle aynı kişiler bunlar.
Kardeşim adam bunda paylaşmasa a uygulamasında paylaşıyor b uygulamasında paylaşıyor c uygulamasında paylaşıyor en basit bir oyun bile senin her bir bokuna erişmek için izin istiyor zaten. O zaman çok özel hayata saygılıysan telefon kullanmak teknolojiden uzak dur.
Kaldı ki artık çoğu akıllı telefonda engelleme özelliği var. Ordan kolaysa rahatsız ediliyorsan engellersin geçersin.
Sanki telefon numarası davincinin şifreside bu kadar boş yapmış ulaşmak istiyen şu yılda her yerden ulaşır zaten.
En güvenli uygulamaların bile kaç tane açığı olan çağda adamın taktığı konuya bak hey allahım.
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angelizer 1 yıl
ya çok uzatmayın. programı kullanacaksanız alın kurun ama kurarken sorduğu "rehbere erişim" veya "kişiş listesine erişim" gibi seçeneklere izin vermeyin. kendi rehberinizi paylaşmadan ne halt edecekseniz edin.
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kıymetli_vatandaş 1 yıl
+44 7439 054195 numaralı hattan "Şansını kaçırma! Hayatını: kolaylaştır **** linkli" şeklinde bir mesaj aldım getcontactla bir ilişkisi var mıdır ki?
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bkaakco 1 yıl
Ne kadar da önemli bir uygulama. (!)
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