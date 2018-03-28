GetContact nedir? GetContact güvenilir mi? Numara nasıl silinir?

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Son günlerde sosyal medyada GetContact uygulaması konuşulmaya başlandı. GetContact, başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu gösteriyor. İnsanlar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda GetContact sonucunun ekran görüntüsünü paylaşıyor. Paylaşımlar arttıkça GetContact'i daha çok kişi merak ediyor ve indiren sayısı giderek artıyor.

GetContact nedir?

GetContact, iOS ve Android platformları için yayınlanmış bir numara tanımlama uygulamasıdır. Diğer numara tanımlama uygulamalarından farklı olarak başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu gösteriyor.

Uygulama, kişi bilgilerini sadece kendi uygulamasından değil reklam servisleri, diğer geliştiriciler tarafından üretilen uygulamalar ve veri marketlerinden sağlamaktadır. GetContact’in açıkladığı rakama göre sistemde 4 milyar 200 milyon numaranın kaydı bulunuyor.

GetContact güvenilir mi?

Veritabanındaki bilgileri, isimini açıklamadığı uygulamalardan ve reklam servislerinden elde ediyor. Aynı zamanda uygulamayı kullanabilmek için SMS doğrulaması gerekiyor ve doğrulamadan sonra sizden bir isim-soyisim istiyor. Bu bilgiyi de veritabanına kaydediyor. Böylelikle “beni nasıl kaydetmişler” diye merak ederken kendi bilgileriniz sistemde kayıtlı olmasa dahi bilgilerinizi erişime açıyorsunuz.

Bilgileri, rehbere erişebilen uygulamalardan elde ediyor. Eğer bu uygulamanın rehbere erişim iznini onaylarsanız sizin rehberinizdeki tüm kişileri, kayıtlı isimleri ile beraber veritabanına ekliyor.

Uygulama virüs yayan veya dolandırıcılık amaçlı bir uygulama değil –en azından şimdilik- ancak kişisel verilerin gizliliği açısından sorun teşkil ediyor. Örneğin rehbere kayıtlı tüm sonuçları listelediği için size sadece bir kişinin taktığı takma adı başkaları da görebiliyor.

GetContact’a kayıtlı ismim nasıl düzeltilir?

GetContact uygulamasına giriş yaparken sizden telefon numarası ve isim soyisim istiyor. Bu bilgileri doldurduktan 24 saat sonra, uygulama üzerinden yapılan sorgulamalarda sizin sadece sizin girdiğiniz bilgiyi listeliyor. Diğer kullanıcıların kaydettiği kayıtları göstermiyor.

GetContact’e kayıtlı numaram nasıl silinir? GetContact numara silme:

GetContact numara silme işlemi için öncelikle uygulamayı daha önce indirip kayıt olduysanız hesabınızı silmeniz gerekiyor. Hesabınızı silmek için uygulama içinden Ayarlar > GetContact Hakkında > Hesap Ayarları > Hesabı Sil seçeneği ile hesabınızı GetContact üzerinden silebilirsiniz. Hesabı ve numarası silme işlemi 24 saatin sonunda gerçekleştirilecektir.

Eğer GetContact hesabınız yoksa bu adresteki ilgili alana telefon numaranızı yazarak veritabanındaki kayıtlarınızı sildirebilirsiniz. Numaranızın silinmesi 24 saati bulacaktır.