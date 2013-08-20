iOS platformunun güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password güncellendi

iOS platformunun güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password, 4.2 sürümüne güncellendi

AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamalarına imkan sağlıyor. 256-bit AES şifreleme standardını kullanan uygulamanın ayrıca iCloud ve Dropbox ile eş zamanlama, istediğiniz zorlukta şifre türetme ve dahili internet tarayıcısı sayesinde kimliklerinizi otomatik hatırlama gibi birçok faydalı özelliği bulunuyor ve dahili arama motoruyla kolay ve hızlı bir kullanım sunabiliyor. iPad, iPhone ve iPod Touch üzerinde çalışan 1Password, yapılan güncellemeyle öncelikle gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatadan kurtuluyor ve performans yenilikleriyle artık daha hızlı çalışabiliyor. Dil çevirisiyle ilgili bazı düzeltmelerin de yapıldığı belirtilen uygulama, internet tarayıcısı üzerine eklenen birçok yeni özellik yanında, e-posta üzerinden paylaşma desteğine, geliştirilmiş Dropbox senkronizasyon özeliklerine ve arama sonuçlarını genişletme gibi diğer yeni özelliklere de kavuşuyor.

32,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id568903335?mt=8