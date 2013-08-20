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iOS platformunun güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS platformunun güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password güncellendi
iOS platformunun güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password, 4.2 sürümüne güncellendi
AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamalarına imkan sağlıyor. 256-bit AES şifreleme standardını kullanan uygulamanın ayrıca iCloud ve Dropbox ile eş zamanlama, istediğiniz zorlukta şifre türetme ve dahili internet tarayıcısı sayesinde kimliklerinizi otomatik hatırlama gibi birçok faydalı özelliği bulunuyor ve dahili arama motoruyla kolay ve hızlı bir kullanım sunabiliyor. iPad, iPhone ve iPod Touch üzerinde çalışan 1Password, yapılan güncellemeyle öncelikle gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatadan kurtuluyor ve performans yenilikleriyle artık daha hızlı çalışabiliyor. Dil çevirisiyle ilgili bazı düzeltmelerin de yapıldığı belirtilen uygulama, internet tarayıcısı üzerine eklenen birçok yeni özellik yanında, e-posta üzerinden paylaşma desteğine, geliştirilmiş Dropbox senkronizasyon özeliklerine ve arama sonuçlarını genişletme gibi diğer yeni özelliklere de kavuşuyor.
32,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id568903335?mt=8 Yorum Yaz
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Ryan Oreily 6 yıl
bu sekilde uygulama tanitimlari bana hic samimi gelmiyor.
sanirim dh nin reklam taktiklerinden birisi.
Gunah almak istemem ama ben hic samimi bulmuyorum.
o guncellendi bu guncellendi haberlerini...
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amonRa 6 yıl
32,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

33 tl :)
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