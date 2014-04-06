iOS tarafının çizim uygulamalarından MagicBoardApp artık ücretsiz

iPad'e özel olarak hazırlanan ve 2010 yılından bu yana markette bulunan çizim uygulaması MagicBoardApp, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Basit bir arayüzle hazırlanan MagicBoardApp, temel olarak kişilerin çizimler yapmasına ve bu çizimlerle farklı fotoğrafları birleştirmesine imkan tanıyor. Aynı zamanda metin dosyalarını da ekleyebildiği belirtilen uygulama, seçilen fotoğrafları tarayarak düzenlenebilir çizimler haline getirebiliyor ve katman desteğiyle karmaşık içeriklerde kişilere yardımcı olabiliyor. MagicBoardApp aynı zamanda arkaplan için değişiklik de yapabiliyor ve çizim araçları için boyut ile renk ayarları sunuyor.

Daha önce 6,49$ fiyat etiketiyle satılan MagicBoardApp, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id382165109?mt=8