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iOS tarafının çizim uygulamalarından MagicBoardApp artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS tarafının çizim uygulamalarından MagicBoardApp artık ücretsiz
iPad'e özel olarak hazırlanan ve 2010 yılından bu yana markette bulunan çizim uygulaması MagicBoardApp, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Basit bir arayüzle hazırlanan MagicBoardApp, temel olarak kişilerin çizimler yapmasına ve bu çizimlerle farklı fotoğrafları birleştirmesine imkan tanıyor. Aynı zamanda metin dosyalarını da ekleyebildiği belirtilen uygulama, seçilen fotoğrafları tarayarak düzenlenebilir çizimler haline getirebiliyor ve katman desteğiyle karmaşık içeriklerde kişilere yardımcı olabiliyor. MagicBoardApp aynı zamanda arkaplan için değişiklik de yapabiliyor ve çizim araçları için boyut ile renk ayarları sunuyor. 
Daha önce 6,49$ fiyat etiketiyle satılan MagicBoardApp, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id382165109?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Blood Money 5 yıl
Güzele benziyor.
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aloha44 5 yıl
tskler.
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