iOS uyumlu Zitrr Camera uygulaması, yeni filtre seçenekleri ile güncellendi

iOS 6.0 ve üzeri cihazlar için hazırlanmış fotoğraf uygulaması Zitrr Camera, yeni özellikler ile güncellendi.

İçerisinde sekiz farklı çekim modu, 55 canlı filtre, 6 farklı kompozisyon seçeneği, fotoğraf editörü, histogram desteği, geniş paylaşma seçenekleri ve fotoğrafların çekim tarihlerine göre arama desteği yer alan Zitrr Camera uygulaması, yapılan 1.3 güncellemesi ile 20 yeni filtre seçeneği, direkt olarak Instagram paylaşım olanağı ve tamamen yeniden tasarlanmış ara yüzü ile çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

buradan ulaşabilirsiniz. 3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Zitrr Camera uygulamasınaulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/app/zitrr-camera/id605284740?ls=1