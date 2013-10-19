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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu bir diğer yeni duvar kağıdı oluşturma uygulaması: Blurify

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu bir diğer yeni duvar kağıdı oluşturma uygulaması: Blurify
Dün duyurulan Blur Studio uygulaması gibi iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazlar için duvar kağıdı oluşturulmasına imkan tanıyan Blurify, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.
Basit yapısı ile içerisine eklenen fotoğrafları bulanıklaştırabilen, renklerini ve parlaklıklarını ayarlayabilen ve bütün bu işlemleri olabilecek en sade ara yüzlerden birinde yerine getirebilen Blurify, ayıca fotoğraflara yakınlaşma yapılmasına izin veriyor ve hazırlanan içerikleri direkt olarak kamera içerisine kaydedebiliyor ya da Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar üzerine aktarabiliyor.
 
Sade yapısıyla iOS 7 işletim sisteminin getirdiği tasarım anlayışına uygun içerik oluşturma şansı tanıyan Blurify uygulamasına, 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id715431838?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
paldov 6 yıl
sektor oldu resmen io7
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ВAВA 6 yıl
Apple tamamen iOS 7 odaklı olmuş.
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