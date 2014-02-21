iOS uyumlu doküman tarama uygulaması Genius Scan+ indirime girdi

iOS 6.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için The Grizzly Labs tarafından hazırlanan doküman tarama uygulaması Genius Scan+, sadece bugün için indirime girdi.

Kişilerin cihazlarının kameralarıyla belirledikleri dokümanları taramasına imkan tanıyan Genius Scan+, taranacak belgelerin köşelerini otomatik olarak algılayabiliyor ve gerekli perspektif düzeltmelerini yapabiliyor. Hazırlanan içerikleri JPEG ya da PDF formatlarında Box, Dropbox, Evernote ve Google Docs gibi servisler yanında e-posta üzerinden de aktarabilen uygulama, aynı zamanda çekilen görüntüleri siyah beyaz ve renkli olmak üzere iki farklı modda işleyebiliyor, dahili sosyal medya entegrasyonu taşıyor, AirPrint destekli yazıcılardan baskı verebiliyor ve çok sayfalı PDF dokümanları oluşturabiliyor.

Daha önce 8,99 TL fiyat etiketiyle satılan Genius Scan+ uygulamasına an itibariyle buradan 1,79 TL fiyat etiketiyle ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id401818935?mt=8