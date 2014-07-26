iOS uyumlu yeni Reddit istemcisi: Reddme

iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için hazırlanan Reddit istemcisi Reddme, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.





Beğenme tabanlı yapısıyla dünya çapında meydana gelen gelişmelerin, ilginç olayların ya da görsel içeriklerin bir araya geldiği popüler Reddit servisine erişim için hazırlanan Reddme, destek verdiği işletim sistemine uygun bir arayüzle geliyor ve siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği taşıyor. Paylaşım temelinde Twitter ve Facebook'dan yararlanan uygulama, iCloud temelli senkronizasyon da yapabiliyor. Imgur desteğiyle kolayca fotoğraf yükleyebilen Reddme, dinamik metin özelliğiyle de metin boyutunda değişiklikler yapabiliyor.





1,99 TL fiyat etiketiyle satılan Reddme uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id899328944?mt=8