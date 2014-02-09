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iOS uyumlu yeni fotoğraf düzenleme uygulaması: Stackables

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,4b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu yeni fotoğraf düzenleme uygulaması: Stackables
iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için Samer Azzam tarafından hazırlanan en yeni fotoğraf düzenleme uygulamalarından Stackables, markette yer alan benzerlerine başarılı bir alternatif oluşturuyor.
iOS 7'ye uygun bir tasarım anlayışıyla hazırlanan ve düzenleme seçenekleri ekranın üst ve sağ tarafına yerleştirilen Stackables, bünyesinde 150 farklı özel efekt, 20 profesyonel düzenleme aracı, 18 farklı harmanlama modu ve 23 adet hazır formül barındırıyor. Bu seçenekler üzerinden sınırsız katman desteğiyle ilginç fotoğraf düzenlemelerinin önünü açan uygulama, hazırlanan içerikleri Facebook, Twitter ile Instagram üzerine aktarabiliyor ve 16MP (4000 x 4000) çözünürlük desteğiyle geliyor. Stackables aynı zamanda fotoğrafların düzenleme sonrası başka uygulamalarda açılmasına da izin veriyor.
Sunduğu altyapıyla dikkat çeken yeni iOS uygulaması Stackables, 1,99 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id704236938?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
plukod 5 yıl
merhaba dostum bir konuda birşey sorcaktım fotoğraflar klasorune girdiğimizde orda whatsap tan gelen fotoğraflar ile çekilen fotoğraflar bir araya yukleniyor bunun bir yolu varmı? whatsaptan gelenler bi klasore çekilenler bir klasore almanın
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