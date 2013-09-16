iOS uyumlu yeni tasarım uygulaması: PicLab HD

iOS 5.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile evrensel olarak çalışabilen uygulama PicLab HD, kullanıcılara cihazları üzerinde farklı tasarımlar yapma imkanı veriyor.





Roberto Nickson adlı geliştirici tarafından hazırlanan PicLab HD, fotoğrafların üzerine yazı, filtre, doku, kumlama, ışık efektleri ve farklı şekiller ekleyebiliyor. Eklenen objelerin şeffaflık değerlerini de ayarlanabilen uygulama, ayı zamanda kontrast, pozlama, parlaklık ve renk gibi temel fotoğraf ayarları için de ayar seçenekleri içeriyor. Sade bir ara yüz ve kullanımı kolay bir yapı ile kullanıcıların beğenisine sunulan PicLab HD, farklı katmanlar ile çalışma imkanı yanında hazırlan fotoğrafları Instagram, Facebook ve Twitter servisleri üzerine hızlı bir şekilde aktarabiliyor.

3,59 TL fiyat etiketiyle satılan PicLab HD tasarım uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id688319243?mt=8