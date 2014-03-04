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iOS ve Android telefonlar için hazırlanan Altergaze, kullanıcılara benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi vaat ediyor

5 yıl
8,1b
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10
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS ve Android telefonlar için hazırlanan Altergaze, kullanıcılara benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi vaat ediyor
Parlak fikirlerin hayat bulduğu Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Altergaze, iOS ve Android telefonlar ile benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi vaat ediyor.
Londra merkezli olarak Liviu Berechet Antoni tarafından başlatılan Altergaze, üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan gövdesinde iki adet optik element haricinde elektronik bir parça barındırmıyor ve basit şekilde ön bölümüne takılan iPhone 5 ya da Samsung Galaxy S4 gibi cihazlar ile Oculusf Rift benzeri bir sanal gerçeklik deneyimi (Kafa hareketine göre sanal ortam da hareket ediyor) ortaya koyuyor. Oyunlar ya da örneğin mimari / doğal keşif işlemleri için geliştircilerin uygulamalarına ekleyeceği  "Altergaze Camera" kod paketi ile tam olarak çalışma gösterebilen ürün, teknik olarak elde kullanım için hazırlanan ara göz bağlantısıyla 110 derece, kafaya takma için üretilen ara bağlantıyla ise 90 derece görüş açısı sunuyor, telefonların dahili jiroskop sisteminden yararlanarak 9 derece kafa takibi yapabiliyor, 15.8cm x 8.2cm x 7.2cm boyut ile 220 gram ağırlıkla geliyor ve kullanılan cihazın ekran çözünürlüğüne göre farklı bir görsel deneyim ortaya koyabiliyor. Altergaze özellikle harici bir cihazın (Dizüstü bilgisayar, tablet vb.) oyun kontrolcüsü yapılmasıyla kullanışlı bir yapı kazanabiliyor.
Site üzerinde konan 25,000 pound hedefin, bitimine 58 gün kala 2,528 poundluk kısmını toplayan Altergaze projesi, yapılacak 50 pound (El versiyonu) ve 75 pound (Kafa versiyonu) bağışlar ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
iOS ve Android telefonlar için hazırlanan Altergaze, kullanıcılara benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi vaat ediyor

https://www.kickstarter.com/projects/278203173/altergaze-mobile-virtual-reality-for-your-smartpho?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
medcezr 5 yıl
o kafanın etrafını doşalan ip sanki kafayı ağrıtçak gibi geldi bana...
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carman 5 yıl
güzel umarım birazdaha uyfun bir fiyattan ülkemize girer
yada umarım ülkemize gelir :D
ikinci ihtimal olsada bize yeter sanırsam
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TeufeL-07 5 yıl
Teknolojiyi bilmemde videodaki kızlar süper.
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Akasha_Ether 5 yıl
oyunlar sıkıntılı olabilir donanımsal yetersizlik söz konusu olabilir.
ama 3d film izlemek için ideal
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xpow3r 5 yıl
adam kafayı kullanmış :) oculus riftten farklı değil hatta daha zekice. :)
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Bender B. Rodriquez 5 yıl
bencede çok kullanışlı hatta video falan izlenebilir 3 boyutlu iyi olur ha
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t.baris 5 yıl
1080p ve 2k telefonlar sonunda kendilerine bir işe yarar yer bulabilecekler.
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onizuka_sensei 5 yıl
Bi saat oyundan sonra kör oluruz heralde. Baya kullamışlıymış ya. Hemen alalım 5 10 tane. Arkadaşlara falan dağıtırım.
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cceviz 5 yıl
adamlar 2 mercek ile sanal gerçeklik gözlüğü yapmış. uygulama veya oyunlar destek verirse eğlenceli olabilir. en azından hevesini almak için ideal.
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Neyinkafasi 5 yıl
Bi bu eksikti mobil platformun grafikleri belli hungry sharkta balık yeriz artık.
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