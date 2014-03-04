iOS ve Android telefonlar için hazırlanan Altergaze, kullanıcılara benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi vaat ediyor

Parlak fikirlerin hayat bulduğu Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Altergaze, iOS ve Android telefonlar ile benzersiz bir sanal gerçeklik deneyimi vaat ediyor.

Londra merkezli olarak Liviu Berechet Antoni tarafından başlatılan Altergaze, üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan gövdesinde iki adet optik element haricinde elektronik bir parça barındırmıyor ve basit şekilde ön bölümüne takılan iPhone 5 ya da Samsung Galaxy S4 gibi cihazlar ile Oculusf Rift benzeri bir sanal gerçeklik deneyimi (Kafa hareketine göre sanal ortam da hareket ediyor) ortaya koyuyor. Oyunlar ya da örneğin mimari / doğal keşif işlemleri için geliştircilerin uygulamalarına ekleyeceği "Altergaze Camera" kod paketi ile tam olarak çalışma gösterebilen ürün, teknik olarak elde kullanım için hazırlanan ara göz bağlantısıyla 110 derece, kafaya takma için üretilen ara bağlantıyla ise 90 derece görüş açısı sunuyor, telefonların dahili jiroskop sisteminden yararlanarak 9 derece kafa takibi yapabiliyor, 15.8cm x 8.2cm x 7.2cm boyut ile 220 gram ağırlıkla geliyor ve kullanılan cihazın ekran çözünürlüğüne göre farklı bir görsel deneyim ortaya koyabiliyor. Altergaze özellikle harici bir cihazın (Dizüstü bilgisayar, tablet vb.) oyun kontrolcüsü yapılmasıyla kullanışlı bir yapı kazanabiliyor.

Site üzerinde konan 25,000 pound hedefin, bitimine 58 gün kala 2,528 poundluk kısmını toplayan Altergaze projesi, yapılacak 50 pound (El versiyonu) ve 75 pound (Kafa versiyonu) bağışlar ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/278203173/altergaze-mobile-virtual-reality-for-your-smartpho?ref=discovery