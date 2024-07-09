Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu tekerlekli ayakkabılar ile VR oyun deneyimi katlanıyor

    Freeaim isimli şirket, VR oyunlardaki deneyimi attırmak adına elektrikli tekerleklere sahip akıllı ayakkabı geliştirdi. Ayakkabı neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Bu tekerlekli ayakkabılar ile VR oyun deneyimi katlanıyor Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların gerçek dünyadaki baş ve kol hareketlerini VR (sanal gerçeklik) ortamlarında taklit etmek kolay olsa da, yürüme eylemini taklit etmek kolay değil. Sanal dünyada yürüyen bir karakteri gerçek dünyada canlandırmak alan sıkıntısı nedeniyle oldukça zor bir iş. İngiltere/ABD merkezli Freeaim şirketi bu sorunun üstesinden gelmek için tekerleklere sahip bir ayakkabı geliştirdi. 

    Tekerlekli ayakkabı ile VR deneyimi artıyor

    Şirketin geliştirdiği ayakkabının altında yer alan silindir şeklindeki elektrik destekli tekerlekler ile, patent sürer gibi hareket ederek VR oyunlarındaki deneyim katlanıyor. Tabi geniş tekerlekleri sayesinde patendeki denge problemleri yaşanmıyor.

    Bu tekerlekli ayakkabılar ile VR oyun deneyimi katlanıyor Tam Boyutta Gör
    Freeaim VR Shoes isimli ayakkabı akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor. Kişi bir ayağıyla öne doğru adım attığında, diğer bacağın ayakkabısındaki çok yönlü tekerlek modülleri bacağı geriye doğru hareket ettirerek kullanıcının zeminde ileri doğru ilerlemesini engelliyor. Ayrıca kullanıcı gerçek dünyadaki yürüyüş alanının sınırına yaklaşırsa ayakkabılar kullanıcıyı yavaş yavaş merkeze döndürerek çarpmaya mani oluyor.

    Bunun dışında yürürken ya da koşarken dönmek, sabit dururken dönmek ve sola ya da sağa doğru bir iki adım atmak da ayakkabıyla mümkün. Gelecekte geri geri yürümenin ve sürekli yana adımlar atmanın da mümkün olacağı belirtiliyor. Bunun için tekerlek modüllerinin ayakkabının geri kalanına dik yönde dönebilmesi sağlanacak.

    VR ayakkabını her birinin kullanıcının ağırlığına bağlı olarak 1.5 ila 2 saat arası pil ömrü sunuyor. Freeaim VR ayakkabıların şu anda SteamVR tarafından desteklenen tüm VR başlıklarla ve yürünebilir ortamlara sahip çoğu PC tabanlı VR oyunlarla uyumlu olduğu belirtiliyor.

    Yakın zamanda sağlanan fonlar sayesinde, ayakkabıların geliştirici versiyonu çift başına 4.999 dolar fiyatla kurumsal müşterilerin kullanımına sunuluyor. Freeaim kurucu ortağı Alex Evans, önümüzdeki yıl yaklaşık 1.000 dolar fiyatla tüketicilere yönelik modeli piyasaya sürmeyi hedeflediklerini söylüyor. 

    Kaynakça https://newatlas.com/vr/freeaim-vr-shoes/ https://www.freeaim.com/consumer
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bandırma tekirdağ feribot sınav öncesi sakinleştirici ilaç deus ex mankind divided türkçe yama dişi muhabbet kuşu anüste şişlik sigarillo içe çekilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A15 4G Sarı 128 GB
    Samsung Galaxy A15 4G Sarı 128 GB
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız