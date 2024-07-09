Bu tekerlekli ayakkabılar ile VR oyun deneyimi katlanıyor

Tekerlekli ayakkabı ile VR deneyimi artıyor
Şirketin geliştirdiği ayakkabının altında yer alan silindir şeklindeki elektrik destekli tekerlekler ile, patent sürer gibi hareket ederek VR oyunlarındaki deneyim katlanıyor. Tabi geniş tekerlekleri sayesinde patendeki denge problemleri yaşanmıyor.
Bunun dışında yürürken ya da koşarken dönmek, sabit dururken dönmek ve sola ya da sağa doğru bir iki adım atmak da ayakkabıyla mümkün. Gelecekte geri geri yürümenin ve sürekli yana adımlar atmanın da mümkün olacağı belirtiliyor. Bunun için tekerlek modüllerinin ayakkabının geri kalanına dik yönde dönebilmesi sağlanacak.
VR ayakkabını her birinin kullanıcının ağırlığına bağlı olarak 1.5 ila 2 saat arası pil ömrü sunuyor. Freeaim VR ayakkabıların şu anda SteamVR tarafından desteklenen tüm VR başlıklarla ve yürünebilir ortamlara sahip çoğu PC tabanlı VR oyunlarla uyumlu olduğu belirtiliyor.
Yakın zamanda sağlanan fonlar sayesinde, ayakkabıların geliştirici versiyonu çift başına 4.999 dolar fiyatla kurumsal müşterilerin kullanımına sunuluyor. Freeaim kurucu ortağı Alex Evans, önümüzdeki yıl yaklaşık 1.000 dolar fiyatla tüketicilere yönelik modeli piyasaya sürmeyi hedeflediklerini söylüyor.Kaynakça https://newatlas.com/vr/freeaim-vr-shoes/ https://www.freeaim.com/consumer Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.