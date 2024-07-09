Bu tekerlekli ayakkabılar ile VR oyun deneyimi katlanıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların gerçek dünyadaki baş ve kol hareketlerini VR (sanal gerçeklik) ortamlarında taklit etmek kolay olsa da, yürüme eylemini taklit etmek kolay değil. Sanal dünyada yürüyen bir karakteri gerçek dünyada canlandırmak alan sıkıntısı nedeniyle oldukça zor bir iş. İngiltere/ABD merkezli Freeaim şirketi bu sorunun üstesinden gelmek için tekerleklere sahip bir ayakkabı geliştirdi.

Tekerlekli ayakkabı ile VR deneyimi artıyor

Şirketin geliştirdiği ayakkabının altında yer alan silindir şeklindeki elektrik destekli tekerlekler ile, patent sürer gibi hareket ederek VR oyunlarındaki deneyim katlanıyor. Tabi geniş tekerlekleri sayesinde patendeki denge problemleri yaşanmıyor.

Tam Boyutta Gör Freeaim VR Shoes isimli ayakkabı akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor. Kişi bir ayağıyla öne doğru adım attığında, diğer bacağın ayakkabısındaki çok yönlü tekerlek modülleri bacağı geriye doğru hareket ettirerek kullanıcının zeminde ileri doğru ilerlemesini engelliyor. Ayrıca kullanıcı gerçek dünyadaki yürüyüş alanının sınırına yaklaşırsa ayakkabılar kullanıcıyı yavaş yavaş merkeze döndürerek çarpmaya mani oluyor.

Bunun dışında yürürken ya da koşarken dönmek, sabit dururken dönmek ve sola ya da sağa doğru bir iki adım atmak da ayakkabıyla mümkün. Gelecekte geri geri yürümenin ve sürekli yana adımlar atmanın da mümkün olacağı belirtiliyor. Bunun için tekerlek modüllerinin ayakkabının geri kalanına dik yönde dönebilmesi sağlanacak.

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VR ayakkabını her birinin kullanıcının ağırlığına bağlı olarak 1.5 ila 2 saat arası pil ömrü sunuyor. Freeaim VR ayakkabıların şu anda SteamVR tarafından desteklenen tüm VR başlıklarla ve yürünebilir ortamlara sahip çoğu PC tabanlı VR oyunlarla uyumlu olduğu belirtiliyor.

Yakın zamanda sağlanan fonlar sayesinde, ayakkabıların geliştirici versiyonu çift başına 4.999 dolar fiyatla kurumsal müşterilerin kullanımına sunuluyor. Freeaim kurucu ortağı Alex Evans, önümüzdeki yıl yaklaşık 1.000 dolar fiyatla tüketicilere yönelik modeli piyasaya sürmeyi hedeflediklerini söylüyor.

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Bu tekerlekli ayakkabılar ile VR oyun deneyimi katlanıyor