Apple Vision Pro satışlarının düşmesi bekleniyor: Peki neden?

Apple Vision Pro, 500.000 adet satışa ulaşamayacak
Apple karma gerçeklik gözlüğünün bu çeyrekte Amerika’da %75 oranında daha düşük satması bekleniyor ancak Vision Pro'nun bu ay Amerika dışında birkaç ülkede satışa çıkmasıyla Apple’ın bu düşüşü telafi etmesi bekleniyor. Apple Vision Pro, 12 Temmuz’da İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa ve Almanya'da çıkış yapacak.
IDC, şu anda 3.500 dolar fiyat etiketiyle satılan Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı bir versiyonun 2025'te ilgiyi yeniden canlandıracağına inanıyor ancak satışların önümüzdeki yıl önemli ölçüde artması beklenmiyor.
Apple Vision Pro kullanıcıları donanım ve teknolojiden etkilense de cihazın gerçek işlevi, ağırlığı, kontrollerine ilişkin soru işaretleri var. Ayrıca yüksek fiyat etiketi dışında cihaza yönelik içerik eksikliği de eleştiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.