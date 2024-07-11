Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro satışlarının düşmesi bekleniyor: Peki neden?

    Apple Vision Pro satışları beklentilerin altında kaldı: Piyasa takipçisi IDC'ye göre, Apple'ın ilk karma gerçeklik gözlüğü Amerika'da satışa sunulduğundan bu yana bir çeyrekte 100.000 adet satamadı.
    apple vision pro 500 bin adet satışı geçemeyecek Tam Boyutta Gör
    Analistler, Apple Vision Pro'nun muhtemelen yıl sonundan önce 500.000 adet satış rakamını geçemeyeceğini, sonbahara doğru Amerika satışlarında büyük bir düşüş yaşanacağını öngörüyor.

    Apple Vision Pro, 500.000 adet satışa ulaşamayacak

    Apple karma gerçeklik gözlüğünün bu çeyrekte Amerika’da %75 oranında daha düşük satması bekleniyor ancak Vision Pro'nun bu ay Amerika dışında birkaç ülkede satışa çıkmasıyla Apple’ın bu düşüşü telafi etmesi bekleniyor. Apple Vision Pro, 12 Temmuz’da İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa ve Almanya'da çıkış yapacak.

    IDC, şu anda 3.500 dolar fiyat etiketiyle satılan Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı bir versiyonun 2025'te ilgiyi yeniden canlandıracağına inanıyor ancak satışların önümüzdeki yıl önemli ölçüde artması beklenmiyor.

    Apple Vision Pro kullanıcıları donanım ve teknolojiden etkilense de cihazın gerçek işlevi, ağırlığı, kontrollerine ilişkin soru işaretleri var. Ayrıca yüksek fiyat etiketi dışında cihaza yönelik içerik eksikliği de eleştiriliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alkol aldıktan kaç saat sonra ağrı kesici her gün full body yapılır mı otomatik vites geçişlerinde devir yükselmesi kurtlar vadisi erhanın sesi neden değişti sayısal 450 puan kaç bin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız