Apple Vision Pro satışlarının düşmesi bekleniyor: Peki neden?

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Analistler, Apple Vision Pro'nun muhtemelen yıl sonundan önce 500.000 adet satış rakamını geçemeyeceğini, sonbahara doğru Amerika satışlarında büyük bir düşüş yaşanacağını öngörüyor.

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Apple Vision Pro, 500.000 adet satışa ulaşamayacak

Apple karma gerçeklik gözlüğünün bu çeyrekte Amerika’da %75 oranında daha düşük satması bekleniyor ancak Vision Pro'nun bu ay Amerika dışında birkaç ülkede satışa çıkmasıyla Apple’ın bu düşüşü telafi etmesi bekleniyor. Apple Vision Pro, 12 Temmuz’da İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa ve Almanya'da çıkış yapacak.

IDC, şu anda 3.500 dolar fiyat etiketiyle satılan Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı bir versiyonun 2025'te ilgiyi yeniden canlandıracağına inanıyor ancak satışların önümüzdeki yıl önemli ölçüde artması beklenmiyor.

Apple Vision Pro kullanıcıları donanım ve teknolojiden etkilense de cihazın gerçek işlevi, ağırlığı, kontrollerine ilişkin soru işaretleri var. Ayrıca yüksek fiyat etiketi dışında cihaza yönelik içerik eksikliği de eleştiriliyor.

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