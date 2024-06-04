Sony, resmi olarak duyurdu: PS VR2 için PC desteği geldi

- Bazı özellikler desteklenmeyecek
- Minimum sistem gereksinimleri açıklandı
- PS VR2 PC adaptörü fiyatı
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Bazı özellikler desteklenmeyecek
PS VR2, PC’ye bağlıyken 4K görseller, 110 derece görüş alanı, sezgisel etkileşim için parmak ucuyla dokunma algılama ve daha fazla rahatlık için perspektif görüntüleme modu ve 3D ses efektleri gibi etkileyici özellikler deneyimlenebilecek. Ancak, PlayStation VR2’nin bazı işlevleri kullanılamayacak. HDR görseller, kulaklık geri bildirimi, göz takibi teknolojisi, uyarlanabilir tetikleyiciler, dokunsal geri bildirim gibi sanal gerçeklik deneyimini tam anlamıyla yaşatan özellikler eksik olacak.
Minimum sistem gereksinimleri açıklandı
Sony, adaptörün DisplayPort 1.4 portuna bağlanacağını ancak kutudan DisplayPort kablosunun çıkmayacağını söylüyor. Adaptörde oyun kaydı ve paylaşımı için USB bağlantısı ve HDMI çıkışı yer alıyor. Şirket, PC’de en iyi deneyim için NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600XT ekran kartını öneriyor. Minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 veya daha yeni mimari)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650, NVIDIA RTX serisi, AMD Radeon RX 5500XT/6500XT
- DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Bluetooth: Bluetooth 4.0
PS VR2 PC adaptörü fiyatı
Sony, PlayStation VR2 PC adaptörünün 60 dolardan satışa çıkacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.