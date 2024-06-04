Sony, resmi olarak duyurdu: PS VR2 için PC desteği geldi

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation VR2 için PC desteğinin resmi olarak geleceği tarihi paylaştı. PS VR2 PC adaptörü 7 Ağustos’ta satışa çıkacak. Bu, kullanıcıların artık Steam VR oyunlarını PS VR2 başlığıyla oynayabileceği anlamına geliyor.

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Bazı özellikler desteklenmeyecek

PS VR2, PC’ye bağlıyken 4K görseller, 110 derece görüş alanı, sezgisel etkileşim için parmak ucuyla dokunma algılama ve daha fazla rahatlık için perspektif görüntüleme modu ve 3D ses efektleri gibi etkileyici özellikler deneyimlenebilecek. Ancak, PlayStation VR2’nin bazı işlevleri kullanılamayacak. HDR görseller, kulaklık geri bildirimi, göz takibi teknolojisi, uyarlanabilir tetikleyiciler, dokunsal geri bildirim gibi sanal gerçeklik deneyimini tam anlamıyla yaşatan özellikler eksik olacak.

Minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Sony, adaptörün DisplayPort 1.4 portuna bağlanacağını ancak kutudan DisplayPort kablosunun çıkmayacağını söylüyor. Adaptörde oyun kaydı ve paylaşımı için USB bağlantısı ve HDMI çıkışı yer alıyor. Şirket, PC’de en iyi deneyim için NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600XT ekran kartını öneriyor. Minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit İşlemci : Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 veya daha yeni mimari)

: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 veya daha yeni mimari) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650, NVIDIA RTX serisi, AMD Radeon RX 5500XT/6500XT

: NVIDIA GeForce GTX 1650, NVIDIA RTX serisi, AMD Radeon RX 5500XT/6500XT DisplayPort : DisplayPort 1.4

: DisplayPort 1.4 Bluetooth: Bluetooth 4.0

PS VR2 PC adaptörü fiyatı

Sony, PlayStation VR2 PC adaptörünün 60 dolardan satışa çıkacağını duyurdu.

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Sony PS VR2 için PC desteği resmi olarak geldi