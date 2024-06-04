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    Anlık Bildirim

    Sony, resmi olarak duyurdu: PS VR2 için PC desteği geldi

    Sony, PlayStation VR2 PC adaptörü için çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Bu adaptörle PS VR2 oyuncuları PC'deki oyunlara erişebilecek.                        
    sony ps vr2 pc adaptörü fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation VR2 için PC desteğinin resmi olarak geleceği tarihi paylaştı. PS VR2 PC adaptörü 7 Ağustos’ta satışa çıkacak. Bu, kullanıcıların artık Steam VR oyunlarını PS VR2 başlığıyla oynayabileceği anlamına geliyor.

    Bazı özellikler desteklenmeyecek

    PS VR2, PC’ye bağlıyken 4K görseller, 110 derece görüş alanı, sezgisel etkileşim için parmak ucuyla dokunma algılama ve daha fazla rahatlık için perspektif görüntüleme modu ve 3D ses efektleri gibi etkileyici özellikler deneyimlenebilecek. Ancak, PlayStation VR2’nin bazı işlevleri kullanılamayacak. HDR görseller, kulaklık geri bildirimi, göz takibi teknolojisi, uyarlanabilir tetikleyiciler, dokunsal geri bildirim gibi sanal gerçeklik deneyimini tam anlamıyla yaşatan özellikler eksik olacak.

    Minimum sistem gereksinimleri açıklandı

    Sony, adaptörün DisplayPort 1.4 portuna bağlanacağını ancak kutudan DisplayPort kablosunun çıkmayacağını söylüyor. Adaptörde oyun kaydı ve paylaşımı için USB bağlantısı ve HDMI çıkışı yer alıyor. Şirket, PC’de en iyi deneyim için NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600XT ekran kartını öneriyor. Minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 veya daha yeni mimari)
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650, NVIDIA RTX serisi, AMD Radeon RX 5500XT/6500XT
    • DisplayPort: DisplayPort 1.4
    • Bluetooth: Bluetooth 4.0

    PS VR2 PC adaptörü fiyatı

    Sony, PlayStation VR2 PC adaptörünün 60 dolardan satışa çıkacağını duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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