Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, ilk olarak Amerika’da satışa çıktı ve gerçek hayata getirdiği kolaylıklardan daha çok çeşitli sorunlarıyla gündemde oldu. Oldukça pahalı bir fiyatla da satışa çıktığından çok fazla ilgi görmedi. WWDC 2024 etkinliği sırasında Apple, başlığın Amerika dışında birkaç ülkede satışa çıkardığını duyurdu. Peki, sorunları gideren ikinci nesil gelecek mi? The Information’ın haberine göre, Vision Pro beklentileri karşılamadığından Apple, üst düzey yeni model çıkarmak yerine daha uygun fiyatlı bir modeli piyasaya sürmek için bileşenlerin maliyetini düşürmenin yolunu arıyor.

visionOS 2 tanıtıldı: Apple Vision Pro'ya hangi özellikler geldi? 1 hf. önce eklendi

Apple Vision Pro, bu yılın başlarında çıktı ve etkileyici bir VR gözlük olmasına rağmen diğer birçok sanal gerçeklik başlığında bulunan pek çok kusura sahip. Örneğin; oldukça ağır ve kafada iz bırakıyor. Aynı zamanda oldukça pahalı; 3499 dolardan başlıyor.

Bazı özellikleri olmayacak ve daha hafif olacak

Apple, kod adı N109 olan daha ucuz bir AR/VR gözlük geliştiriyor. Vision Pro'yu öne çıkaran yüksek çözünürlüklü ekranlar olacak ancak bazı özellikler kaldırılacak. Bu ağırlığa da etki edecek; yeni modelin en az üçte bir oranında daha hafif olması bekleniyor. Vision Pro 2 yerine gelecek modelin üst seviye iPhone ile aynı fiyattadan satışa sunulması bekleniyor. Bloomberg’ göre fiyat aralığı 1500 - 2500 dolar arasında olacak.

The Information, Apple’ın özelliklerden çok fazla ödün vermeden maliyetleri düşürmekte zorlandığını, dolayısıyla daha uygun fiyatlı Vision Pro’nun 2025’te çıkmayacağını öne sürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple Vision Pro 2 yerine daha uygun fiyatlı bir model geliyor