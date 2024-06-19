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    Apple Vision Pro 2 yerine daha uygun fiyatlı bir model geliyor

    Apple Vision Pro 2 çıkacak mı merak edenler için kötü haber; Yeni bir rapora göre Vision Pro ekibi daha uygun fiyatlı bir model üzerine çalışıyor.               
    uygun fiyatlı apple vision pro geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, ilk olarak Amerika’da satışa çıktı ve gerçek hayata getirdiği kolaylıklardan daha çok çeşitli sorunlarıyla gündemde oldu. Oldukça pahalı bir fiyatla da satışa çıktığından çok fazla ilgi görmedi. WWDC 2024 etkinliği sırasında Apple, başlığın Amerika dışında birkaç ülkede satışa çıkardığını duyurdu. Peki, sorunları gideren ikinci nesil gelecek mi? The Information’ın haberine göre, Vision Pro beklentileri karşılamadığından Apple, üst düzey yeni model çıkarmak yerine daha uygun fiyatlı bir modeli piyasaya sürmek için bileşenlerin maliyetini düşürmenin yolunu arıyor.

    Apple Vision Pro, bu yılın başlarında çıktı ve etkileyici bir VR gözlük olmasına rağmen diğer birçok sanal gerçeklik başlığında bulunan pek çok kusura sahip. Örneğin; oldukça ağır ve kafada iz bırakıyor. Aynı zamanda oldukça pahalı; 3499 dolardan başlıyor.

    Bazı özellikleri olmayacak ve daha hafif olacak

    Apple, kod adı N109 olan daha ucuz bir AR/VR gözlük geliştiriyor. Vision Pro'yu öne çıkaran yüksek çözünürlüklü ekranlar olacak ancak bazı özellikler kaldırılacak. Bu ağırlığa da etki edecek; yeni modelin en az üçte bir oranında daha hafif olması bekleniyor. Vision Pro 2 yerine gelecek modelin üst seviye iPhone ile aynı fiyattadan satışa sunulması bekleniyor. Bloomberg’ göre fiyat aralığı 1500 - 2500 dolar arasında olacak.

    The Information, Apple’ın özelliklerden çok fazla ödün vermeden maliyetleri düşürmekte zorlandığını, dolayısıyla daha uygun fiyatlı Vision Pro’nun 2025’te çıkmayacağını öne sürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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