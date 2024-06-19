Apple Vision Pro 2 yerine daha uygun fiyatlı bir model geliyor

Apple Vision Pro, bu yılın başlarında çıktı ve etkileyici bir VR gözlük olmasına rağmen diğer birçok sanal gerçeklik başlığında bulunan pek çok kusura sahip. Örneğin; oldukça ağır ve kafada iz bırakıyor. Aynı zamanda oldukça pahalı; 3499 dolardan başlıyor.
Bazı özellikleri olmayacak ve daha hafif olacak
Apple, kod adı N109 olan daha ucuz bir AR/VR gözlük geliştiriyor. Vision Pro'yu öne çıkaran yüksek çözünürlüklü ekranlar olacak ancak bazı özellikler kaldırılacak. Bu ağırlığa da etki edecek; yeni modelin en az üçte bir oranında daha hafif olması bekleniyor. Vision Pro 2 yerine gelecek modelin üst seviye iPhone ile aynı fiyattadan satışa sunulması bekleniyor. Bloomberg’ göre fiyat aralığı 1500 - 2500 dolar arasında olacak.
The Information, Apple’ın özelliklerden çok fazla ödün vermeden maliyetleri düşürmekte zorlandığını, dolayısıyla daha uygun fiyatlı Vision Pro’nun 2025’te çıkmayacağını öne sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.