iOS ve Mac arası kopyalama için yeni uygulama: Scribe

OS X 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan Scribe, iOS ile hızlı aktarma noktasında yeni bir alternatif oluşturuyor.





Hippo Foundry tarafından geliştirilen Scribe, iOS ile Mac cihazlar arasında Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan Bluetooth teknolojisi üzerinden metin, ufak görseller ile sayılar gibi birimleri aktarım yapabiliyor ve bunlar için COMMAND + SHIFT + X komutu haricinde başka bir ayara ihtiyaç duymuyor. Yapılan aktarmaların geçmişe doğru kaydını da tutabilen uygulama, genel olarak zahmetsiz bir yapı sunuyor ve hızlı çalışarak batarya ömrüne olumsuz bir etkide bulunmuyor.





5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Scribe uygulamasını buradan elde edebilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id789738094?mt=12