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iOS6, yeni nesil iPhone için 1136 x 640'lık bir ekran çözünürlüğü işaret ediyor

6 yıl
6,9b
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94
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS6, yeni nesil iPhone için 1136 x 640'lık bir ekran çözünürlüğü işaret ediyor
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Sonbahar aylarında Apple tarafından piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil iPhone'a ait birçok söylentiye rastlandı. Ancak, 9to5Mac sitesinin ortaya çıkardığı kanıt yeni nesil iPhone'un ekran çözünürlüğü ile ilgili bugüne kadar ki en ciddi kanıt olma özelliğini taşıyor. 

9to5Mac'in haberine göre, iOS simülatörü yeni nesil iPhone için belirtilen 1136 x 640 çözünürlüğünde çalışabiliyor.Böylece iOS 6'da yaklaşık 4 inç'lik bir ekran ölçeklenmiş oluyor. Söz konusu çözünürlüğün şu an için ölçekleme yapılabilen tek çözünürlük olduğu da belirtiliyor. Ayrıca ölçekleme işlemi gerçekleştirildiğinde iOS6 ana ekrana uygulama ikonları için bir satır daha ekliyor. Belirtilen bu ek satır 1136 x 640 dışında kalan diğer çözünürlüklerde görüntülenemiyor. Üzerinde oynanmış bir iOS simülatörü ile belirtilen işlemi gerçekleştiren 9to5Mac, çözünürlük testinin iOS5.1 ve iOS6 üzerinde gerçekleştirildiğini de belirtiyor. iOS5.1 üzerinde yapılan testte ana ekran üzerinde 4 satır ikon grubunun yer aldığı belirtilirken, bu ikonlar arasında boşluklar kaldığı görülüyor. Aynı test iOS6 üzerinde gerçekleştirildiğinde ise ek satır sayesinde boşluklar kapanarak daha düzgün bir ana ekran görünümü elde ediliyor.

1136 x 640 gibi bir çözünürlüğe işaret eden bu kanıt, yeni nesil iPhone hakkında fikir edinmemizi sağlayan en mantıklı iddialardan biri gibi görünüyor. Ancak, 9to5Mac sitesi tarafından ortaya çıkarılan bu durumun şu an için dedikodu niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var.

http://9to5mac.com/2012/08/07/upcoming-ios-6-is-scalable-to-taller-640-x-1136-iphone-display-shows-possible-next-generation-device-user-interface/#2kAfr6rryM16qDRZ.99 Yorum Yaz
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Makaroncu 6 yıl en beğenilen
Adam gibi çözünürlük yapsalar da rahat rahat videoları izlesek
Ama yok apple farklı olacak
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sertacarslan 6 yıl
Beş yıldır her iPhone haberinde aynı ana ekranı görmekten ben sıkıldım, iPhone kullanıcıları beş yıldır aynı ana ekrana bakmaktan nasıl sıkılmıştır düşünemiyorum.
(Ya da en ideal ana ekran da budur mu diyorlardır :)
Beş yıldır her iPhone haberinde aynı ana ekranı görmekten ben sıkıldım, iPhone kullanıcıları beş yıldır aynı ana ekrana bakmaktan nasıl sıkılmıştır düşünemiyoru...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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zazian_12 6 yıl
İlginçtir, 2 gün önce bir çok gazete ve haber sitesi "GALAXY NOTE 2 AĞUSTOSTA GELİYOR" gibi haberler yaptılar. Ama ne hikmetse Apple'ın her söylentisini haber yapan DH bunu haber yapmadı. Tuhaf!

Edit: Aşağıda bu haberle ilgili bazı linkler veriyorum.

hurriyet.com.tr/...
zaman.com.tr/...
haber.mynet.com/...
webdunyamiz.com/...
vanbulten.com/...
İlginçtir, 2 gün önce bir çok gazete ve haber sitesi "GALAXY NOTE 2 AĞUSTOSTA GELİYOR" gibi haberler yaptılar. Ama ne hikmetse Apple'ın her söylentisini haber ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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turbo-powwer 6 yıl
Cozunurluk dusuk ee her firmanin hata yaptigi bir an olur [>:]
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JoeyBane 6 yıl
Kimse silah dayamıyor. Adam diyor ki; Ayranım budur, yarısı sudur.
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THESTER 6 yıl
Bence yeni iOS'un arayüzü değişecek ve bu tasarımla kalmayacak.
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THESTER 6 yıl
Bence yeni iOS'un arayüzü değişecek bu tasarımla kalmayacak.
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eriten 6 yıl
İphone 3g-3gs = 320x480
İphone 4-4s = 640x960
New iphone = 1280x1920
Cozunurluklerde fark atmayi seven ve 1 yil ve 2,5 yil ayni cozunurlukle idare eden firma yukaridaki tahminimde bir ekran uretir
1x1.5 ekran carpanlari diye dusunup isin formulune kactim yaklasik 3.5 yildir her yeni iphone u alan birisiyim
320x1.5=480
640x1.5=960
1280x1.5=1920
Uygulamalara geriye yonelik destekte dusunulur ise yukaridaki gibi iphone ekrani gelmesi gerekir dusuncesindeyim tabiki bu benim kullanici gorusum ama haberdeki cozunurluk tamamen uydurma geliyor bana
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Mordecaí 6 yıl
O ne saçma çözünürlük la
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DH Misafiri 6 yıl
Erchamion
TeamAnimus
Kadirhan96Adam gibi çözünürlük yapsalar da rahat rahat videoları izlesekAma yok apple farklı olacak
Hocam durumu pek anladığınızı sanmıyorum. Önemli olan çözünürlük değil, ppi ve aspect ratiodur. ppi zaten büyük ihtimalle aynı kalacak, aspect ratio ise 16:9, yani şu anda piyasada olan telefonların, TVlerin ve monitörlerin %99unun kullandığı oran.
Arkadaşın dediği 16:9 olacaksa 1280*720 yapsınlar, 1136*640 da neyin nesi diyor. Zaten tam 16:9 olması için 639 olması gerekiyor yatay değer. İyice saçma oluyor bu sefer de.

Hemen yaz Tim Cook'a at bir email öyle yapsinlar....
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MrDj 6 yıl
bilir yerine işaret ediyor yeni bir iddia dili.bu ülkenin malı olsa bu kadar iddialı haber yapmazsınız
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bogaban 6 yıl
Apple üretmiş olduğu her İPhone telefonda tabiri yerindeyse incik cincik değişiklikler yaparak kullanıcılara sunuyor ve bu şahsım adına hiçte tatmin edici olmuyor. Biraz geliştirilmiş bir işlemci ve biraz arttırılmış çözünürlükle işte İPhone 5 tarzı yaklaşımlarda bulunuyor. Bence bu çok yanlış bir durum bence olması gereken gözle görülür derecede ince bir ekran ve şuana kadar hiç kullanılmamış bir teknolojinin İPhone 5 te olması gerektiğidir. Eğer ki bu kadar küçük çaplı değişiklik yaptıysanız bunu da :Phone 4S 2 gibi bir isimle piyasaya sürseydiniz...
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veteriner69 6 yıl
TeamAnimus
Kadirhan96Adam gibi çözünürlük yapsalar da rahat rahat videoları izlesekAma yok apple farklı olacak
Hocam durumu pek anladığınızı sanmıyorum. Önemli olan çözünürlük değil, ppi ve aspect ratiodur. ppi zaten büyük ihtimalle aynı kalacak, aspect ratio ise 16:9, yani şu anda piyasada olan telefonların, TVlerin ve monitörlerin %99unun kullandığı oran.

Sen de şunu anlamamışsın 720p görüntü 640 a down scale edilecek, native çözünürlükte seyredemeyeceksin. bence en az 1280 x 720 olmalı, full hd daha da güzel olur.
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kain061 6 yıl
Yani b.k var azcik enine genislese..steve amca inat etti ideal bu dedi dayatti denelerce ayni ebatta cikti..simdi yeni yonetim steve mezarinda hortlamasin boyunu uzatalim eni onun hatrina ayni kalsin diyorlar..5800 gibi duruyor..ipad forever ama iphone yukselis trendi bu cihazla duragan duruma gecer
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