iOS6, yeni nesil iPhone için 1136 x 640'lık bir ekran çözünürlüğü işaret ediyor

Sonbahar aylarında Apple tarafından piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil iPhone'a ait birçok söylentiye rastlandı. Ancak, 9to5Mac sitesinin ortaya çıkardığı kanıt yeni nesil iPhone'un ekran çözünürlüğü ile ilgili bugüne kadar ki en ciddi kanıt olma özelliğini taşıyor.

http://9to5mac.com/2012/08/07/upcoming-ios-6-is-scalable-to-taller-640-x-1136-iphone-display-shows-possible-next-generation-device-user-interface/#2kAfr6rryM16qDRZ.99

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9to5Mac'in haberine göre, iOS simülatörü yeni nesil iPhone için belirtilen 1136 x 640 çözünürlüğünde çalışabiliyor.Böylece iOS 6'da yaklaşık 4 inç'lik bir ekran ölçeklenmiş oluyor. Söz konusu çözünürlüğün şu an için ölçekleme yapılabilen tek çözünürlük olduğu da belirtiliyor. Ayrıca ölçekleme işlemi gerçekleştirildiğinde iOS6 ana ekrana uygulama ikonları için bir satır daha ekliyor. Belirtilen bu ek satır 1136 x 640 dışında kalan diğer çözünürlüklerde görüntülenemiyor. Üzerinde oynanmış bir iOS simülatörü ile belirtilen işlemi gerçekleştiren 9to5Mac, çözünürlük testinin iOS5.1 ve iOS6 üzerinde gerçekleştirildiğini de belirtiyor. iOS5.1 üzerinde yapılan testte ana ekran üzerinde 4 satır ikon grubunun yer aldığı belirtilirken, bu ikonlar arasında boşluklar kaldığı görülüyor. Aynı test iOS6 üzerinde gerçekleştirildiğinde ise ek satır sayesinde boşluklar kapanarak daha düzgün bir ana ekran görünümü elde ediliyor.1136 x 640 gibi bir çözünürlüğe işaret eden bu kanıt, yeni nesil iPhone hakkında fikir edinmemizi sağlayan en mantıklı iddialardan biri gibi görünüyor. Ancak, 9to5Mac sitesi tarafından ortaya çıkarılan bu durumun şu an için dedikodu niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var.