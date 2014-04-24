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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS'un egzersiz takip uygulamalarından Moves, Facebook tarafından satın alınarak ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS'un egzersiz takip uygulamalarından Moves, Facebook tarafından satın alınarak ücretsiz yapıldı
iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için geliştirilen egzersiz takip uygulaması Moves, Facebook tarafından satın alındı ve ücretsiz yapıldı.

Kişilerin tüm gün yaptıkları hareketleri (yürüyüş, koşu, bisiklet) ya da nerede ne kadar süre geçirdikleri gibi bilgileri kayıt altına alan Moves, iPhone 5S ile gelen M7 yardımcı işlemciyi aktif olarak kullanabiliyor ve basit bir arayüzle geliyor. Kısa süre önce yayınlanan yeni sürümüyle iPhone 5S'e özel olarak 64-bit işlemci desteğine de kavuşan uygulama, resmi blog sitesi üzerinde açıklandığı kadarıyla da artık Facebook'un katkısıyla çok daha iyi bir deneyim sunacak ve bağımsız olarak çalışmaya devam edecek.

Daha önce 5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Moves egzersiz takip uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/04/24/facebook-buys-fitness-app-moves/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Moribito 5 yıl
"oh oh, suyundan da oh oh, buyundan da..." sarkisi geldi aklima, birazda burdan data toplasin Mark.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Nınatales 5 yıl Moribito
Moribito
"oh oh, suyundan da oh oh, buyundan da..." sarkisi geldi aklima, birazda burdan data toplasin Mark.


Güzeldi bu

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