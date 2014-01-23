iOS'un fotoğraf düzenleme uygulamalarından Faded güncellendi

iOS 6.0 ve üstü iPhone ile iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak Vintage Noir adlı geliştirici tarafından hazırlanan uygulamalardan Faded, yeni özellikler ve düzeltmeler ile 1.2 sürümüne güncellendi.





Kendi içerisinde çekilen ya da eklenen fotoğrafları, 34 ücretsiz ve 36 ücretli filtre ile olduğundan çok daha farklı bir yapıya sokabilen Faded, aynı zamanda birçok ışık ve çerçeve gibi efektler de uygulayabiliyor, pozlama, keskinlik, kumlama ile parlak noktalar için ayarları da bünyesinde barındırıyor. Hazırlanan fotoğrafları Instagram, Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Dropbox ve Evernote gibi popüler sosyal ağlara aktarabilen Faded, oldukça modern bir arayüz tasarımıyla geliyor. Yayınlanan 1.2 sürümüyle genel kullanımı olumsuz yönde etkileyen 9 farklı hatadan kurtulan uygulama, ayrıca artık kamera ayarlarını kayıt altına alabiliyor, ızgara görünümünde daha yüksek çözünürlük sunuyor ve geçmiş listesiyle ilgili geliştirmelere kavuşuyor. Faded'in bir sonraki güncellemede yüksek çözünürlüklü dışa aktarım yapabileceği da belirtilenler arasında yer alıyor.





1,79 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Faded uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id626583252?mt=8