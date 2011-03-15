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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 2 için güncellenen Infinty Blade'in grafik kalitesi oldukça arttı

Apple'ın iddia ettiği gibi yüksek grafik performansı sunan iPad 2 için ilk güncellenen oyunlardan birisi zaten en yüksek grafik kalitesine sahip olan Infinity Blade için geldi.
8 yıl
20,1b
1
28
iPad
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Apple'ın iddia ettiği gibi yüksek grafik performansı sunan iPad 2 için ilk güncellenen oyunlardan birisi zaten en yüksek grafik kalitesine sahip olan Infinity Blade için geldi.

Yeni sürümde sadece iPad 2 kullanıcılarına yönelik Anti Alliasing (4X FSAA) yani köşe yumuşatma ve daha yüksek çözünürlüklü tekstür kaplama hattakarakterler üzerine Bump mapping (kabartma), Specular Mapping (ışık yansıması) efektleri ilave edildi.

Aynı oyunu eski iPad'de açarsanız görüntü kalitesini eskisi gibi göreceksiniz fakat yeni iPad 2 sahibi iseniz kalite artacak. Üstelik yeni görüntü kalitesine rağmen tüm oyun eskisine göre daha hızlı çalışmakta.

Sol tarafta orjinal iPad'deki görüntüyü sağda ise daha güzel grafikli iPad 2'den görüntüleri görebilirsiniz.


http://toucharcade.com/2011/03/11/infinity-blade-comparison-ipad-vs-ipad-2/ Yorum Yaz
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phantom_coal 8 yıl
Yaw iphoneda oynadik pek sarmadi ama ipad2 jailbreaklensede denesek
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Witcher3 8 yıl

phantom_coal
Yaw iphoneda oynadik pek sarmadi ama ipad2 jailbreaklensede denesek

Multi gelmeden sarmaz ama multi gelirse akil alirim :P
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DH Misafiri 8 yıl
İyi güzelde bu tarz oyunlar gelişiyor ama hala en yüksek kapasiteli ipad 64 gb yakında bu oyunlar 1-2 gb yer kaplar en az napıcaz o zaman 3-5 tane oyun yükledikmi ne hafıza kalır ne bişi hele 16 gblık olan modelleri hiç düşünemiyorum en az 128 gb bellek koymalılar artık şu ipad'e.
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Guest-F8946C419 8 yıl
9 kat bu mu şimdi?
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Witcher3 8 yıl
Evt gameloft un son oyunuda o konuyuda ben acmistim
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SerhanUygur 8 yıl
Karakter detaylandirmasi ve isiklandirmasi gercekten muhtesem... cok yakindir elimizdeki pad lerimiz ile PC ayarinda oyun oynamamiz... cok begendim..
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Witcher3 8 yıl
Multiplayerda mutlaka yeni map ler, kan :) yeni karakterler vede en onemlisi karakteri serbest hareket ettirebilme ozelligi gelmeli..bunlar eklensin isterse 1 gb olsun..cok ilginc ve aslinda sacma oyunda kan yok..buda gerceklik duygusunu tamamen yok ediyor..Yani tamam anladik coluk cocuk da bu oyunu yukluyorda ama diger oyunlarda burdakinin yarisi aksiyonda kan govdeyi goturuyor..epic games e mi kaldi kan gostermemek?
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dievas 8 yıl

gunsnroses1

Multiplayerda mutlaka yeni map ler, kan :) yeni karakterler vede en onemlisi karakteri serbest hareket ettirebilme ozelligi gelmeli..bunlar eklensin isterse 1 gb olsun..cok ilginc ve aslinda sacma oyunda kan yok..buda gerceklik duygusunu tamamen yok ediyor..Yani tamam anladik coluk cocuk da bu oyunu yukluyorda ama diger oyunlarda burdakinin yarisi aksiyonda kan govdeyi goturuyor..epic games e mi kaldi kan gostermemek?

Senin bu anlattıklarına benzer bir oyunu gameloft ipad e çıkarıyormuş. Forumda bir arkadaş konuyu açmış. Bir göz at istersen. Karakterler ve çizim WOW a benzer duruyor.
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Witcher3 8 yıl
Ben oyunu aldim level 15 oldum sonra sildim, zaten 550 mb ama 750 mb yer kapliyor cihazda..multi gelince tekrar yuklerim belki..
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FrioVentus 8 yıl
11 lwlde oyun bitti. 60 karakter/kılıç/mekan olsa bile oyunun senaryosu çok kısa. multiplayerın da pek zevkli olacağını sanmıyorum.
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Witcher3 8 yıl
Olemi 3-4 gun sonra gorusuruz
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dievas 8 yıl
3-4 günü bırak aldığım gün 3 bloodline atladım bu ne ya yeter diyip bi daha açmadım. Olay buysa hakkaten yazık oldu verdiğim paraya
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CozgurY 8 yıl
zannedersem grafik performansının artmasının ana sebebi gpu değişikliği çift çekirdek cpu değil diye biliyorum.
Grafikler çok güzel görünüyor bir pad de böyle grafikler gerçekten çok etkileyici bu oyunlarda yavaş yavaş konuda ortaya çıkmaya başlar ilerde bence şimdiden bu oyunun konusu yok diye eleştirmeyelim önemli olan şey bu görüntüde ipad 2 nin gücü ve neler yapabileceği ve zannedersem haberin konusuda oyun deilde ipad 2 deki grafik sıçraması ve bunun en güzel örneği bu oyunun görselleri
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avatar78 8 yıl
2 çekirdekli modelde böyle bir grafik varsa, 4 çekirdekli modeli olan NGP'yi hayal etmek zorlaşıyor
2çekirdek, 2gpu vs 4çekirdek 4gpu. Bunların aynı eşit güçte olması çok zor. Bsc'de yapılan bir haberde ipad2'nin ngp'den daha güçlü olabileceği söyleniyordu. Burada 1 çekirdeğin ne kadar fark ettiğini gördük. Haber yalan o zaman.-http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-iPad_2_ile_PSP_2nin_Gucu_Esit_mi-14098.htm
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gun 8 yıl

avatar78
2 çekirdekli modelde böyle bir grafik varsa, 4 çekirdekli modeli olan NGP'yi hayal etmek zorlaşıyor
2çekirdek, 2gpu vs 4çekirdek 4gpu. Bunların aynı eşit güçte olması çok zor. Bsc'de yapılan bir haberde ipad2'nin ngp'den daha güçlü olabileceği söyleniyordu. Burada 1 çekirdeğin ne kadar fark ettiğini gördük. Haber yalan o zaman.-http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-iPad_2_ile_PSP_2nin_Gucu_Esit_mi-14098.htm

Powervr Sgx543mp2 gpu sunu kullanmakta islemciden ziyade pc lerde olduğu gibi gpu cok onemli performans belirleyici.
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Witcher3 8 yıl
Multiplayer gelmeden oynanmaz istedigi kdr grafikler arttsin
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Klack 8 yıl

gunsnroses1

Multiplayer gelmeden oynanmaz istedigi kdr grafikler arttsin


yo gayet sarıyo bu oyun..
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dievas 8 yıl
grafiği istediği kadar artsın oyun sürekli aynı şeyi tekrarlama üzerine ilk 2 gün oynadım bi daha yüzüne bakmadım. :/ Umarım bi gelişim gösterir. Grafiklerine laf etmiyorum sadece hikayesel olarak düzeltmeler umut ediyorum. Angry birds vb gibi oyunlarda bu oyundaki grafiğin 1000 de 1 i yok ama oyun çekiyor sürekli en azından yeni bölüm yenilik var.
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Mixenon 8 yıl
Pad ler için bu tarz oyunlar yeni daha, zamanla daha güzel hikayeli, daha güzel grafikli oyunlar çıkacaktır...
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