iPad 2 için güncellenen Infinty Blade'in grafik kalitesi oldukça arttı

Apple'ın iddia ettiği gibi yüksek grafik performansı sunan iPad 2 için ilk güncellenen oyunlardan birisi zaten en yüksek grafik kalitesine sahip olan Infinity Blade için geldi.
Yeni sürümde sadece iPad 2 kullanıcılarına yönelik Anti Alliasing (4X FSAA) yani köşe yumuşatma ve daha yüksek çözünürlüklü tekstür kaplama hattakarakterler üzerine Bump mapping (kabartma), Specular Mapping (ışık yansıması) efektleri ilave edildi.
Aynı oyunu eski iPad'de açarsanız görüntü kalitesini eskisi gibi göreceksiniz fakat yeni iPad 2 sahibi iseniz kalite artacak. Üstelik yeni görüntü kalitesine rağmen tüm oyun eskisine göre daha hızlı çalışmakta.
Sol tarafta orjinal iPad'deki görüntüyü sağda ise daha güzel grafikli iPad 2'den görüntüleri görebilirsiniz.
http://toucharcade.com/2011/03/11/infinity-blade-comparison-ipad-vs-ipad-2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Multi gelmeden sarmaz ama multi gelirse akil alirim :P
Senin bu anlattıklarına benzer bir oyunu gameloft ipad e çıkarıyormuş. Forumda bir arkadaş konuyu açmış. Bir göz at istersen. Karakterler ve çizim WOW a benzer duruyor.
Grafikler çok güzel görünüyor bir pad de böyle grafikler gerçekten çok etkileyici bu oyunlarda yavaş yavaş konuda ortaya çıkmaya başlar ilerde bence şimdiden bu oyunun konusu yok diye eleştirmeyelim önemli olan şey bu görüntüde ipad 2 nin gücü ve neler yapabileceği ve zannedersem haberin konusuda oyun deilde ipad 2 deki grafik sıçraması ve bunun en güzel örneği bu oyunun görselleri
Powervr Sgx543mp2 gpu sunu kullanmakta islemciden ziyade pc lerde olduğu gibi gpu cok onemli performans belirleyici.
yo gayet sarıyo bu oyun..