iPad 2 için güncellenen Infinty Blade'in grafik kalitesi oldukça arttı

Apple'ın iddia ettiği gibi yüksek grafik performansı sunan iPad 2 için ilk güncellenen oyunlardan birisi zaten en yüksek grafik kalitesine sahip olan Infinity Blade için geldi.

Yeni sürümde sadece iPad 2 kullanıcılarına yönelik Anti Alliasing (4X FSAA) yani köşe yumuşatma ve daha yüksek çözünürlüklü tekstür kaplama hattakarakterler üzerine Bump mapping (kabartma), Specular Mapping (ışık yansıması) efektleri ilave edildi.

Aynı oyunu eski iPad'de açarsanız görüntü kalitesini eskisi gibi göreceksiniz fakat yeni iPad 2 sahibi iseniz kalite artacak. Üstelik yeni görüntü kalitesine rağmen tüm oyun eskisine göre daha hızlı çalışmakta.

Sol tarafta orjinal iPad'deki görüntüyü sağda ise daha güzel grafikli iPad 2'den görüntüleri görebilirsiniz.

http://toucharcade.com/2011/03/11/infinity-blade-comparison-ipad-vs-ipad-2/