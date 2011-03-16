iPad 2'nin Japonya lansmanı ertelendi

Japonya'daki depremden sonra ülkede bulunan mağazasındaki çalışanlarına ulaşarak "tüm masraflarını üstleniyor, hiç bir konuda endişelenmeyin" mesajı veren Apple, ülkenin mevcut durumunu dikkate alarak iPad 2 lansmanını ileri bir tarihe erteledi. Amerika satışı 11 Mart'ta başlayan iPad 2, aralarında Japonya'nın da bulunduğu 26 farklı ülkede 25 Mart itibariyle kullanıcılarla buluşacaktı.

Reuters'in haberine göre Apple'ın son çeyrek gelirlerinin %5'i Japonya'dan gelirken, ülkeden elde edilen toplam gelirin ise 1.4 milyar dolar olduğu bildiriliyor. Ülkenin durumunu yakından takip eden Apple, insanların olağan yaşamlarına dönmeden önce iPad 2'yi satışa sunması beklenmezken, dün yapılan açıklama sonrasında şirketin borsa performans olumsuz etkilendi ve hisse değeri 7 puan düştü.