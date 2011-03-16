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iPad 2'nin Japonya lansmanı ertelendi

8 yıl
9,5b
1
13
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPad 2'nin Japonya lansmanı ertelendi
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Japonya'daki depremden sonra ülkede bulunan mağazasındaki çalışanlarına ulaşarak "tüm masraflarını üstleniyor, hiç bir konuda endişelenmeyin" mesajı veren Apple, ülkenin mevcut durumunu dikkate alarak iPad 2 lansmanını ileri bir tarihe erteledi. Amerika satışı 11 Mart'ta başlayan iPad 2, aralarında Japonya'nın da bulunduğu 26 farklı ülkede 25 Mart itibariyle kullanıcılarla buluşacaktı.

Reuters'in haberine göre Apple'ın son çeyrek gelirlerinin %5'i Japonya'dan gelirken, ülkeden elde edilen toplam gelirin ise 1.4 milyar dolar olduğu bildiriliyor. Ülkenin durumunu yakından takip eden Apple, insanların olağan yaşamlarına dönmeden önce iPad 2'yi satışa sunması beklenmezken, dün yapılan açıklama sonrasında şirketin borsa performans olumsuz etkilendi ve hisse değeri 7 puan düştü.

iPad 2'nin Japonya lansmanı ertelendi
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DH Misafiri 8 yıl
Çok üzücü bir haber.japonya da dört gözle ipad 2'yi bekliyordu.oldu mu şimdi apple.böyle teknolojik bir aletten japon halkını mahrum etme apple:)
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antonidas 8 yıl
japonya ya ayırdıklar ürünleri türkiyeye göndersinler. Fiyata ekstra zam yapmadan gelirlerin bir kısmını japonyaya yardım göndersinler o zaman alırım.
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Centauri 8 yıl
Ilginc bi istatistik, dunyada Apple'in bilgisayarlar arasindaki pazar payinin en yuksek oldugu ulke Japonya.

Aslinda, istatistiksel olarak, insanlari teknolojiyle daha icli disli olan ulkelerde Mac'lerin pazar payi daha yuksek.

Apple'in pazar payinin en yuksek oldugu ulkeler:
1- Japonya 2- Ingiltere 3- Fransa 4- ABD 5- Almanya
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Ryan Oreily 8 yıl
Adamlar ne yapsa yaranamiyor arkadas...
İnsanları tatmin etmek ne kadar zor
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Ryan Oreily 8 yıl
Adamlar ne yapsa yaranamiyor arkadas...
İnsanları tatmin etmek ne kadar zor
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Deniz 8 yıl
Apple buyuk ihtimal gecen senede oldugu gibi cok sinirli sayida gondericekti zaten buyuk ihtimal japonyaya buda bahaneleri oldu
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theyapici 8 yıl
kapitalistlerin insanları sömürürken masum görülmeye çalışma çabaları
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Zuko 8 yıl

theyapici
kapitalistlerin insanları sömürürken masum görülmeye çalışma çabaları

Amaç dolaylı yoldN yine kapitalizme gidiyor. Masum görünmenin de amacı bu. =)
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Batuist 8 yıl
adamların ipad2 düşünecek halleri mi kaldı.. belki orada yaşayan halkın hiçbiri bir daha hayatlarında ülkelerinde böyle bir felaket daha görmeyecek.. yüzyılda yaşanan bir olay.. birde kış bastırmış valla iyice üzüldüm.. şimdi kalkıpta bu adamlara ipad 2 reklamı yapmak ne kadar komik olurdu..
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Zuko 8 yıl

Batuist

adamların ipad2 düşünecek halleri mi kaldı.. belki orada yaşayan halkın hiçbiri bir daha hayatlarında ülkelerinde böyle bir felaket daha görmeyecek.. yüzyılda yaşanan bir olay.. birde kış bastırmış valla iyice üzüldüm.. şimdi kalkıpta bu adamlara ipad 2 reklamı yapmak ne kadar komik olurdu..


Demi, sonuç sıfır olunca hele.
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maliahmet 8 yıl
olacağına varır herşey yapacak bişey yok batıyorsa batsın sömürdüklerine sayalım
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vocky 8 yıl
ipad hangi ülkelerde hangi tarihlerde pazara sunulacak acaba? çinde hangi tarihte pazara sunulacak?
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resler 8 yıl
Tamamen duygusal nedenlerden yani.
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